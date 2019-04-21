Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en riskli işini yapıyorlar! 500 yıl önce göç ettiler, kazançları dudak uçuklatıyor...
Şerpalar Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan, etnik bir grup. İsimlerini Tibet dilinde doğu anlamına gelen 'şer' ve halk-insan anlamına gelen 'pa' ekinden alıyorlar. Onların görevi ise Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılara yardımcı olmak. İşte ilginç yaşamlarıyla Şerpalar...
Şerpalar Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan, etnik bir grup. İsimlerini Tibet dilinde doğu anlamına gelen 'şer' ve halk-insan anlamına gelen 'pa' ekinden alıyorlar. Onların görevi ise Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılara yardımcı olmak. İşte ilginç yaşamlarıyla Şerpalar...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Diplomasi dilinde, ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden kişiler için kullanılan bir terim olan Şerpa aslında Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan, bir etnik grubun adı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Himalayalara tırmanmak isteyenlere genelde hep bir Şerpa eşlik ettiğinden, ülkeleri zirvelerde temsil eden özel görevliler için de 'Şerpa' tanımı kullanılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şerpa'lar 500 yıl önce Doğu Tibet'ten Nepal'e göç etmişler. Şerpa sözü, Tibet dilinde doğu anlamına gelen 'şer' ve halk-insan anlamına gelen 'pa' ekinden oluşuyor
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şerpalar yüzyıllardır Everest'in eteklerinde hayvancılık ve tuz ticareti ile uğraşırken son 50 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen dağcılara destek olmalarıyla adlarını dünyaya duyurdular.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yüksek irtifaya alışkın olmaları nedeniyle çok az oksijenle yetinebilmeleri, güçlü olmaları nedeniyle çok iyi yük taşımaları ve soğuğa dayanıklı olmaları sayesinde Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılar için yardımcı olarak göze çarpıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kısacası apoletlerinde Everest’in zirvesi bulunan dağcıların çok büyük bölümü bu başarılarını tamamen Şerpalara borçlular.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ekibin tırmanışı sırasında çadırları onlar kuruyor, üst kamplara gitmesi gereken yükü onlar taşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yiyecek ve içecekleri de onlar hazırlıyor, rotaları, güvenlik araç gereçlerini, ipleri ve boltları da onlar döşüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Geriye dağcılara sadece tırmanmak ve dinlenmek kalıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bir Şerpa bu hizmetlerinin karşılığında bir tırmanıştan 1000 ile 2000 dolar arasında bir kazanç sağlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hayatlarını büyük risklere attıkları düşünülürse bu paranın ne kadar az olduğu anlaşılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak dağlarda geçim koşulları bir hayli zor olan Şerpalar için bu paralar hiç de fena sayılmıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şerpaların çoğunun ismi birbirine benziyor. Genellikle doğdukları günün adını alıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Örneğin pazar günü doğmuş bir Şerpa'nın adı Nima olurken, pazartesi günü doğmuşsa Dawa, salı ise Mingma, çarşamba Lhakpa, perşembe Phurba, cuma Pasang ve cumartesi Pemba.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Himalayalar'da yaşayan Şerpalar için yürümek ve tırmanmak günlük yaşamın bir parçası olduğu için Everest’e tırmanan en genç insanın bir Şerpa olmasına şaşmamalı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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16 yaşındaki Temba Tsheri Şerpa, Everest’in zirvesine ulaşmış bir genç.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şerpalar için çocuklar çok önemlidir. Yeni doğan çocuklara isim vermek için özel törenler düzenlenir. Kızlar ev işlerini üstlenirken erkekler oyun oynamaya daha fazla vakit ayırır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şerpaların bir bölümü yolu dahi olmayan 4200 metre yükseklikteki dağ köylerinde yaşar. Bu köylerde iki katlı, taş evlerde barınan Şerpalar her yere yürüyerek gider ve her şeyi sırtlarında taşır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dağlık köylerde okul yoktur. Okula giden çocuklar aşağı köylere inmek için 4,5 kilometrelik yol kat eder.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şerpalar son olarak geçen yıl 18 Nisan'da Everest'e çığ düşmesi sonucu 13 Şerpa kılavuzunun hayatını kaybetmesinin ardından, greve gitmişlerdi.