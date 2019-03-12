Dünyanın en sıra dışı havuzları! Görenleri şaşkına çeviriyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en sıra dışı ve inanılmaz havuzlarını hiç merak ettiniz mi? İşte dünya üzerinde bulunan gezginlerin gözdesi birbirinden farklı havuzlar...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hanging gardens of Bali Bali’nin yağmur ormanlarına tepeden bakacağınız bu şahane Condé Nast Traveller tarafından dünyanın en iyi yüzme havuzu seçildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Siz de bu şahane manzaraya karşı birkaç kulaç atmak isterseniz geceliği 4300 TL’den başlayan fiyatla otelin misafiri olabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ya da aynı manzarayı kendi özel havuzunuzda kimseyle paylaşmadan izlemek isterseniz kesenin ağzını biraz daha açmanız gerekecek.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Geceliği 46 bin TL’den başlayan fiyatla kendinize özel villada kalabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Meksika’nın doğal havuzu: Hierve al Agua Hierve Al Agua, Meksika’nın Oaxaca kentinde bulunan jeolojik bir harika. İsmi İspanyolca’da ‘kaynar su’ anlamına geliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Taşlaşmış şelaleler olarak bilinen eşsiz manzaralara sahip sertleşmiş mineral birikintileri. Dünyadaki iki taşlaşmış şelalelerden biri…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Uçurumun kenarında çeşitli minerallerle dolu sıcak havalarda ferahlamak için tercih edilen iki mineral havuz bulunuyor. Ayrıca iki büyük şelaleye de ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bunlar, büyük olan ‘Cascade Grande’ küçük olan ‘Cascada Chica’…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Vadiden yaklaşık 90 metre yukarıda bu ilginç doğal havuza dolambaçlı bir yoldan çıktıktan sonra 3 dolar gibi bir ücret ödeyerek girebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yalnız güzel bir fotoğraf çektirme hayaliniz varsa erkenden gitmenizi fayda var çünkü oldukça kalabalık oluyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hotel İndigo’nun ilginç havuzu Hong Kong da bulunan İndigo Otel’in 29. katındaki havuz oldukça ilginç. İşlek caddeye bakan bu tuhaf havuzda yüzmek ister misiniz?
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Burada yüzmek cesaret istiyor: Intercontinental DubaiYolunuz Dubai’ye düşerse ünlü Burj Khalifa’ya bir de Intercontinental otelinin havuzundan bakmayı ihmal etmeyin.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Olur da yüzerken gökdelenleri izlemek istemezseniz o zaman yukarı çıkmaya cesaret edemeyen arkadaşlarınıza havuzun dibinden el sallayın.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en derin dalış havuzu: Nemo 33 Belçika’nın Uccle kentinde bulunuyor. Bir seferde çok daha derine gitmenizi sağlayan havuzda, çok farklı derinlikler bulunuyor. Havuzda, deneme dalışı yapmak isteyenler için 5 metre ve 10 metre derinliklerde platformlar bulunurken, istendiğinde 33 metreye kadar inilebiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İsterseniz biraz daha yüzeye yakın derinliklerde kalabilir, isterseniz de havuzun dibine kadar inebilirsiniz. Havuzda çeşitli derinliklerde bulunan pencereler sayesinde ziyaretçiler de dalışçıları izleyebiliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Görenleri şaşkına çeviriyor Japonya’nın Kanazawa kentindeki bu havuz, olaylara tersten bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Leandro Erlich’in yaptırdığı ve 21. Yüzyıl Modern Sanat Müzesi’nde bulunan havuz, bakış açısıyla oyunlar oynarken, aynı zamanda her gün kullandığımız ya da en azından önünden geçtiğimiz bir objeyi de farklı algılamamızı sağlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Gökyüzü havuzu: Marina Bay Sands Dünyanın en yüksek havuzu Singapur’daki Marina Bay Sands otelin 57. katında korkusuz yüzücüleri bekliyor. Havuzun bir adım daha atsanız binanın tepesinden düşüverecekmişsiniz hissi yaratan kenarında durmak gerçekten cesaret istiyor. Hürriyet Seyahat Gezgini Gürhan Kara (Instagram: @tadindaseyahat) bu ilginç otele gitti ve gözlemlerini bizimle paylaştı…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Geçtiğimiz nisan ayında gittiğim Singapur’da görmeyi en çok istediğim yerlerden biriydi bu otelin sonsuzluk havuzu. Hatta görmeyi değil bizzat içinde yüzmeyi hayal ediyordum. Fakat sonradan bu havuzda yalnızca otelde konaklayan misafirlerin yüzme şansı olduğunu öğrendim.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ben de hemen planlarımı ona göre revize edip otelden bir gecelik yer ayırttım. Yine de ben yüzmesem de olur diyenlerdenseniz bilet alıp gözlem terası kısmına çıkabilirsiniz. Böylece hem havuzu hem de muhteşem Singapur manzarasını görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Marina Bay Sands otelinin dışı kadar içi de enteresan bir tasarıma sahip. Gökdelenlerin içinde bir boşluk bulunuyor ve 57 katlı otelin tüm katları lobi alanına bakıyor. Otele check-in sırasında size hem oda kartınız hem de sonsuzluk havuzuna girebilmeniz için ek bir kart veriliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Üç kuleden hangisinde ise odanız kartınızı kullanıp çıkıyorsunuz. Ancak havuzun bulunduğu 57'inci kata farklı bir asansör kullanıp çıkabiliyorsunuz. Singapur’un bir başka simgesi olan Supertree adlı ağaçların bulunduğu Gardens by the Bay’e bakan odama yerleştikten sonra vakit kaybetmeden mayomu giydim ve hemen terasa çıktım.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Terasa çıktığım anda püfür püfür esen rüzgar beni karşıladı. Palmiyelerle süslenmiş havuz enine olarak tam 146 metre. Gerçekten çok büyük. Çocuklu aileler ve çocuksuz olanlar için ayrı bölümler yapılmış. Havuza ilk girdiğimde içinden çıkamadım çünkü tahmin ettiğim gibi rüzgâr çıktığım anda üşütüyordu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hemen 200 metre yükseklikten Singapur’u izlemek için en kenara doğru ilerledim. Buradan Marina Bay adı verilmiş koy ve arka planda da gökdelenlerin olduğu kısım inanılmaz görünüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hep merak ettiğim havuzun suyu kenardan nereye dökülüyor kısmını da öğrenmiş oldum. Meğer havuzla binanın kenarı arasında epey mesafe varmış ve havuzun suları arada bulunan bölmeye dökülüyormuş
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Doya doya manzarayı izledim, bol bol selfie çektim sonra şezlongda dinlenip bir şeyler içtim. Sonra bir daha havuz keyfi yaptım. Hemen arka tarafta bulunan jakuzilere girdim. Akşama doğru bambaşka bir havaya bürünen terasta güzelce vakit geçirip bir hayalimi daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğuyla odama geri döndüm...