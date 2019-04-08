Dünyanın en tuhaf gelenekleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın yaşam sürmeye elverişli her bölgesinde insanlar, bulundukları coğrafyanın da etkisiyle bir kültür oluşturup, kendi geleneklerini yaratmışlar. İşte dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan birçok toplumun, akıllara durgunluk veren ve sizi hayretlere düşürecek gelenekleri...
Dünyanın yaşam sürmeye elverişli her bölgesinde insanlar, bulundukları coğrafyanın da etkisiyle bir kültür oluşturup, kendi geleneklerini yaratmışlar. İşte dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan birçok toplumun, akıllara durgunluk veren ve sizi hayretlere düşürecek gelenekleri...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Erkekliğe adım dayakla başlıyor Etiyopya'nın Hamar Kabilesi’nde ise bir erkeğin, erkekliğini göstermesi için dayak yemesi gerekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Herkese açık bir meydanda önce dans ettirilen genç erkek, ardından kız arkadaşları ve ailenin büyükleri tarafından sopayla dövülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Vücudunda yaralar oluşana dek uygulanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Bir tuhaf kabile: Berberiler Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkı. Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolotik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmekte.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Berberi Kabilesi kadınları gelenekleri gereği yüzlerine, kollarına ve baldırlarına yeşil ve mavi karışımı bir renkle dövme yaptırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Bu geniş coğrafyada göçebe ya da yarı-göçebe olarak yaşayan eski kabile... Berberilerin ‘Berberice’ adını verdikleri bir dile sahipler. Bu dilin alfabesi bugünkü İbraniceye oldukça benzemekte…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Papua Yeni Gine'de korkunç bir gelenek Papua Yeni Gine’de, Morobe tepelerinde yaşayan kabile halkının çok ilginç bir gelenekleri var. Ölülerini gömmek ya da yakmak yerine, ateşte tütsüleyip, bambu kafeslerle köyün yüksek yerlerine asıyorlar. Köyü ziyaret eden turistlerin dehşetle izlediği bu manzara, aslında onlar için ölülerine verdikleri en büyük onur. Öncelikle ölü hazırlayıcılar, cesetlerin ayaklarında, dizlerinde ve dirseklerinde birer kesik açıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Daha sonra karınlarına bambu çubuklar batırıyorlar ve bu şekilde, vücuttaki bütün yağ kuruyup gidiyor. Akan yağları bir yerde topluyorlar. Daha sonra bu yağlarla hayattaki akrabaları yağlayan yerliler bu şekilde ölülerin enerjisini yaşayanlara geçirdiklerine inanıyorlar. Artan yağlar, aynı sebepten, yemek yapımında kullanılıyor. Gözleri ve ağızları kapatılan cesetler tütsülenip ebediyete kadar bambu kafeslerin içinde, köyün çevresini süslemeye devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Ölmemek için maske takıyorlar Kutsal şehri olarak bilinen Varanasi, Ganj Nehri, öle yakma törenleri ve ilginç festivalleriyle Hindistan keşfedilesi bir ülke… Özellikle ülkedeki Sundarbans Milli Parkı’ndaki yaşam oldukça sıra dışı… Bu park Hindistan'ın Batı Bengal bölümünde yer alan kaplan koruma alanı…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Ganj Deltası üzerindeki Sundarbans parçası ve bitişindeki Bangladeş'in Sundarbans Rezerv Ormanı'ndan oluşmakta... Delta yoğun mangrov ormanlarıyla kaplı ve Bengal kaplanı için büyük bir koruma alanı. Ayrıca çeşitli kuşlar, sürüngenler ve tuzlu su timsahlarına da ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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İlginç olansa orman içerisinde insan nüfusunun da bulunuyor olması… Yaklaşık 200 kişiden oluşan bir topluluk, orman bölgesi içerisinde yaşamlarını sürdürüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Bu insanların kaplan saldırılarına karşı bulunan korunma yöntemi gerçekten çok şaşırtıcı. 1989'lu yıllara dayanan yöntem 60 insanın kaplan saldırısı sonrası ölmesiyle başladığı söyleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Kaplanın saldırı özelliklerinden birisini keşfeden orman işçileri başlarının arkasına maske takmaya başlıyorlar. Maskeleri gören kaplanlar ise bu insanlara saldırmıyor. Nedeni ise çok şaşırtıcı…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Eğer bir kaplanla göz göze gelirseniz, yaşama şansınız artar. Çünkü kaplanla göz göze gelmeniz demek kaplanın kendisini belli ettiği anlamına gelir ve kaplan başka bir av aranır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Bu yüzden Hindistan'da insanlar kafalarının arkasına yüz olacak şekilde maskeler takıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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18 ay içerisinde maske takmayan 29 kişi ise kaplanlar tarafından öldürüldü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Güzellik uğruna yapılan bir işkence 10. yüzyıl’dan 20. yüzyıl’a kadar süren acı dolu bir gelenek. Yasaklanmasına rağmen hâlâ sürdürenler var. İşte bu ilginç gelenek hakkında tuhaf bilgiler... Tang hanedanına mensup Çin imparatorunun, küçük ayaklarını ipek bezle sararak