Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en turistik 10 toplu taşıma hattı! Listeye İstanbul'dan öyle bir hat girdi ki...
Bir şehri tanımanın en iyi yolu halkın arasına karışmak, bunun da iyisi ise toplu taşımayı kullanmak. Bugün dünyanın belli başlı tüm metropollerinde istediğiniz gibi binip inebileceğiniz turistik otobüsler var ama kullanıcıları sizin gibi turistler olacaktır. Üstelik bu otobüslerin fiyatları da turistik seviyelerde seyrediyor.
Sadece tek yön bir bilet parasına, iyi bir de şehir rehberiniz varsa bir kent hakkında maksimum bilgi edinebileceğiniz toplu taşıma hatları var. Kimi otobüs, kimi tramvay... Gezginlere, gazetecilere, yurtdışında yaşayanlara bu hatların en ünlülerini sorduk.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Banu Tuna / Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni Eski Batı’dan Doğu’ya: BERLİN / 100 No’lu otobüs Zoologischer Garten - Alexanderplatz hattında çalışan 100 numaralı ve iki katlı otobüs, eski Batı Berlin’den yola çıkar, şehrin sembollerinin önünden geçip yolculuğu eski Doğu’nun en önemli meydanında bitirir.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Rota üzerindeki Siegessäule ve Brandenburg Kapısı için otobüsten inmeye değmeyebilir ama Tiergarten, Reichstag, Bellevue Sarayı, Müze Adası, Berlin Katedrali için mola vermelisiniz. 2 saatlik bilet: 2.80 Euro.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Hat üzerindeki müzeleri tek tek ziyaret etmek, Tiergarten’da çimlere yayılmak, Reichstag’ın tepesinden şehri izlemek istiyorsanız 9 Euro’ya 4’lü bilet alın
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Zeynep Gündem / Londra’da yaşayan gazeteci 6 Sterlin’e başkent turu: LONDRA / District Hattı District Line Londra’nın en turistik hattı. Metro haritalarında yeşil renkle gösterilen hattın üzerinde tam 160 durak var.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Bu hattın en keyifli tarafı ise önemli bir kısmının yerüstünden gitmesi. Stamford Bridge, Doğal Tarih Müzesi, Harrods mağazası, Hyde Park ve Buckingham Sarayı’nın etrafındaki parklar, Big Ben, Parlamento Binası, Londra Kalesi ve bir dönem Karındeşen Jack’in dehşet saçtığı sokaklara da ev sahipliği yapan Whitechapel, bu hat üzerinde görebileceğiniz yerlerden bazıları.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Fiyatı nerede ineceğinize bağlı olarak maksimum 6 Sterlin.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Eski Fransa’ya yolculuk: PARİS / 29. Hat Şehir güzel ve etkileyici ama pek çok kez gidince binaların arasından sıyrılıp nefes almak istiyor insan. Bunun en iyi yolu ise 29.hat. Eski Paris’te yolculuk anlamına gelen bu güzergâh 30 dakika sürüyor. Saint-Lazare’da başlayıp Bastille Meydanı’na kadar süren yolculuk Paris’in 18. ve 19. yüzyıl mimari ve tarihi dokusunu keşfedebileceğiniz Marais bölgesinden geçiyor. Bilet fiyatı 2 Euro.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Duygu Akalın / Gezgin Şehirle 2 saatlik tango: ARJANTİN / 152 No’lu otobüs Buenos Aires’i gezmek ve yaşamak için zamanınız kısıtlı ise ve mümkün olduğu kadar fazla yer görmek istiyorsanız en iyi seçenek 152 numaralı hat. 2 saat süren otobüs yolculuğu Loma de Roca’dan başlıyor ve La Boca’da son buluyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Yolculukta sırayla Olivos, Belgrano, Palermo, San Telmo, Recoleta, Retiro gibi şehrin tarihi ve turistik bölgelerini ve Mayo Meydanı gibi önemli yerleri görebilirsiniz. Şehir içi otobüs fiyatları mesafeye göre 0.35-0.60 dolar arasında değişiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Serhan Yedig / Gazeteci, gezgin En zarif şehir gezisi: VİYANA / Ring Tram Şehrin en şık, zarif toplu ulaşım aracı tramvay! Sık aralıklarla, aksamadan yürütülen seferlere şehrin merkezindeki neredeyse her noktaya ulaşmak mümkün.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Sarı renkli ‘Ring Tram’ her gün saat 10.00-17.30 arasında, yarım saatte bir Schwedenplatz’dan hareket ediyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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25 dakika süren yolculuk sırasında tramvay parlamento, devlet operası, borsa, Burgtheater gibi binaların önünden geçiyor. Ücreti: 70 TL.