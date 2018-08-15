Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! 7 yıl aradan sonra ilk kez zirve değişti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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İngiliz Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in yayımladığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesi belli oldu. Yedi yıl aradan sonra ilk kez zirvenin adı değişti...
Fotoğraflar: Alamy
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Dergi tarafından düzenli olarak hazırlanan dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması bütün dünyada ilgiyle izleniyor.
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Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor.
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Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti. İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...
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10- ADELAIDE / AVUSTRALYA Adelaide, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti ve ülkenin en kalabalık beşinci kenti. Oldukça fazla yeşil alana sahip olan Adelaide, birçok tarihi ve modern yapıyı da içinde barındırıyor.
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Düşük suç oranı, kültürel nitelikler, yaşam kalitesi, sağlık ve iklim gibi sosyal koşullar bakımından en yaşanılabilir şehirlerden...
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9- KOPENHAG / DANIMARKA Kopenhag, Danimarka'nın başkenti ve en kalabalık şehri. Ülkenin Sjaelland Adası'nın doğusunda yer alıyor.. Şehrin ismi Danca'da 'Ticaret Limanı' veya 'Tüccar Limanı' anlamı taşır.
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Dünyanın en zengin yedinci kenti olarak bilinir. Daha çok ilkbahar ve yaz aylarında turist çekiyor.
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TORONTO / KANADA Kanada'nın en büyük şehri olan Toronto, yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip. Yüksek yaşam standardına ve düşük suç oranına sahip olan bu şehir, dünyanın yaşanılacak en iyi şehirlerinden biri...
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Toronto her yıl dünyaca ünlü festivallere, bienallere, fuarlara, konserlere ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en önemli medya ve sinema merkezidir.
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TOKYO / JAPONYA Japonya'nın başkenti Tokyo, Uzakdoğu'nun en önemli şehirlerinden biri. Ayrıca dünyanın en kalabalık metropolü.
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Ülkeyi oluşturan adalardan Honşu'nun orta kesiminde yer alıyor. Tokyo Körfezi'nin kıyısında... Tokyo; Tapınakları, müzeleri, büyük parkları ve kültürel yapısıyla turistlerin ilgi odağı.
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VANCOUVER / KANADA Vancouver, Kanada'nın üçüncü büyük metropolü.
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Farklı etnik grupların yaşadığı kozmopolit bir kent olan Vancouver, dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden...
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SİDNEY / AVUSTRALYA Avustralya'nın en büyük, en kalabalık ve en çok turist çeken kenti olan Sidney; Jackson Limanı'nın kıyılarında kurulmuştur.
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Plajları, koyları, tarihi mekanları, mimarisi ve parklarıyla gezginlerin en uğrak adreslerinden...
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CALGARY / KANADA Calgary, 1 milyonluk nüfusuyla Alberta eyaletinin en büyük kenti. Kanada'nın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden... Dünyanın en zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilen Calgary-Edmonton Koridoru'nun güney ucudur.
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Refah seviyesi ve sunduğu yaşam kalitesinden ötürü öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilir. Şehrin büyümesinde petrol kaynaklarının önemi çok büyük.
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OSAKA / JAPONYA Osaka, Japonya'nın Tokyo'dan sonraki en büyük şehri. Japonya'nın en büyük adası olan Honşu Adası'nın Kansai bölgesinde yer alıyor.
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Dünya çapında gurme kenti olarak bilinir. Müzeleri, tapınakları, tarihi binaları ve rengârenk sokaklarıyla turistlerin gözde şehirlerinden...
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MELBOURNE / AVUSTRALYA Melbourne, Avustrala'nın kültür, ekonomi, spor gibi alanlarda önde gelen şehirlerinden kabul edilmekte.
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Uygun yaşama koşulları, iklimi, iyi planlanmış altyapısı, siyasi istikrarı, mükemmel iş yapma koşulları ve sağlık hizmetleriyle dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde yer alıyor.
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VİYANA / AVUSTURYA Viyana, Avusturya içerisindeki en kalabalık şehir olmasına rağmen en küçük yüzölçümüne ait eyalet.
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Tarih içerisinde Avrupa'nın en önemli kültür, politika, sanat merkezlerinden oluşmuş. Viyana günümüzde de gerek kültürel gerek siyasi anlamda çok önemli bir şehir. Zaten listede de son yedi yılın birincisi Avustralya'nın Melbourne kentini geride bırakarak zirveye yerleşti...