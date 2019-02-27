Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en tehlikeli yolu! 300 kişi hayatını kaybetti...
Dünyanın pek çok yerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da tehlikeli yollarbulunuyor. İşte muhteşem manzaralarıyla pek çok gezgini ve turisti kendine çekmeyi başaran o yollar. Listede Türkiye’den de bir yol bulunuyor…
Dünyanın pek çok yerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da tehlikeli yollar bulunuyor. İşte muhteşem manzaralarıyla pek çok gezgini ve turisti kendine çekmeyi başaran o yollar. Listede Türkiye’den de bir yol bulunuyor…
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Karakoram Yolu, Çin / Pakistan Karakoram Yolu, dünyanın asfaltla kaplı en yüksek yollarından birisi. 20. Yüzyılın mühendislik harikalarının başında gelen bu yol, Khunjerab Geçidi’ndeki 4 bin 800 metre yükseklikle yine dünyanın en yüksek uluslararası sınırı...
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca dünyanın sekizinci harikası olarak da nitelendiriliyor. 1986 senesinde maceracı ruhlara açılan bu yol, hissettirdiği heyecandan ötürü çoğu gezginin uğrak yeri olmayı başardı.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Deniz seviyesinden 4 bin 800 metre yüksekliğe kadar çıkan Karakurum sıradağları üzerindeki Khunjerab Geçidi, Çin’in Xinjiang Bölgesi ile Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesini birbirine bağlıyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Karakoram Yolu, Çin’de ‘Dost Canlısı Otoban’ olarak adlandırılmasına rağmen bir o kadar da korkutucu ve muhteşem manzarası ile pek çok ziyaretçinin uğrak duraklarından…
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Guoliang Tuneli, Çin Çin’de bulunan Guoliang Tuneli, Taihang Sıradağları arasında 1.2 kilometre boyunca süren tehlikeli mi tehlikeli bir tünel yolu. Dağın zirvesinde bulunan Küçük Guoliang köyü, dünyanın geri kalanından izole bir durumda ve hayalet bir şehir olmak üzere kaderine terk edilmiş.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Guoliang Tuneli’nin yapımından önce, Guoliang köyüne tek erişim, ‘Gökyüzü Merdivenleri’ denilen dağın yamacına yerleştirilmiş kaygan, dik ve dar yapıda son derece korkunç merdivenlermiş. Shen Mingxin ile tünel projesine başlayan 13 köylüden bazıları ne yazık ki yapım sırasında ölmüş.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Fakat buna rağmen geride kalan azimli köylüler, durmadan çalışarak bu ürkütücü tüneli beş sene içerisinde bitirmeyi başarmışlar. 1970’lerde 4 bin çekiç, 12 ton çelik ve birçok matkap yardımıyla, 13 köylü tarafından tamamen el işçiliğiyle inşa edilen bu tünel yolu, 5 metre yüksekliği ve sadece 4 metreye yakın eni ile sürüş hatalarını kabul etmeyecek bir yapıya sahip.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Guoliang sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırması amacıyla yapılan tünel yolu, 2000’lerde Çin’in bu sınırları, uluslararası ziyaretçilere açmasıyla turistlerin ilgi odağı olmuş durumda.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Yungas Yolu, Bolivya / Güney Amerika Güney Amerika’da bulunan Bolivya ülkesindeki Yungas Yolu, heyecan verici iniş çıkışlarla dolu, ‘Ölüm Yolu’ diye de bilinen dünyanın en tehlikeli yollarından birisi... Yılda yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği bu dehşet veren yol, özellikle maceracı ve korkusuz bisikletçilerin favorisi.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Burası, La Paz’ın 56 kilometre kuzeydoğusunda Coroico’ya doğru olan bir yol. Bu yola ulaşmak için La Paz’dan çıkarken La Cumbre Geçidi’nde 4 bin 650 metreyi bulan yükseklik, Coroico’da 1200 metreye düşüyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Amazon yağmur ormanlarının yuvarlak tepeleri arasındaki baş döndürücü manzaradaki sürüş, yolun darlığından ötürü, iki tekerin aynı anda geçemeyip yoldan çıkmasına sebebiyet verecek kadar rahatsız edici durumlar ortaya çıkarabiliyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Derin uçurumları bulunan 64 kilometrelik yolun, adrenalin tutkunları için birebir bir macera olduğu söylenebilir. Sadece 3 metre genişliğinde olan yolda, sürücüler geçerken durup birbirlerine yol veriyorlar ve ancak o şekilde geçebiliyorlar.