dans eden bir kadına âşık olmasıyla birlikte bu uygulamanın da fitili ateşlenmiş oldu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Önce diğer kadınlar, sonra üst düzey aileler arasında popüler olan ‘foot-binding’ yani ayak bağlama kısa sürede bütün Çin’e yayıldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Önceleri güzellik için başlayan ayak bağlama uygulaması, kadınların toplumsal hayatta görünmesinin hoş karşılanmadığı Antik Çin toplumunda kısa sürede özdeşleşti. Ayakları lotus çiçeği şeklinde bağlanan kız çocukları gördükleri saygınlık sayesinde daha zengin eşler buluyor ve daha iyi ailelere gelin oluyorlardı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Bazı kaynaklara göre, ayakları lotus şeklinde bağlanan bir kız Çin İmparatoru ile bile evlenebilirdi. Ayak bağlama işlemi kız çocuklarına 4 ila 6 yaş arasında yapılıyordu. Ayrıca henüz çok küçük olan çocukların bu korkunç geleneğe itiraz etme şansları da yoktu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Daha sonraları bu durum gelenek haline gelmiş ve küçük ayaklı kadınlar erkekler tarafından ilgi görmeye başlamış. Ayakları normal ya da normalin üzerinde ölçülere sahip kadınlar ise ayaklarını küçültmek için değişik yöntemler geliştirmiş…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Demir ayakkabılar giymiş, ayaklarını sıkıca sarıp sarmalamış, sonuçta ayakları küçük ama deforme olarak yaşamlarını sürdürmüşler. Günümüze gelindiğinde ise bu geleneği sürdüren kadın sayısı son derece azalmış ve neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştur.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Burada şişmanlık zenginlik göstergesi Moritanya'nın yerlilerinde zenginlik olgusu şişmanlıkla özdeşleştiriliyor. Bu sebeple anneler 5-15 yaşındaki kızlarını şişmanlatmak için özel bir çaba harcıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Kadın ne kadar şişman olursa babası ya da eşinin o kadar zengin olduğu anlaşılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Dünyanın en uzun boyunlu kadınları burada Dünyanın en uzun boyunlu kadınları unvanını taşıyan Padaunglar, Red Karen (Karenni) Kabilesi‘nin bir alt gurubu...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Shan dilinde uzun boyun anlamına gelen Padaunglar aynı zamanda 'zürafa kızlar' olarak da biliniyor. Bir Padaung kadını hayatı boyunca ortalama 20 halka takmaktadır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Yaklaşık 10-12 kilogram ağırlığı bulan bu ağır pirinç halkalar zamanla omuzları aşağı bastırarak vücudun şeklini bozarak boynu uzatıyor. 5-6 yaşlarındayken çocukların boyunlarına halkalar takılmaya başlanmakta ve her yıl halkaların sayısı artırılmakta…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Tükürerek selamlaşan kabile Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerine yaşayan Masailer, selamlaşırken birbirlerine tükürmeyi tercih ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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El sıkışacakları zaman eline tüküren Masailer yeni doğan bebeklerin de yüzüne tükürüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Masai erkekleri böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına inanıyor. Bizdeki nazar anlayışına benzeyen bu gelenek sürdürülmeye devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Ölüleri mezardan çıkarıp giydiriyorlar Endonezya'nın Güney Sulawesi Bölgesi'nde ‘Ma'nene’ olarak adlandırılan ritüel, tüyleri diken diken ediyor. Bölgede yaşayanlar, her üç yılda bir ölülerine olan saygılarını göstermek ve onları onurlandırmak için mezarları açıyorlar. Açılan mezarlardan çıkarılan ölülerin üzerlerindeki giysiler temizleniyor, gerekirse yenileri giydiriliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Aile üyeleri, ölmüş akrabalarının mezarlarını tek tek açıp, cesetleri dışarı çıkarıyorlar. Sonrasında da, ölülerini yeni giysileri ile birlikte kasabanın etrafında yürütüyorlar. Yerel halk, öleli yüzyıllar olsa bile, aile üyelerinin hâlâ kendileriyle birlikte olduğuna inanıyor. Ölümlerinden sonra iyi korunan cesetler mezarlarından çıkarılıp, giysiler değiştirildikten sonra kasabayı geziyor ve sonrasında tekrar mezarlarına dönüyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Kafatası avcıları olarak biliniyorlar Hindistan’ın kuzey doğusundaki Nagaland eyaletinde yaşayan 16 kabilenin en büyüğü olan Konyaklar savaşçı bir kabile. Geçmişte köyler arası kavgalardan yararlanarak toprak ve iktidarı ele geçirmişler. Düşmanlarının saldırısını önceden görmek için de köylerini dağın tepesine kurmuşlar. Konyakların geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. 1940’lardaki yasağa değin kafatası avcılıklarıyla meşhur olmuşlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
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Düşmanını öldürüp kafasını koparmak genç erkekler için yetişkinliğe adım atmanın kanıtı olarak görülüyordu. Başarının ödülü ise yüze yapılan dövmeler. Nagaland’da son kafatası avcılığı 1969’da olmuş. Her Konyak evinde avlanan hayvanların kafatasları birer gurur kaynağı olarak sergileniyor. Kafatası avcılığı döneminde insan kafatasları da sergileniyordu fakat yasak yürürlüğe girince geçmişin bu izleri toprağa gömüldü.