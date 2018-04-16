Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en sıra dışı yeri! ‘Anne Gölü’ olarak biliniyor, bu hikâye sizi çok şaşırtacak…
Hindistan’ın kuzey doğusunda ilginç bir göl var: Loktak… Burayı ilginç kılansa gölün üzerindeki yüzen adacıklarda insanların yaşaması… Aynı zamanda milli park olan bölge, son zamanlarda Hint ordusu ve çeşitli isyancı gruplar arasındaki şiddetli çatışmalarla anıldı. BBC Travel Ben McKechnie bölgeyi keşfe çıktı. İşte Loktak Gölü’nde yaşayan insanların ilginç hikâyesi…
Hindistan’ın kuzey doğusunda ilginç bir göl var: Loktak… Burayı ilginç kılansa gölün üzerindeki yüzen adacıklarda insanların yaşaması… Aynı zamanda milli park olan bölge, son zamanlarda Hint ordusu ve çeşitli isyancı gruplar arasındaki şiddetli çatışmalarla anıldı. BBC Travel Ben McKechnie bölgeyi keşfe çıktı. İşte Loktak Gölü’nde yaşayan insanların ilginç hikâyesi…
Fotoğraflar: Alamy, Ben McKechnie
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Loktak Gölü, Hindistan’ın kuzey doğusunda bulunan ve ülkenin en büyük tatlı su gölü unvanını taşıyan bir göl.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Manipur eyaletindeki ‘Impal’ şehrinin 38 km güneyinde bulunuyor. Göl, 286 kilometrekarelik bir alana sahip…
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Burada ilginç olansa karakteristik özelliğe sahip ‘phumdi’ adı verilen yüzen adalar.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Bu adalar, derinliği 0.5 ve 4.58 metre kadar olan Loktak Gölü üzerinde hareket ediyor. Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Manipur eyaletindeki Loktak Gölü'nün tarihi 21. yüzyıla dayanıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Bölgede insanlar balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Balıkçılar gölde kano üzerinde ağlarla avlanıyor. 2 metrekarelik bu göl, adaya delik açılmış görüntüsü veriyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Ama asıl o görüntüyü veren göl değil, gölün üstündeki phumdi oluşumları. Bitki örtüsünün bu yüzen kütleleri, toprak ve ayrışan organik bir madde…
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Yeşil renkli phumdi kütlesinin büyük bir kısmı gölün yüzeyinin altında buzdağı şeklinde yaşıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Ve kuru kökler, yaşayan köklerin göle ulaşmasına sağlıyor. Besinlerini gölden alan phumdi muson mevsiminde büyüyüp güçleniyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Yüzen milli parkı Phumdi Loktak Gölü'nde yaşam için çok önemli. Çünkü gölün üzerinde yaşayan balıkçılar, sazan ve levrek çiftçiliğiyle geçimlerini sağladıkları için dairesel bölgelerde yaşıyorlar
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Yani Phumdilerde… Bu balıkçılar ve aileleri metal plakalar, çubuklar, bambu, ağaç ve kayalardan yapılmış kulübelerde yaşıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Düzgün bir şekilde monte edilmiş ve yılın çoğu zamanında içi sıcak olacak şekilde oluşturulan bu kulübelerin içi bir saman yatağı ve temel pişirme ekipmanları alacak alana sahip.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Yüzen okulda eğitim Bölgede eğitim şeklide oldukça farklı. Burada aileler çocuklarını Hindistan'ın tek yüzen ilkokuluna gönderiyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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2017 başında başlatılan okul, sadece yerel çocuklara hizmet etmek dışında aynı zamanda yetişkin eğitimi de sağlıyor
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Loktak Gölü'nün Phumdi’si aynı zamanda toynakları kendisi gibi süngerimsi araziler için evrimleşen Sangai geyiğinin de ana yaşam alanı konumunda.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Gölün en büyük phumdi'si ise, 40 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Herkesin annesi Manipur eyaletinde çoğunlukta olan etnik grup Meitei topluluğu… Nasıl Hindistan'ın Hindu topluluğu, Ganj Nehri'ni yaşayan bir ana tanrıça olarak görüyorsa Meiteiler de Loktak Gölü'nü bir ‘anne’ olarak görüyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Çünkü bu göl, herkes için bir yaşam kaynağı durumunda. Hatta Thanga'daki bir tapınakta, gölün güneydoğu köşesine denk gelen bir köyde, kadınlar Meitei'nin evreni yaratma öyküsünden sahneleri canlandırıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Gösteride büyüleyici el hareketleri suyun nasıl ortaya çıktığını ve göldeki su tanrılarını anlatıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Ama gölün tehlikede olmasını tetikleyen bir durum var. Loktak Gölü yaşama ve barınma alanı olarak kullanılmasının yanında hidroelektrik santraline de su sağlayan bir kaynak…
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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1980'lerde Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerine enerji sağlamak amacıyla gölün suyu kullanıldı… Tabi bu işlemler gölde suyun azalmasına sebep oldu.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Su seviyesinin azalması ise phumdi'nin su yüzeyinin altına batmasını engel oluyor. Bitki besinleri ememiyor, inceliyor ve parçalanıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Dikkatli gözlerin altında Son zamanlarda, gölde ve çevresinde yaşayanlar phumdi’yi, kurtarmak için adımlar atıyorlar. Loktak Ekoturizm Gelişim Örgütü'nün bir sosyal görevlisi ve başkanı olan 58 yaşındaki Oinam Maipakchao, “Bu bitkiler, Loktak ve Manipur halkları için çok önemli…
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Özelikle balıkçıların kulübelerini sağlam oluşturup korumaları için de büyük bir önem arz ediyor” dedi.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Thanga'da doğup büyüyen Maipakchao, santralin neden olduğu sorunların çözülebileceğine inanıyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Başkan, santralin mevsimsel olarak açılmasını ve yağmurlu mevsimlerde müdahalenin durdurulmasını öneriyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Manipur son yıllarda, Hint ordusu ve çeşitli isyancı gruplar arasındaki şiddetli çatışmalar arasında kalarak olumsuz bir üne kavuştu.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Bundan dolayı Loktak Gölü, güzelliğine rağmen çok az ziyaretçi kabul ediyor.
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Kaynak: BBC TRAVEL
Çeviren ve hazırlayan: Baran ARSLAN
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Dünyanın en etkileyici doğa olayları Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikteki yerlerden biri de Türkiye’de… İşte gözlerinizi alamayacağınız muhteşem doğa olayları...