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Combe Laval Yolu, Fransa 1890’lı yıllarda inşa edilen Combe Laval Yolu, özellikle dik yokuşuyla mücadeleyi seven bisikletçilerin sürmeye can attığı büyüleyici bir yol olma niteliğinde. Vercors Vadisi’nin en baş döndürücü yollarından birisi olan bu yol, Col de la Machine geçitinden önce ilk olarak geniş Lente ormanından geçiyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Bu yol, ününü doğrudan uçuruma oyulduğu için kazanmış ve pek çok tüneli geçtikten sonra misafirlerini 4 km derinliğindeki Royans Vadi Bölgesi üzerinden etkileyici bir manzaraya ulaştırmakta... En muhteşem kısmı ise St. Jean-en-Royans ve Col de la Machine arasında kalan geçitin uçurum kısımları ile dar ve kısa bir dizi tünelin bulunduğu kısım olarak göze çarpıyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Kavisli bu yolun bazı kesimlerinden sadece bir araç geçebiliyor. Combe Laval’ın, manzarasının güzelliğinden ötürü, ulusal miras olarak korunduğunu belirtelim. Şayet yükseklik korkunuz varsa, bu müthiş yolun sadece fotoğraflarına bakmanız bile terlemenize sebep olabilir.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Carretera de Sa Calobra, İspanya Kayalık bir koyda bulunan sevimli Port de Sa Calobra köyüne ulaşmak için tek yol olan 13 kilometrelik Calobra yolu, İspanya’nın meşhur Mayorka Adaları’nda konumlanmış dünyanın en iyi manzaralarına sahip bir yol. Yola uzaktan bakınca bir yılan gibi kıvrım kıvrım yolları, sizi alıp götürmeye yetiyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Uzun ve ıslak bir parça spagettiyi yere düşürdüğünüzü düşünün, işte yolun yapısı tam da bu manzarayı andırıyor. Mayorka’dan Sa Calobra Koyu’na kadar 800’den fazla viraj olduğu söyleniyor. Bu yol, 1932’de Sa Calobra’da çok az yaşayan kişi varken inşa edildiğinde bile, yılana benzeyen eşsiz yapısıyla günümüzde en özel yollardan birisi olacağı neredeyse kesinmiş.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Tünel kullanmaktan kaçınarak inşa edilmiş yolun, hatırı sayılır kısmında da dik yollar bulunuyor. Ruta de Sa Calobra, Colubrid Rotası ise kötü ün yapmış 360 derecelik bir dönüşle Nus de Sa Calobra mevkiisini de kapsıyor. Dünyanın en ünlülerinden birisi olan bu bağlantı, 270 derece dönüşü ile biliniyor ve doğal duvarların arasında cennet gibi bir koy ile sonlanıyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Atlantik Okyanus Yolu, Norveç Norveç’in orta batısında yer alan Atlantik Yolu’nda dünyanın en güzel manzaraları eşliğinde sürüş yapmak mümkün. Atlantik Yolu, sizi yemyeşil kıyı manzaralarından seyrine doyum olmayan kayalıklar boyunca Hustadvika Misafir Evi’ne götürmekle kalmayıp ufakta muhteşem bir güneş batımını yaşatabilir.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Fakat bu heybetli yolda, tek karşılaşılan güzel manzaralar olamayabiliyor. Atlantik Okyanus Yolu, yola doğru vuran dalgalar ve keskin mi keskin virajları yüzünden dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor. Güneşli ve sakin bir yaz günü ile sağlam bir fırtına arasındaki fark gerçekten büyüktür.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Fakat bu yolda okyanus sakin de olsa, yollar okyanus ile taşsa da yaşayacağınız tecrübe, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anı olacaktır. Pek çok otomobil testinin ve otomobil reklam filminin de burada çekildiğini belirtelim. Bugüne kadar pek çok fırtınalı hava koşuluna da şahit olan bu yolda, özellikle turistlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Strada della Forra, İtalya (Route Forra) Brasa Nehri’nin oluşturduğu vadide dağ boyunca uzanan Strada della Forra yolu, dünyadaki en manzaralı sürüşlerden birisine sahip. Eşsiz bir manzarası bulunan bu yolda sürüş için küçük bir araba ve bir de yetenekli şöför tavsiye ediliyor! Bu taşra yolu, küçük Tremosine kasabasını, Brasa Nehri’nin oyduğu etkileyici yarıktan Garda Gölü kıyılarına bağlıyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Strada della Forra rotası, gezginlere en inanılmaz göl manzarası sunarken Tremosine’in dağlık bölgesini boydan boya sarıyor. Strada della Forra yolu, etkileyiciliği ve tam anlamıyla tehlikeli olmayan birkaç dar ve dik noktaları ile Avrupalı motosikletçiler tarafından bilinen bir yol olma özelliğinde.