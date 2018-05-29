Dünyanın en temiz denizleri! Türkiye'den bakın neresi listeye girdi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzmeniz gereken dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi! Türkiye'den de bir yer listeye girdi. Sıralamadaki yeri sizi çok şaşırtacak...
Fotoğraflar: Alamy
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34- Dominik Cumhuriyeti - Bahia de Ias Aguilas Eagles Bay olarak da bilinen bu muhteşem yer, tam 8 km uzunluğunda kumsala sahip. Dominik Cumhuriyeti ile Haiti arasında sınırda yer alıyor.
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33- Sardinya - İtalya İtalya'ya ait adalardan biri olan Sardinya, Akdeniz'in en güzel sularından birine sahip. Turkuaz renkteki suyu ile Akdeniz'in incisi diye biliniyor.
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32- San Andres Adası - Kolombiya İguanaları, kaplumbağaları, nadir kuş popülasyonu, muhteşem balık türleri, sayısız rengarenk canlıları barındıran doğasıyla billur suların birleşimi San Andres Adası, dünyanın en eşsiz noktalarından biri.
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31- Comino Adası - Malta Yüzücüler ve dalgıçlar için tam bir cennet olan Comino Adası, film yapımcıları için de gözde noktalardan biri.
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30- Torch Gölü - ABD 31 km'lik bir alana uzanan Torch Gölü, Michigan'ın en uzun gölü. Kanocular, balıkçılar ve dalgıçlar için uğrak nokta.
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29-. Exuma - Bahamalar Safir mavisi sularıyla Exuma tam bir cennet. Dünyanın en ünlü yıldızlarının tatil noktalarından biri.
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28- Bora Bora Berrak sularında yüzüp, bembeyaz kumlarında güneşlenmek dışında, köpek balığı beslemek gibi heyecanlı aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.
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27- Culebra Adası - Porto Riko Dünyanın en berrak suya sahip noktalarından biri olan Culebra Adası, bembeyaz plajları, palmiyelerle çevrili evleriyle tam bir cennet.
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26- Köpek Adası - San Blas, Panama Kartpostallardan çıkmış gibi, bembeyaz kumlu plajları, son derece dost canlısı yerli halkıyla Köpek Adası dünyanın en güzel noktalarından bir diğeri
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25- Belo Sur Mer - Madagaskar Belo Sur Mer'e gelen ziyaretçiler, kilometrelerce uzunluktaki bembeyaz kumlu plaj ve kusursuz berraklıktaki sularla karşılaşıyorlar. Fakat Madagaskar sularında mevcut olan durum burada da geçerli; Belo Sur Mer suları güçlü gelgitlere sahip olduğu için yüzmek riskli.
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24- Tioman Adası - Malezya Malezya'ya ait minicik bir ada olan Tioman Adası, dalmaktan hoşlananlar için ideal bir nokta. Sekiz ana köye sahip olan Tioman Adası, yoğun bir ormanlıktır aslında. Ada mercan resifi ile çevrili olduğu için popüler bir tüplü dalış noktasıdır. Gümrüksüz statüye sahip olan ada çok sayıda tatil yeri ve dağ evleriyle çevrilidir.
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23- Arnensee - İsviçre Arnensee, İsviçre'nin Bern kantonunda bir göldür. Dileyenler berrak ama serin sularında yüzebilecekleri gibi, balık tutabilir ya da piknik yapabilirler. Ayrıca Arnensee, yürüyüş için ideal bir yerdir.
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22- Playa Blanca - Kolombiya Playa Blanca, Baru Adası'nda Cartagena'nın ana limanından tekneyle yaklaşık 1 saat kadar uzaktadır. Tertemiz plajıyla Karayipler'in incisi diyebiliriz. Sakin ve sıcak suyuyla, şnorkel ile dalma ve yüzme için muazzam bir yerdir.
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21- Koh Phi Phi Don - Tayland Phi Phi Adaları'nın adasında en geniş olan adadır Koh Phi Phi Don ve tek daimi yerleşim yeridir. Ayrıca ada takımındaki tek volkanik olmayan çoğunluğu kireç taşından oluşan adadır. Feribotla ulaşım sağlanan adada 11.00-15.00 saatleri arasında ziyaretçi oranı oldukça yüksek.
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20- Aitutaki - Cook Adaları Aitutaki, Cook Adaları'nı oluşturan 15 adadan biridir. Yaklaşık 2.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Ve Cook Adaları'nın en çok ziyaret edilen ikinci adasıdır.
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19- Corfu - Yunanistan Korfu, İyon Denizi'ndeki bir Yunan adasıdır ve Yunan mitolojisinin başlangıcından itibaren Yunanistan tarihine bağlıdır.
