Dünyanın en tehlikeli yeri! Kalemle çizilmiş gibi ayrıldı, yeryüzü cehennemi olarak adlandırılıyor...

Madidi Ulusal Parkı / Bolivya Manzara muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcül. Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcül. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden oluyor. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere de neden oluyor.