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Bu efsanevi yol, kuzey İtalya’da Lombardiya Bölgesi’ndeki Brescia şehrinde, Garda Gölü kıyısında yer almaktadır. Asfaltlanmış olsa da çok dar ve iyi durumda olmayan yolda, çok dikkatli olunması gerektiğini söylemeye gerek bile yok. Ayrıca bu nefes kesen yolda, 2008 yapımı James Bond Quantum of Solace filmindeki araba kovalama sahnelerinin, BMW ve Mercedes gibi markaların reklamlarının çekildiğini de belirtelim.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Kallikratis-Kapsodasos Yolu, Yunanistan Kallikratis ve Kapsodasos arasındaki yol, keskin dönemeçleri ve uçurum dik rampaları, zig zag şeklindeki dar yolu ile güneybatı Crete’de, sürücüye güzel mi güzel bir seyahat sunan 11 kilometrelik bir dağ yolu. Deniz seviyesinden 800 metre yüksekliği, 27 adet firkete şeklindeki dönüşleri (2.1km) ve (8.95%) tatlı dik yokuşu ile dünyanın en meşhur firkete yollarından birisi olma ünvanına sahip.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Bu dağ yolu, 30 kilometre üzeri bir sürüşü pek kadıracak nitelikte değil, o yüzden hem manzaranın tadını çıkarmak hem de dikkatli olmak lazım. Tatlı tatlı virajlı yollardan motosikletinizle inerken Ege’nin mavi denizi de size göz kırpmayı ihmal etmiyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Eski Axenstrasse, İsviçre Keskin dönemeçlerin, 3,4 kilometrelik Merkezi İsviçre’nin dik ve dar zig zag yollarında uçurum gibi sarp rampaların adıdır Eski Axenstrasse. Eğer yüksekten korkuyorsanız E41 rotasının yanından geçen eski yoldan uzak durmanız tavsiye ediliyor. Yolun dimdik inişleri, yılan gibi kıvrımlı dönüşleri ve virajları dikkat çekiyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Yapılan düzenlemeler arasında muhteşem Sisikon köyünün trafikten kurtarılması, iç geçirten manzaralarıyla Riemenstalden ve Morschach’ın modernleştirilmiş bağlantıları bulunuyor. Panaromik manzarası ile turistleri çeken dünyaca ünlü eski yol ise şimdi sadece bisikletlere ve yayalara açık, diğer araçlar yeni yolu kullanmak zorunda.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Kısacası bölge, eski Axenstrasse’nin etkisiyle turizm açısından daha da gelişmeye yüz tutmuş durumda. Yolun, Lucerne Gölü’nün doğu tarafında kalan manzarasına da sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Bayburt, Of Yolu, Türkiye Sırada ülkemizdeki en tehlikeli yollardan birisi olarak bilinen Karadeniz’deki Bayburt, Of Yolu bulunuyor. Bayburt ile Trabzon arasında Soğanlı Dağları üzerinde yer alan Karadeniz’in yeşilliklerine nazaran, önemli bir internet sitesi tarafından “Dünyanın en tehlikeli yolu” olarak seçilen bir yoldan bahsediyoruz. 106 kilometrelik Bayburt-Of Yolu, 29 keskin virajdan oluşuyor. Yolun kenarında korkuluk olmaması ve bazı virajların tek seferde dönülememesi ile fotoğraflarından da anlaşılacağı gibi “Dünyanın en tehlikeli yolu” seçilmesi bir rastlantı değil.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
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Bazı kısımlarda iki aracın geçebilmesi için yeterli alan bulunsa da, bazı yerde iki aracın birbirini geçmek zorunda kalması durumunda, bir aracın bir kilometrelik dolambaçlı dar yola kadar geri dönmesi gerekebiliyor. Islak zeminde ya da gece karanlığında yeteri kadar korkutucu olmasının yanında rahat bir sürüş için asfaltla başlayıp asfaltla bitmesine rağmen yolun ana kütlesi gevşek çakıldan oluşuyor.
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Yol, Soğanlı Geçidi de dahil olmak üzere deniz seviyesinden 2,330 metre yükseklikte, pek çok dağ geçidine kadar tırmanıyor. Yoğun sise yatkın olan bu yol, bu kadar yüksek zirvesi ile kar yağışından ötürü, her an kapanabiliyor. Hem aracınızın hem de sizin sürüş yeteneğinizi ciddi bir testten geçiren yol, gerçekten de zorlayıcı bir sürüşe gebe.