Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en sıra dışı ülkesi! Futbol takımı bile var, çok şaşıracaksınız…
Burası denizin ortasında 550 metrekarelik alana sahip olan bir ülke… Dünyanın en küçük ülkesi Sealand'de sadece 27 kişi yaşıyor! Hatta futbol takımları bile var ve KKTC ile bir maç bile yapmışlar. İşte dünyanın en küçük ülkesi hakkında ilginç bilgiler.
Burası denizin ortasında 550 metrekarelik alana sahip olan bir ülke… Dünyanın en küçük ülkesi Sealand'de sadece 27 kişi yaşıyor! Hatta futbol takımları bile var ve KKTC ile bir maç bile yapmışlar. İşte dünyanın en küçük ülkesi hakkında ilginç bilgiler.
Fotoğraflar: Alamy, taliponburok
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Bir ülke için nüfusun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ülke nüfus sayısıyla kendi gücünü gösterir.
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Yalnız dünyada öyle bir ülke var ki, 27 kişiden ibaret.
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Sayısı size ilginç gelse de Sealand ismindeki bu ülke devlet olmayı başarabilmiş ve dünyanın en küçük ülkesi olarak adını yazdırmış.
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Bu ülkenin ciddi ciddi internet servisleri var ve uçakla, denizaltıyla saldırılmadığı sürece dünyanın en güvenilir yerlerinden biri.
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İşte bu minik ülke hakkında bilinmesi gerekenler.
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İngiltere'nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının hava saldırısını önlemek için İngiltere tarafından 550 metrekarelik alana inşa edilen bir deniz kalesi.
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İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates, işgal ettiği Sealand’ın uluslararası karasularında bulunduğu için devlet statüsüne çıkarılabileceğini söyledi ve kendisini prens ilan etti.
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Ailesiyle birlikte kendi kurduğu bu küçük ülkede yaşamaya başlayan Roy Bates, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından adadan atılmaya çalışıldı.
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Ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı.
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Daha sonra mahkemeye taşınan bu olayda İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 6 mil açığında olması dolayısıyla Roy Bates'i haklı buldu.
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Bates, 1974 yılında kendince bir anayasa çıkardı. B
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ayrak, milli marş ve Amerikan doları ile eşdeğer bir para birimi olan Sealand Doları'nı kabul etti.
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Roy, nüfusu dört kişiden oluşan ülkesini 2007 yılında 10 milyon sterlin karşılığında satılığa çıkardığını duyurdu, ancak sonuç alamadı.
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Sealand'ın kurucusu Prens Roy Bates 2012'de 91 yaşında yaşamını yitirince ülke Prens Naibi Michael Bates’e kaldı.
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Sealand ve KKTC’den sıra dışı bir maç Sealand FİFA’ya üye olmayan Tibet, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi gibi ülkelerin milli takımları tarafından oluşan NF-Board’ın bir üyesi.
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NF-Board ise özel durumları sebebiyle FIFA'ya üye olamayan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkeler veya özerk bölgeler gibi toplulukların uluslararası futbol maçları yapabilmeleri için 12 Aralık 2003 günü kurulan bir organizasyon.
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Bu ülkelerin içerisinde Cebelitarık, Laponya, Grönland gibi takımlarda var. Ama hiç kuşkusuz en garibi Sealand ulusal futbol takımı.
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Sealand, sadece bir aileden oluşsa da futbol milli talkımları da var.
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Danimarka amatör liginde mücadele eden Vestbjerg takımı Sealand’ın ulusal takımı olmak istemiş.
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Kral Bates bunu kabul etmiş. Bütün futbolcular bir gecede Sealand vatandaşı olmuş. Vestbjerg maçlarından önce Sealand ulusal marşı okunuyor.
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Vestbjerg amatör bir takım hiç kimse futbolu bir meslek haline getirmiş…
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Yaş ortalaması da yüksek bu takımın. KKTC ile yaptıkları bir maçta KKTC 6-1 yenmişti.
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Yönetim biçimi nedir? Ülkenin yönetim biçimi Prenslik ve Anayasal Monarşi'dir.
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Ülkenin iki geçim kaynağı nelerdir? 70 yıllarda posta pulları, bugünlerde ise havenco ile bir hosting merkezi olarak iyi para kazanılıyor.
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Ayrıca Ülke, gelirini bazı ülkelerde saklanması yasak olan internet verilerini depolayarak elde ediyor.
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Para birimi nedir? Amerikan doları ile eşdeğer bir para birimi olan Sealand dolarıdır.
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Yeterli parayla kendinize bir Sealand pasaportu bile alma şansınız bulunuyor.