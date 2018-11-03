Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en zengin kasabalarından biri Türkiye’de! Nedeni çok ilginç...
Marmaris’in en güzel denizlerinden birine sahip olan kasabalarından Bozburun sadece eşsiz doğasıyla değil el yapımı guletleriyle de son derece popüler. Hatta burası dünyanın en zengin kasabalarından biri… İşte Bozburun hakkında ilginç bilgiler…
Marmaris’in en güzel denizlerinden birine sahip olan kasabalarından Bozburun sadece eşsiz doğasıyla değil el yapımı guletleriyle de son derece popüler. Hatta burası dünyanın en zengin kasabalarından biri… İşte Bozburun hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Koray Durkal, Alamy
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Ekonomik olarak diğer kasabalara göre son derece canlı bir görünüme sahip olan Bozburun, turizmiyle de son yıllarda giderek tercih edilen yerlerin başında gelmeye başladı.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bu sezon mayıstan kasım ayının sonuna kadar neredeyse tüm otelleri dolu.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bozburun’da halkın ekonomik anlamda en büyük gelirlerinden biri de gulet imalatı.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bozburun’da neredeyse her bahçede bir gulet görmeniz mümkün.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bunun sebeplerinden biri de babadan oğula geçen el yapımı gulet imalatının sürüyor olması.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasaba bu özelliğiyle dünyanın en zengin kasabalarından biri olma özelliğine sahip.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Her ne kadar geçmişe oranla sayıları azalsa da hâlâ bu tutkuyu sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koyları kristal berraklığında Bozburun’un koyları da bir o kadar eşsiz. Özellikle Ada Boğazı ve Tavşan Adası kristal berraklığında sulara sahip. Ada Boğazı sıcak ve soğuk suyun birleştiği bir nokta gibi.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Tavşan Adası ise yeşille mavi tonlarının ahenkle dans ettiği muhteşem bir suya sahip. Sıcak bir sonbahar tatili için oldukça ideal...
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Ünlülerin uğrak yeri Bu yaz da her yaz olduğu gibi Bozburun ünlülerin uğrak yeri oldu. Kıvanç Tatlıtuğ başta olmak üzere pek çok ünlünün uğrak yeri olan Bozburun’a bu yaz Eda Özerkan, Neslihan Yeldan, Emre Kınay, Merve Sevi, Burcu Binici ve Ebru Şahin gibi isimler akın etti.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Karadan ulaşım yok Bozburun’da tatil yapmak isteyenler için birbirinden güzel alternatifler de yok değil. Sahil yolunun sona ermesiyle başlayan ve karadan ulaşılamayan oteller özellikle tatil severlerin uğrak noktası. Bu otellere, işletmeye ait teknelerle ulaşılıyor.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bozburun’da nerelere gitmeli? 1- Ada Boğazı Marmaris’e bağlı Bozburun’dan çıkan gezinti teknelerinin popüler uğrak yeri Ada Boğazı… Mavinin her tonunu bulabileceğiniz eşsiz bir coğrafya, berrak bir deniz, balıkçı kayıklarının pancar motor patırtısı dışında mutlak bir sessizlik var. Kızıl Ada’dan Apostol Burnu’na mı gitmek istersiniz yoksa oraya yarım mil mesafedeki Tavşan Adası Bükü’nü veya Söğüt Adası’nın ardındaki Üç Taş mevkiini mi keşfetmek istersiniz bu size kalmış.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Güneşin her haline göre, deniz tüm renklerini cömertçe sunar. Son yıllarda çok popüler oldu. Birçok turist buraya akın ediyor.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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2- Tavşan Adası Deniz suyu tertemiz ve koya sürekli tatlı bir esinti hâkim.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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3- Söğüt Söğüt, Marmaris'in yaklaşık 60 kilometre güneybatısında, Bozburun yarımadasının en uzak ucunda yer alıyor. Köyün 1 kilometre güneybatısında Thyssanos Antik Kenti kalıntılarına rastlamak mümkün.
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Söğüt Köyü sahilden 3 kilometre kadar içerde olduğundan, bölgede deniz denince ilk akla gelen Saranda Koyu. Saranda Koyu'nun manzarası harika…
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bozburun’da ne yemeli? Kabak çiçeği dolması ve çıtırmak tatlısını mutlaka tatmalısınız…
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr
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Bozburun’da nerede kalmalı? Bölgede en güzel yerler, Sabrina’s Haus, Baldan Suites ve Bozburun Yacht Club…