Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en sıra dışı yeri! Burada çıplak dolaşmak serbest...
Fransa'nın güneyinde bulunan Cap d'Agde dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Son yıllarda adı sıkça duyulan bu kentin tanınma sebebi ise oldukça ilginç… İşte sokaklarda, plajda veya bankada bile çıplak insanlara rastlayabileceğiniz o yer.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cap d'Agde dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Son yıllarda adı sıkça duyulan bu kentin tanınma sebebi ise oldukça ilginç… İşte sokaklarda, plajda veya bankada bile çıplak insanlara rastlayabileceğiniz o yer.
Fotoğraflar: İnternatuur, HomeAway, Alamy
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Cap d'Agde, Fransa'nın güneyinde Languedoc-Roussillon bölgesinde yer alan bir kent. Kentin özelliği ise oldukça ilginç...
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Bölge, mimar Jean Le Couteur tarafından, devletin en büyük kalkınma planlarından birinin parçası olarak planlandı ve yapıldı.
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1960'larda, Cap'taki binalar sadece hafta sonlarında yerel halk tarafından kullanılan küçük evlerdi.
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Şimdiyse bu ilginç yer Akdeniz'in en büyük eğlence limanlarından biri durumunda.
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Agde'ye , Paris veya Lille'den direkt olarak TGV SNCF treni ile ulaşılabiliyor.
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En yakın havaalanları ise İngiltere ve İskandinavya ya da Montpellier -Fréjorgues'e doğrudan uçuş.
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Ama Agde ile Cap d'Agde arasında toplu taşıma mevcut. Ulaşımınızı bu şekilde yapma şansınız mevcut.
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Cap d'Agde nasıl bir yer? Cap d'Agde, 2 km'lik bir plaj, büyük bir marina, 2500 kamp alanı, apartman kompleksi, otel, mağaza, restoran, gece kulübü, bar, postane, banka, ATM'ler, çamaşırhaneler, kuaförlerle adeta kendi başına bir şehir durumunda .
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Asıl ilginç noktaysa diğer bir ismi Village Naturiste olan bu yerde çıplak dolaşmanın yasal olması…
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Yani burada isteyen herkes kentin her yerinde kıyafetsiz dolaşabiliyor.
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Yani Cap d’Agde bulunan insanlar, bölgeden ayrılmadan veya kıyafet giymeden tüm tatillerini geçirebiliyor.
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Gündüz saatlerinde plaj ve kent çevresinde çıplak insanlar oldukça yoğun. Ancak akşam saatlerinde hava soğuduğunda, çoğu insan giyinik halde dolaşıyor…
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Ayrıca Cap d'Agde kişi başı günlük yerel turizm vergisi alınıyor.
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Oluşumu da hayli ilginç 1980'lerin başlarında, bu Naturist (Nudizm veya Naturizm, kişilerin vücutlarını utanmadan rahatlıkla sosyal olarak çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri hali) yer gelişimin sınırını aşamıyordu. Birçok dükkan ve ticari bina boş kalıp, satılmaya veya kiraya hazır hale gelmişti.
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François Mitterrand hükümetinin seçilmesiyse, bundan sonraki 10 yıl ekonomin farklı yönetimiyle devam etti.
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Bu süre zarfında Naturist yer, popüler bir tesis olma yolunda gitmeye devam etti ve kendi çapında bir atmosfer geliştirdi. Bu süre zarfında pek çok Alman ziyaretçiye ev sahipliği de yaptı.
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Cap d'Agde, son yıllardaysa özellikle kendilerini naturialist olarak tanımlayan turistlerin akınına uğramaya başladı.
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Cap d'Agde kentine gelen turistlerde buranın daimi misafirleri gibi plajların yanı sıra kentin sokaklarında da kıyafetsiz dolaşabiliyorlar.
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İsteyenin çıplak dolaşabildiği Cap d'Agde’de yaz sezonunda nüfus 40 bine ulaşıyor. Oldukça yoğun ilgi gösteriliyor.
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Paris'e hızlı trenle 5 saatlik mesafede, ünlü tarihi kent Carcassonne'un batısında, harika plajlarıyla bir zamanlar normal turistik bir yer olan Cap D'Agde artık sadece Natüristlerin tatil beldesi olarak adlandırılabilir.
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Dünyada pek çok özel 'çıplaklar kampları' var. Bir tatil komleksi ya da plajla sınırlı. Ama Cap D'Agde şuan 'çıplaklar kampına' dönüşmüş kent olarak tek örnek durumunda.
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Jade Jagger ve daha pek çok ünlünün de uğrak yeri olan Cap D'Agde her geçen yaz daha da kalabalık oluyor.
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Ayrıca Musée de l'Ephèbe (Agde Gençliği) olarak bilinen çıplak bronz heykelde bu kentte bulunuyor.
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Hérault Nehri'nde keşfedilen heykel uygun tesisler bulunmadan önce Louvre Müzesi'nde bulunuyordu.