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Mimoza Cendey / Gezgin Katalunya’nın kalbinde: BARSELONA / D50 No’lu otobüs Barselona’nın D50 numaralı otobüsü Hospital de Sant Pau’nun önünden yakalayabilirsiniz. Otobüs sizi Antoni Gaudi’nin meşhur eseri Sagrada Familia kilisesinin önünden geçirip, popüler mekânlarla dolup taşan Paseo Sant Joan’a, oradan da Arc de Triomf’a götürecek.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Barselona’nın kalbi Plaça de Catalunya’ya doğru ilerleyecek yolculukta Universitat Meydanı’nı ve en eski kapalı pazar yerlerinden biri olan Mercat de Sant Antoni’yi görme şansını elde edeceksiniz. Tek yön yani bir gidişlik bilet fiyatı 2.20 Euro.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Sinan Hamamsarılar / Yeme-içme, seyahat yazarı En popüler aktivite: LİZBON / 28 No’lu tramvay Lizbon’un 28 numaralı tramvayı, şehrin en popüler gezi aktivitesi. İlk duraklar Campo Ourique ya da Martim Moniz tüm şehri tramvayda görebilmek için en iyi tercihler. S. Vicente durağı, yakınlardaki bitpazarına, Portas do Sol durağı popüler Alfama bölgesine, Largo Da Madalena, şehrin merkezine ulaştırır sizi.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Güzergâhtaki Rua Vítor Cordon durağı, şehrin yeni nesil restoranlarına yakın. Hemen sonraki Chiado durağı size Beyoğlu’nu hatırlatacak. Santa Catarina durağının dibinde yer alan seyir teraslı park, gençlerin günbatımı için buluşma noktası. Tek biniş 3, günlük kullanım 6.4 Euro.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Razi Canikligil / Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Gökdelenlerin arasında: NEW YORK / M1 Hattı Manhattan’ı gezmek için en ideal otobüs hattı M1 (Manhattan 1). Harlem ile Soho arasında hiç durmadan gidip gelen bu otobüsle Manhattan’ı adeta baştan sona gezmiş olursunuz.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Hattın Harlem’den gelen yönünün büyük bölümü Fifth Avenue (5.Cadde), dönüşü ise Madison Caddesi üzerinden geçiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Guggenheim ve Metropolitan Sanat Müzesi, Central Park, Plaza Otel, Trump Tower, Rockefeller Center, St. Patrick Kilisesi, New York Halk Kütüphanesi, Empire State Binası ve Flatiron binası görülebilecek yerlerden bazıları. Bilet fiyatı 2.75 dolar.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Aysun Dinçer / Milano’da öğrenci Vitrinleri tramvaydan izleyin: MİLANO / 14 No’lu tramvay Milano, küçük ama gezilecek çok fazla yeri olan bir şehir. Kentte toplu taşıma çok yaygın. Özellikler yerel halkın ve öğrencilerin gün içerisinde kullandığı tramvaylar şehrin hemen hemen her noktasına ulaşıyor. 14 no’lu Tramvay en merkezi yerlerden geçiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Lanza (Brera), Duomo, via Torino Corso Genova (Naviglio Grande kanalı bölgesi) gibi popüler yerlerden geçen bir güzergâha sahip.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Yolculuk boyunca dünyaca ünlü markaların vitrinlerini görebilirsiniz. Tek kullanımlık bilet 1.5, gün boyu kullanımlık bilet 4.5 Euro.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Yücel Sönmez / Hürriyet Seyahat editörü Nostaljik bir deneyim: İSTANBUL / 28T No’lu otobüs Troleybüs Tosun 1968’de üretildi. Şimdilerde yolcularını nostaljik bir gezintiye çıkarıyor. 28T Topkapı-Beşiktaş hattında çalışıyor. Topkapı, Yusufpaşa, Unkapanı, Eminönü Kantarcılar, Karaköy, Kabataş, Beşiktaş iskele güzergâhında günde beş kez hizmet veriyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraf: Almy
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Yol üzerinde Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Tophane-i Amire, Kılıç Ali Paşa Camii, Bozdağan Kemerleri, İBB binası, Aksaray Valide Camii var. Eski İstanbul’daki bu nostaljik yolculuk 55 dakika sürüyor. İstanbul kart fiyatı 2.60 TL.