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18- Rio Azul - Arjantin Arjantin'de Patagonya bölgesinde bulunan kısa bir nehir. Buzul beslemeli bir nehir olduğu için hayli soğuktur. Vahşi dalgalanmalara eğilimli olduğu için yağış dönemlerinde çok agresif tepkiler verir. Hızlı bir akışa sahip olduğundan su sporcuları için tercih sebebidir.
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17- Hanauma - Hawaii Hawaii'nin Oahu Adası'nda bulunan Hanauma Körfezi, çok iyi korunmuş bir doğal güzelliğe sahip. Yüzlerce tropik balık türü, sakin ve berrak sularıyla mükemmel bir keşif noktası.
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16- St George - Bermuda St George, Bermuda'nın doğu ucunda yer alır ve bir UNESCO dünya mirası alanıdır.
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15- Primosten - Hırvatistan Primošten, Hırvatistan'da bir kasaba. Güneyde Adriyatik kıyısındaki Šibenik ve Trogir şehirleri arasında yer alır. Primošten'in en büyük plajı Raduča, küçük kısmı Mala Raduča, Hırvatistan'ın en güzel 10 plajından biridir.
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14- Cayos Cochinos - Honduras Cayos Cochinos veya Cochinos Cays, Honduras'ın kuzey kıyılarında La Ceiba'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki iki küçük adadan oluşan grup ve 13 küçük mercan küveti grubudur. Adalar, Deniz Koruma Bölgesi olup, Mezo-Amerikan Bariyersiz Reef olarak bilinen dünyanın ikinci büyük mercan resifi sisteminin parçasıdır.
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13- Tahoe Gölü - Nevada Tahoe Gölü, Birleşik Devletler'in Sierra Nevada kentinde bulunan büyük bir tatlı su gölüdür. Tahoe Gölü, Kuzey Amerika'nın en büyük dağ gölüdür ve 501 metre derinliğe sahiptir ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en derin deridir.
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12- Puerto Ayora - Galapagos Adaları Puerto Ayora, Ekvator'un Galápagos kentinde bulunan ve Santa Cruz Adası'nın güney kıyısında yer alan bir şehirdir.
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11- Panari Adası - Japonya Aragusuku olarak da anılan Panari, Yaeyama Adaları'ndan biridir. Dünyanın en iyi dalış yerlerinden biri olarak bilinir. 400'den fazla mercan, 5 çeşit deniz kaplumbağası, manta ışınları, balina köpekbalığı ve her tür tropikal balık türü, hepsi Okinawa civarında yaşar.
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10- Calanque de Sormiou - Fransa Fransa'nın en zarif noktalarından biridir. Fransa'nın dört bir alanından yürüyüşçülere ve tırmanışçılara ev sahipliği yapar. Turkuazdan koyu maviye uzanan skalada mavi suları vardır.
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9- Bonito - Brezilya Bonito, zemindeki kireç taşı nedeniyle suyu muazzam bir şekilde filtrelenir. Müthiş berrak sulara sahip olan bu bölgedir burası. Bir dizi balık ve bitki türü bu yüksek kalsiyum ortamına adapte olmuştur, böylece tüm nehirler yaşam boyu ve şaşırtıcı bir ziyaret mekanı oluştururlar.
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8- Jenny Gölü - Wyoming Jenny Gölü, birçok yürüyüş parkuru, doğal tekne gezintileri ve Teton Range'in en yüksek doruklarına çıkan önemli tırmanma rotalarına hızlı erişim ile Grand Teton Milli Parkı'nda önemli bir odak noktasıdır.
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7- Sabah - Malezya Sabah, Malezya'nın 13 üye ülkesinden biridir ve en doğudaki devletidir. Borneo Adası'nın kuzey kesiminde yer almaktadır.
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6- To Sua Okyanus Çukuru - Samoa Samoa'nın Lotofaga Köyü'nde bulunan bir berrak su havuzudur To Sua Okyanus Çukuru. Büyük bir yüzme alanıdır. 30 metre derinliğindeki bu noktaya ziyaretçiler merdiven ile ulaşıyorlar.
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5- Cala Macarelleta - İspanya Macarelleta, denizin turkuaz sularının sakin bir havuzu olduğu ince beyaz kumla pastoral bir koydur. Çam ağaçları ve holm meşe kaplı tepelerde barındırılan bu kışın bile güneşlenmek için yeterince sıcaktır.
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4- Cayo Coco - Küba Muhteşem plajları, Kuzey kıyısındaki masif mercan kayalıklarıyla dünya çapındaki dalıcıları etkiler.
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3- Bodrum - Türkiye Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir.
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2- Maldivler Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler, dünyanın coğrafi olarak en dağılmış alanlarından biridir. Berrak suları ve yaban hayatı ile dünyanın dört bir yanından turist ağırlar.
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1- Linapacan Adası - Filipinler Linapacan Adası, Filipinler'e bağlı bir yerleşim yeridir. Dünyanın en temiz suyu olarak kabul görmüştür.