Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya üzerinde birçok havalimanı var ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut. Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumunda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...
Dünya üzerinde birçok havalimanı var ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut. Bu listedeki havalimanlarının bazıları ise coğrafi nedenlerin sonucu olarak pilot ve yolcuların korkulu rüyası haline gelmiş durumunda... İşte dünyanın en tehlikeli havalimanları...Fotoğraflar: Alamy, aboutpathankot
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Madeira Havalimanı Portekiz'deki Madeira Havalimanı pistinin kısa olması sebebiyle 1977 yılında yaşanan kaza sonucu 131 kişi hayatını kaybetti.
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Bu kaza sonrasında piste, birkaç kolon daha eklenerek uzatılmasına karar verildi. Avrupa’nın en zorlu havalimanı olarak ün yapmış Madeira Havalimanı'na iniş yapan pilotların, dağ sırası ve okyanus arasında kalan çizgiyi takip etmeleri gerekiyor.
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Ayrıca pilotların piste iniş yaparken rüzgarın etkisiyle Atlantik’e savrulmamak için son anda sağa dönmeleri gerekiyor.
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Courchevel Havalimanı Fransa’da yer alan Courchevel, dünyanın en büyük kayak merkezine sahip olup, kayağı bir tutku haline getirenlerin favori mekanı olmuş durumda.
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Fransız Alpleri’nde konumlanan Courchevel Havalimanı ise dünyanın en kısa pistlerinden birine sahip. 18,5 derecelik bir eğime sahip olan havalimanı, 525 metre uzunluğunda.
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Juancjo E. Yurausquin Havalimanı Karayipler’de bulunan 13 km2’lik yüzölçümüne sahip Saba Adası’nın tek havalimanı olan Juancjo E. Yurausquin Havalimanı, adanın büyük bir bölümünü kaplıyor.
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İki ucunda deniz bulunan dünyanın en kısa uçak pistine sahip havalimanında, sadece zor şartlarda uçuş yapabilen pilotlar çalışabiliyor.
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Hatta pilotlar burayı ölüm pisti olarak adlandırıyor.
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Svalbard Havalimanı Kuzey Buz Denizi’nde, dünyanın en kuzeyinde bulunan idari merkez konumundaki Longyearbyen’e bağlı olan bir takım ada Svalbard'da yer alan havalimanı yapay kar ve buz kullanılarak yapılmış.
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1975 yılında permafrost adı verilen donmuş toprak kullanılarak yapılan havalimanında, küresel ısınma sebebiyle erimenin önlenmesi için özel soğutma sistemi kullanılıyor.
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Kansai Havalimanı Japonya'nın Osaka Körfezi açıklarında bulunan 4 km uzunluğa ve 2,5 km genişliğe sahip Kansai Havalimanı, 10 bin işçi ve 80 gemi ile 3 farklı tepeden 21 milyon metre küp toprak kullanılarak oluşturulan yapay bir ada üzerine kurulu.
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Japonya’da havalimanı yapılabilecek kara parçası bulunmadığından, Osaka’ya yakın olabilecek bir noktaya inşa edilen Kansai Havalimanı, bir mimarlık ve mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.
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1100 hektar üzerine kurulu olan bu dolgu alan başlarda korku yaratsa da neredeyse hiç hasar almadan atlattığı Kobe depremi ve sayısız büyük tufandan sonra insanların güvenini kazanmayı başardı.
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Havalimanına çok yakın bir mesafede gerçekleşen depremde sadece birkaç camın kırıldığı alan, Japonya’daki ekonomik kriz döneminde yapıldığından halkın tepkisine maruz kalınmıştı.
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Paris’in Eyfel’i gibi yapım aşamasında halkın büyük tepkisiyle karşılanan Kansai Havalimanı, şu an Uzak Doğu’nun en yoğun havalimanlarından biri.
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Cebelitarık Havalimanı 1939’da inşa edilen Cebelitarık Havalimanı, Birleşik Krallık’a bağlı ve Cebelitarık Boğazı’nda yer alıyor.
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Şehre sadece 500 m mesafede olan havalimanının pisti ile şehrin ana caddesi kesişmiş durumda. Bu yüzden uçakların iniş ve kalkışları esnasında araçlara kırmızı ışık yanıyor.
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Günde ortalama 7 uçağın inip kalktığı havalimanından geçen kara yolu, günde 2 saate yakın bir süre kapatılıyor.
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Tenzing-Hillary Havalimanı Nepal'in Lukla kentinde 2 bin 900 metre rakımdaki Tenzing-Hillary Havalimanı bulunuyor. Pistin bir tarafında bir dağ, öteki tarafında da uçurum var. Everest'e çıkmak isteyen dağcılar buraya iniyor.
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Princess Juliana Havalimanı Saint Martin Adası’nın Hollanda’ya bağlı olan bölgesinde hizmet veren Princess Juliana Havalimanı, (Sint Maarten Havalimanı olarak da biliniyor) şehrin plajına çok yakın mesafede olduğundan, kumsalda güneşlenen insanların birkaç metre üstünden geçiyor.
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Özel sertifikalı pilotların uçabildiği bu alanda pist çok kısa olduğundan (2180 m) tekerleğin en erken şekilde yere değmesi gerekiyor. Bu yüzden de plajdan itibaren alçak uçuşa geçiliyor.
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Karayiplerin en yoğun havalimanlarından biri olan Princess Juliana Havalimanı’nda şu ana kadar hiç kaza yaşanmamış.
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Barra Havalimanı İskoçya'nın Barra havalimanına iniş yapmak isteyen pilotlar gel git zamanını takip etmek zorundalar.
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Zira pist tamamen kumsaldan oluşuyor ve sular yükseldiği zaman pist ortadan kalkıyor.
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Sao Paulo Congonhas Havalimanı Brezilya Sao Paulo Congonhas Havalimanı. Pilotlar, Congonhas'ın şehir merkezinde olan bu havalimanından şikâyetçi, çünkü sesli ortam inişi zorlaştırıyor.