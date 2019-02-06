Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en sıra dışı yaşamı! Çiğ etle beslenip, kan içiyorlar…
Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan bir halk Nenetler… Çiğ et yemeyi alışkanlık haline getiren bu halkın yaşam tarzı oldukça ilginç… Ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyorlar. İşte Nenetlerin ilginç hayatı…
Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan bir halk Nenetler… Çiğ et yemeyi alışkanlık haline getiren bu halkın yaşam tarzı oldukça ilginç… Ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyorlar. İşte Nenetlerin ilginç hayatı…
Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
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Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait... Burada 2002 sayımına göre 40 binden fazla Nenet yaşıyor.
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Geyik bakıcıları olarak biliniyorlar. Tek amaçları var, o da hayatta kalmak.
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Nenetler'in en büyük özelliği eti çiğ çiğ yemeleri.
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Eksi 30 dereceyi bulan soğukta çadırlarda yaşayan Nenetler, hayatlarını hayvanlarını otlatarak ve avlanarak geçiriyor.
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Topluluk MÖ 3000’lerde Fin-Ural dillerini konuşan gruplardan ayrıldılar.
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MÖ 200’lerde ise Türkçe ve Altayca konuşan halklarla karıştılar ve doğuya göç ettiler.
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İçlerinde Enets halkı, Selkup ve Nganasan halkının da dâhil olduğu Samoyedler grubu içinde yer alıyorlar.
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Dünyayla artık iç içeler Doğalgaz rezervlerinin dörtte biri Yamal Yarımadası’nda bulunuyor.
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Uzun yıllar dünyadan olabildiğince kopuk yaşayan Nenetler, doğalgaz rezervi nedeniyle inşa edilen raylarla artık dünyayla daha iç içeler.
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Klan temelli bir sosyal yapılanmaları var.
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Dünyada iki büyük Nenet grubu var.
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Bunlar, Tundra Nenetleri ve Orman Nenetleri
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Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor.
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Hayvanlarını otlatmak için tam 1100 kilometre yol alıyorlar.
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Ancak burada asırlar boyu yaşayan Nenet halkı için geyik bakıcılığı sadece iş ve geçinme değil, aynı zamanda hayatın anlamı demek.
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Bir dönem Stalin'in tarafından katliama uğrayan Nenetlerin bulunduğu bölge artık dünya için çok önemli.
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Ayrıca her yıl Kış Kampı'na gitmek üzere dondurucu soğukta yola koyuluyorlar.