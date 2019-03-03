Dünyanın en sıra dışı oteli

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İlginç otellerde kalmak hepimizin merakı. Hem kışın ortasında yazı yaşamak hem de ‘Balon Otel’i deneyimlemek için Bali’ye gittim. Fransa, İzlanda, İspanya, Ürdün, Finlandiya, Meksika ve Avustralya gibi birçok ülkede mevcut olan Balon Otel’i hayatınızda mutlaka bir kez olsun deneyimlemelisiniz. Yatağa yattığınızda gökyüzündeki yıldızlara bakarak uykuya dalmayı ve sabahın ilk ışıklarının gözünüze vurmasıyla uyanmayı çok seveceksiniz.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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İlginç otellerde kalmak hepimizin merakı. Hem kışın ortasında yazı yaşamak hem de ‘Balon Otel’i deneyimlemek için Bali’ye gittim. Fransa, İzlanda, İspanya, Ürdün, Finlandiya, Meksika ve Avustralya gibi birçok ülkede mevcut olan Balon Otel’i hayatınızda mutlaka bir kez olsun deneyimlemelisiniz. Yatağa yattığınızda gökyüzündeki yıldızlara bakarak uykuya dalmayı ve sabahın ilk ışıklarının gözünüze vurmasıyla uyanmayı çok seveceksiniz.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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En çok merak edilen konu şu: Balon şeffaf, içerisi gözüküyor nasıl üstünü değiştiriyorsun, nasıl uyuyorsun, hiç mahremiyet yok mu? Aslında hem yatağın dört bir tarafında kalın beyaz perde var, hem de balon otelin tamamını kaplayacak şekilde içten perde var.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Uyumadan önce ya da üstünüzü değiştirmek istediğinizde bu perdeleri çekiyorsunuz ve tüm şeffaflık yok oluyor, kimse sizi dışarıdan göremiyor. Balon otel güvenli mi, kilidi var mı? Herhangi bir kilidi yok. Balonun kapı görevini yapan fermuarlar, hem dışarıdan hem içeriden açılabiliyor. Bu arada iki adet fermuarlı kapı var, birini kapatmadan diğerini açmıyorsunuz yoksa balon sönüyor.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Non-stop çalışan balona hava veren bir alet var, içeriye sürekli hava üflüyor. Balonun fermuarını açık bıraktığınızda balonunuz sönerse yaklaşık 15-20 dakika içinde eski hale geliyor. Ancak bu tarz oteller kimsenin bulamayacağı, kimsenin göremeyeceği yerlere yapıldığı için hırsızlık olacağını sanmıyorum.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Bavullarımız odanın içine sığmadığı için onları dışarıda bırakarak uyuduk ve hiçbir problem yaşamadık, sabah kalktığımızda aynı yerde duruyorlardı. Benim konakladığım Ballon Hotel Bali Ubud’da üç tane balon oda vardı.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Otelde iki çalışan ve biz de dâhil toplamda altı misafir mevcuttu. Biz bile otele girdikten sonra balon odamıza gidebilmek için kat kat teraslarda 10 dakika yürüdük, dışarıdan birinin buraya gelmesi imkânsız gözüküyor.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Telefon, cüzdan, pasaport gibi değerli eşyaları önlem olsun diye yatağınıza alabilirsiniz. Peki ya tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçları nasıl hallettik? Tuvalet ve duş balonumuzun arka tarafında etrafı çitlerle ve uzun bitkilerle sarılmış vaziyetteydi. İlk gördüğüm anda “Nasıl yani?” diye panik olsam da bir süre sonra doğal ortama alıştım.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Sabah kalkıp dört bir yanı açık hava ve yeşillikler içinde duş aldığımda kendimi Survivor’da hissettim. Merak etmeyin, tüm balon oteller birbirinden farklı alanlarda olduğu için ne sizin kimseyi ne de kimsenin sizi görme ihtimali var.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Bir başka değinmek istediğim konu, öğleden sonra üç gibi giriş yaptığımız otelde neredeyse 21 saat durduk. Tabi bu süreçte acıkıyorsunuz, susuyorsunuz.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Bu konuda çok şanslıydık, otelimizin kahvaltısından akşam yemeğine geniş bir menüsü vardı. Bir şey istediğinizde Whatsapp’tan otel görevlilerine yazıyorsunuz onlar size istediğinizi getiriyorlar, dediğim gibi balonlar resepsiyona ve mutfağa biraz uzak.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Akşamları hava karardığında ücretsiz şekilde teleskop ve nargile getiriyorlar, ateş yakıyorlar ve balonunuzun etrafını mumla süslüyorlar. Harika değil mi?
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Her balon otelde genellikle üç ya da maksimum dört balon oluyor. Bu nedenle rezervasyonlar aylar öncesinden doluyor, seyahatinizi planlarken konaklama yapmak isterseniz erken davranmakta fayda var.
Yazı ve fotoğraflar: Selin UZDİL / Instagram: @trendandtravel
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Otel pek keyifli ama kötü yanları da yok değil. Dikkat etmeniz gereken en önemli unsur, yeşillikler arasında yer aldığı için çok fazla böcek oluyor. Böcek ilacınızı yanınıza almayı unutmayın. Bir başka unsur ise sabah güneşin doğmasıyla balonunuz aydınlanacak, sabahın altısında alarmsız uyanmaya hazır olun. Her tarafı açık olduğundan çok fazla güneş alıyor, balonun içinde klima olmasına rağmen sıcaktan bunaldık, sabahın erken saatlerinde ya da akşam serinliğinde balon daha keyifli. Otelde tek gece konaklama fiyatı 110 dolar (585 TL)