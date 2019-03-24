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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatDünyanın en sıra dışı nehri! Sürekli rengi değişiyor, sırrı çözüldü,
Seyahat

Dünyanın en sıra dışı nehri! Sürekli rengi değişiyor, sırrı çözüldü,

Her yıl, Kolombiya’nın vahşi doğasında bulunan Cano Cristales Nehri gökkuşağı renklerine boyanıyor. Nehir bazen pembe, yeşil, sarı bazen de mavi renklerde akıyor. Nedeni ise çok ilginç… 1989’da Kolombiyalı gazeteci nehri keşfetti ve sırrı ortaya çıkardı. BBC Travel yazarlarından Dylan Baddour bölgeye gitti ve ilginç bilgiler edindi. İşte görenleri büyüleyen o sıra dışı nehir hakkında detaylar…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Her yıl, Kolombiya’nın vahşi doğasında bulunan Cano Cristales Nehri gökkuşağı renklerine boyanıyor. Nehir bazen pembe, yeşil, sarı bazen de mavi renklerde akıyor. Nedeni ise çok ilginç… 1989’da Kolombiyalı gazeteci nehri keşfetti ve sırrı ortaya çıkardı. BBC Travel yazarlarından Dylan Baddour bölgeye gitti ve ilginç bilgiler edindi. İşte görenleri büyüleyen o sıra dışı nehir hakkında detaylar…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Bogota’nın 170 km güneyinde bulunan kayalık And Dağları, Llanos Ovaları ve yemyeşil Amazon Ormanla-rı’nın merkezi Kolombiya’nın Sierra de La Macarena Milli Parkı’nın uzak vahşi doğasında birleşiyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Çarpıcı güzellikteki biyoçeşitlilikle dolu alanın güneyine doğru uzanan Guayabero Nehri’ni takip ettiği-nizde dünyanın en muhteşem doğal harikalarından birini göreceksiniz.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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100 km uzunluğundaki Cano Cristales… Her yıl gökkuşağı renginde parlıyorlar.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Sürekli değişen renkler/B>
Yerel bir efsaneye göre Cano Cristales ‘Beş Renkli Nehir’ veya ‘sıvı gökkuşağı’ anlamına geliyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Nehrin sürekli değişen renkleri doğaüstü kuvvetlerin veya Kolombiya’nın özel büyüsü şeklinde yorum-lansa da, aslında haziran ve kasım ayları arasında gerçekleşen eşsiz bir biyolojik olgunun sonucu…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kolombiya’nın La Macarena bölgesindeki Cormacarena yerel çevre koordinatörü Javier Francisco Par-ra’ya göre, ‘Macarenia clavigera’ isimli endemik bir bitki Cano Cristales’i oluşturuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yıl boyunca bu yosun benzeri bitkinin koyu yeşil bir renkte göründüğünü söylüyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak yağmur mevsimi geldiğinde ve su seviyesi yükseldiğinde biraz da güneş ışığının nehrin tabanına ulaştığında, bitki nehrin üstünü örten mor, pembe, sarı ve yeşil renkler halinde yayılıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tonları değişiyor
Bu kırılgan ve titiz ekosistemin harikalarından biri, her yeni mevsimde nehrin bir önceki halinden daha farklı görünmesi…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ağacın sonbahar yaprakları gibi, ‘Macarenia Clavigera’nın büyümesi ve rengi yıl boyunca yağan yağışlar, sıcaklıklar ve güneş ışığına göre değişiyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bu nedenle bir yıl nehir kırmızı ile kaplandığında sonraki yıl yeşil veya sarı renkte görünebiliyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Nehirde bulunan kayalık taşlar, su bitkisinin yaşamını önemli ölçüde etkiliyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Cano Cristales, Güney Amerika’nın büyük kısmına yayılan ve dünyadaki en eski jeolojik oluşumlar ara-sında yer alan Guiana Kalkanı’nın üstünden geçiyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Park rehberi Walther Ramos, dünyanın dört bir yanından birçok jeologun parkın gizemini araştırmak için buraya geldiğini söylüyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Mineral açısından oldukça zengin olan ana kaya, Cano Cristales’in oluşumunda önemli rol oynuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Cesur gazeteci
Cano Cristales’in çarpıcı renklerinin sebebi çoğu Kolombiyalı tarafından yakın tarihe kadar bilinmiyordu.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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20. yüzyılın büyük bölümünde hükümetin kendi iç sorunları yaşaması sebebiyle bölge 1989’dan 2009’a kadar kapatılmış.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak 1989’da Andres Hurtado Garcia adlı Kolombiyalı gazeteci kameralı bir ormanda isyancılara yaka-lanmadan köylülerden birinin evinde saklanarak renkli su yoluna ulaştı ve fotoğrafını çekti.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ardından ülkenin El Tiempo gazetesinde Kolombiya’nın en güzel doğal harikasını tanıttı.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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2000’lerin ortalarında Kolombiya ordusu bölgeyi güvenli hale getirdikten sonra turistler buralara gelme-ye başladı. 2016 yılına kadar istikrarlı bir turist akışı sağlanamamış.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Helikopterle keşfe çıkılıyor
Cano Cristales’in uzak konumundan dolayı buraya gelmek, Kolombiya’nın vahşi doğasının derinlerine doğru yolculuk etmek demek…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Çoğu ziyaretçi And Dağları’nın bağlantı noktasında bulunan 430 bin kişilik Villavicencio’dan ya da kovboy kültürüyle ünlü Llonos Ovası’ndan başlıyor. Uzaklığı nedeniyle gezginler helikopter kullanarak günlük uçuşlarla nehrin üzerinde uçarak burayı keşfediyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Park yetkilileri 2008 yılından bu yana ziyaretçi sayısında önemli ölçüde bir artışın olduğunu dile getiriyor. Önceleri karadan bir araçla ya da üç kişilik bir uçakla buraya gelinirken şimdilerdeyse 50 yolculu uçağın haftada birkaç kez ziyaret bölgeye geldiğini söylüyor.

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Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy

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