Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en sıra dışı kabileleri! Buradaki hayatlara inanamayacaksınız...
Bu listedeki kabileler modern dünyadan çok uzak, tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi doğayla iç içe yaşayan insanlardan oluşuyor. Her birinin inanması güç gelenekleri var. Kimisi yılın altı ayı sadece inek kanıyla besleniyor, kimiyse de hayvan dışkısıyla yıkanmak zorunda... Tüm bunları yapmalarının ise oldukça ilginç nedenleri var. İşte dünyanın en ilginç kabileleri…
Bu listedeki kabileler modern dünyadan çok uzak, tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi doğayla iç içe yaşayan insanlardan oluşuyor. Her birinin inanması güç gelenekleri var. Kimisi yılın altı ayı sadece inek kanıyla besleniyor, kimiyse de hayvan dışkısıyla yıkanmak zorunda... Tüm bunları yapmalarının ise oldukça ilginç nedenleri var. İşte dünyanın en ilginç kabileleri…
Fotoğraflar: kabileler.com, Alamy, Wikimedia
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Konso Kabilesi En varlıklı kabilelerden biri olarak kabul edilen Konso Kabilesi renkli kumaşları ve pileli etekleriyle biliniyor. Etiyopya’nın dağlık bölgelerinde yaşayan ve 250 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Konso Kabilesi evlerini ise boş arazilere taşlar yerleştirip kuruyor.
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Ayrıca burası Kuzey Etiyopya ve Omo Vadisi arasında yer almasından ötürü iki bölge arasında ticaret kolu olarak görülüyor. Diğer kabilelerden daha iyi bir sulama ve teraslama sistemine sahip oldukları içinse daha rahat geçiniyorlar.
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Sorgum, mısır, pamuk, kahve ve fasulye yetiştirerek hayatlarını devam ettiren Konso Kabilesi'nde diğer kabilelerde olduğu gibi çok eşlilik söz konusu.
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Köy, yaşlılar konseyi tarafından yönetiliyor. Ayrıca kabilede ergenlik çağına gelen genç erkekler ve yaşadığı esnada düşman ve hayvan öldüren yaşlılar için 'Waga' adını verdikleri heykeller dikiliyor.
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Kwegu Kabilesi Diğer adıyla Muguji Kabilesi olarak bilinen Kwegu Kabilesi, Mago Nehri yakınlarındaki köylerde yaşayan en küçük kabilelerden biri.
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Diğer kabilelere nazaran daha yoksul ve daha güçsüz olan Kwegu Kabilesi diğer kabileler gibi sığır yetiştiriciliği değil de daha çok balık avlama ve karada avcılık ile geçinirler.
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Karo kabilesiyle akrabalıkları olan Kwegu Kabilesi Omo Vadisi'nin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kabilelerinden biri konumunda bulunuyor.
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Tsemay Kabilesi Yarı kurak bir bölgede yaşayan Tsemay Kabilesi'nin geçim kaynakları hem tarım hem de hayvancılık. Sorgum ya da pamuk yetiştiren kabilede, genç bekar kadınlar 'v' şeklinde kısa kıyafetler giyerken evli kadınlar uzun etekler giymektedirler.
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Hamer Kabilesi ile çok ortak yanı olan Tsemay Kabilesi kıyafet ve aksesuar yönünden de çok benzerlik gösterir. Tsemay kadınları tıpkı Hamer kadınları gibi saçlarına tereyağı, su ve kırmızı kil ile hazırladıkları karışımı saçlarına uygularlar.
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Fakat Tsemay kadınlarının saçları Hamer kadınlarına oranla daha kısadır. Ayrıca kabilede ilginç olan bir şey daha var ki oda başlık parası… Kabilede başlık parası olarak sığır, bal, tahıl veya kahve alınıyor.
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Bodi Kabilesi Bodi kabilesi diğer kabileler arasında en ilginç özelliklere sahip olan bir kabile. Çünkü Bodi kabilesi üyeleri haziran ayında bir tören düzenliyorlar ve bu törende genç erkekler yarışıyor.
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Bunda ne var demeyin bu ilginç yarışın kuralı ise çok kilolu olmak. Bu yarışa katılmak isteyen erkeklerin beslenme şekli ise çok daha ilginç.
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Bodi Kabilesi'nin en fazla tükettiği besinler bal ve süttür. Erkekler haziran ayında düzenlenen yarışı kazanabilmek için 6 ay boyunca inek kanı ve süt içip kilo almaya çalışırlar. Çünkü bu köyde kilolu erkek yakışıklı erkek olarak görülür. Ve yarışmayı kazanan kişiye kabile tarafından unvan verilir.
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Dassanech Kabilesi Yaşadıkları bölgenin verimsiz ve kurak topraklara sahip olmasından dolayı sık sık göç eden Dassanech kabilesi geçimini hayvancılıkla sağlamaya çalışıyor. Yaşanan kuraklıklar ve su kayıpları buna engel teşkil ediyor.
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Dassanechler balık ve timsah avlamada bütün kabileler arasında en iyisi. Bu durum beslenme yönünden onlara ayrıcalık sağlıyor. Kabilenin çok ilginç bir geleneği var, 'Dimi' adını verdikleri bu gelenekte babalar kızlarının gelecekteki evliliklerini kutsarlar. Tören esnasında 10-30 arasında büyük baş hayvan kesilir.
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Ve hayvanın dışkısıyla hazırladıkları karışımı vücutlarına sürerek dans ederler. Çünkü kabilede hayvan dışkısı büyük önem arz eder.
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Turkana Kabilesi Kuzey Kenya’da ki Turkana Gölü yakınlarında yaşayan Turkana kabilesi Afrika’daki kabileler arasındaki en tehlikeli kabilelerden biridir.
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Yaşadıkları bölgede su besin kıtlığının yaşanmasından dolayı çok fazla kabile savaşına dâhil olan bu kabile Akuj adını verdikleri hayvanları Tanrıları için kurban ederler. Daha iyi şartlarda yaşamak için farklı bölgelere göç eden kabile, sığır yetiştiriciliği ile geçinir.
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Yaşayabilmek adına yaptıkları göçlerde deve, eşek, keçi ve koyun gibi hayvanlar da yetiştirirler. Giyim tarzları ise renkli kolye ve bileziklerden oluşmaktadır. Erkekler öldürdükleri her düşman ve hayvan için vücuduna dövme yaptırıp statüsünü ya da gücünü gösterir.
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Kabiledeki üyeler vücutlarına mavi, kırmızı ve sarı boyalarla süslemeler yaparlar. Turkana Kabilesi'nin diğer kabilelerden en büyük farkı ise sünneti kabul etmemesidir.
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Afar Kabilesi Afar Kabilesi Omo kabileleri arasındaki en eski kabilelerden biri olarak görülüyor. Etiyopya, Dijibouti ve Somali’da yaşayan bu kabile çöl hayatının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışır. Hatta Afar kabilesi ismini de buradan almaktadır.
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Afar’ın anlamı toz demektir. Kuraklık sebebiyle sık sık göç eden Afarlar koyun, keçi ve develer ile geçimlerini sağlarlar.
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Çok sık göç etmelerinden dolayı 'ari' isimli çadırlarda konaklarlar. Afar kadınları belden aşağısını örten 'Sanafil' adını verdikleri kahve ya da mavi tonlarındaki kumaşlar, mavi başörtüleri ve saç süsleriyle tanınırlar. Afar kadınları güzel görünmek adına yüzlerini kırmızı toprakla boyayıp dudaklarının altını delerek çeşitli aksesuarlar takarlar. Ayrıca bu kabilede evlilik öncesi kız ve erkekler sünnet edilir.
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Dorze Kabilesi Soğuk bir iklim bölgesinde yaşayan Dorzeler bütün bir sene boyunca neredeyse her gün sis içerisinde yaşarlar.
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Dorze Kabilesi diğer kabileler arasında nam salmış bir kabiledir. Pamuk dokumacılığıyla geçimlerini sağlayan Dorzeler bu alanda kendilerini hâlâ geliştirmektedirler.
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Kendilerine ait olan pamuk dokuma kooperatifi ile hem geçimlerini sağlayıp hem de büyük bir nam salmaktadırlar. Ayrıca bu kabile farklı yaşam tarzları ile de gündeme geliyor.