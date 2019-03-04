Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en renkli 20 yeri! Listede Türkiye'den öyle bir yer var ki...
Dünyada hem manzaraları hem de farklı yerleşim yerleriyle insanları kendilerine hayran bırakan birçok yer var. Travel Away, büyüleyici bir yolculuğa çıkacağınız, renkten gözlerinizin kamaşacağı 20 yeri listeledi. Listede Türkiye’den öyle bir yer var ki, çok şaşıracaksınız…
Dünyada hem manzaraları hem de farklı yerleşim yerleriyle insanları kendilerine hayran bırakan birçok yer var. Travel Away, büyüleyici bir yolculuğa çıkacağınız, renkten gözlerinizin kamaşacağı 20 yeri listeledi. Listede Türkiye’den öyle bir yer var ki, çok şaşıracaksınız…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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20- Pantone Hotel / Brüksel / Belçika ‘Renklerin Oteli’ olarak adlandırılan Pantone, Brüksel’in göbeğinde zemini ayrı ayrı renklendirilmiş harika bir otel.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Canlı ve mat renklerin birbiriyle dengelendiği rengârenk bir tatil yaşamak isteyenler için ideal bir butik otel.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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19- Sighisoara / Romanya UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sighisoara Romanya’nın en renkli kasabası.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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İlginç Gotik detayları ve Angelo-Sakson mimarisiyle ortaçağ efsanelerini andırıyor. İnce ve kıvrımlı sokakları, rengârenk evleriyle harika bir masalsı yolculuğa çıkabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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18- Girona Riverfront / İspanya Barcelona kadar ünlü olmasa da İspanya’nın en iyi korunmuş mahallerinden biri… Dünyanın en iyi restoranlarından olan El Celler de Can Roca ve Gustave Eiffel tarafından inşa edilen bir köprü bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca kentin en güzel yerlerinden olan nehir kıyısındaki pembe, sarı ve turuncu renklerle boyanmış evleri göreceksiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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17- Torbole / İtalya İtalya’nın Trento şehrinde, Baldo Dağı’nın eteklerine kurulmuş Torbole kasabası. Ünlü alman yazar Goethe tarafından ‘doğa harikası, büyüleyici bir yer’ olarak tanımlanmış parlak renkte birçok evi barındırıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca yelken ve rüzgar sörfçüleri için de en çok tercih edilen popüler bir destinasyon.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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16- Terror/ İspanya Gran Canaria’nın en şirin şehirlerinden biri olan Terror, sömürge tarzı mimarisi, Kanarya Adaları’nın en önemli bazilikası ve lezzetli Chorizo tatlısıyla misafirlerini ağırlıyor. Çarpıcı renklerle boyanmış ahşap balkonlu eski evleriyle ön plana çıkıyor. Kentin meydanında ve sokaklarında dolaşırken harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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15- Colmar, Fransa Almanya sınırına yakın bir konum olan Alsas kasabasında bulunan Colmar, parke taşlı sokakları ve köprülerin geçtiği ilginç kanallarıyla çocukluk masallarını akla getiren yerlerden…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Pastel renklerle renklendirilmiş, küçük çiçek saksılarla süslenmiş ortaçağ dönemine ait yarı ahşap evleri fotoğraflayarak büyüleyici bir gezi yaşayabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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14- Keukenhof / Lisse / Hollanda İlkbahar mevsiminde Keukenhof’tan başka renkli bir yer bulmak konusunda zorlanacaksınız. ‘Avrupa Bahçesi’ olarak da bilinen Lisse’deki bu muhteşem park, mart ve mayıs ayları arasında her yıl kırmızı, turuncu, sarı, pembe ve mor renkli çiçeklerle doluyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Keukenhof, dünyanın en muhteşem doğal çiçek bahçelerinden olan Dubai Miracle Garden’dan sonra en büyüğü olma özelliğine sahip.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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13- Costa Nova / Portekiz Portekiz’in Venedik’i olarak adlandırılan Aveiro’ya kısa bir mesafede bulunan Costa Nova, 19.yüzyılın ortalarında başta sanatçılar olmak üzere geniş kumsalıyla popüler bir plaj yeri destinasyonu haline geliyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Costa Nova’nın en dikkat çekici özelliği ‘Palheiros’ denilen renkli çizgilerle boyanmış geleneksel ahşap evleri. Samanlık olarak da bilinen bu yapılar bir zamanlar yerel balıkçılar tarafından depolama alanı olarak da kullanılmış.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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12- Notting Hill/ Londra /İngiltere İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Notting Hill’in pastel renkteki sokaklarında dolaşırken keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sokakları çevreleyen Portobello Yolu’nun hemen dışında bulunan kırmızı, mavi renkteki evlerin fotoğraflarını çekebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle Notting Hill Karnavalı ve cumartesi günleri açık olan 16.yüzyıldan kalma antika eşyaların, meyve sebze tezgâhlarının, çeşitli kitapçıların bulunduğu Portobello Pazarı’nı ziyaret edebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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11- Whitby Beach Huts / Kuzey Yorkshire/ İngiltere Whitby’deki West Cliff Beach’te gezinti yaptığınızda kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renge boyanmış plaj kulübeleriyle etkileyici bir Kuzey Yorkshire manzarası sunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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1950’li yıllarda burada bulunan geleneksel kıyı dağ evleri, popüler bir aile aktivitesiyken günümüzde güneşin tadını çıkarmak için de en çok tercih edilen yerlerden…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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10- Procida Adası / İtalya İtalya’daki Napoli Körfezi’nde bulunan Procida Adası, güzel sahili boyunca pastel renkteki evleriyle ön plana çıkıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Kışın balıkçıların gemilerini koydukları pastoral limanı ve mavi, pembe, sarı renkteki binalar harika bir bütünlük oluşturuyor. Birçok ressamın çalışma noktası haline gelen Procida Adası düz bir kartpostaldan çıkmış gibi gözüküyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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9- Menton / Fransa Limon kokulu şehir olarak da bilinen İtalya’ya komşu dikkat çekici bir sahil kasabası Menton.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ilık ve güneşli bir iklimi olan eski bir İtalyan şehir havasındaki Fransız kasabası, görkemli Belle Epoque konakları ve tropik bahçelerinin yanı sıra deniz tarafından bakıldığında üst üste geçmiş renkli eski binalarıyla göz alıcı bir destinasyon.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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8- Longyearbyen / Norveç Norveç’in Svalbard takımadalarında bulunan küçük maden kasabası Longyearbyen. Muhteşem buzulları, serbestçe dolaşan ren geyikleri, isimsiz sokakları ve renkli ahşap evleriyle ünlü.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Güneşin dört ay boyunca yüzünü göstermediği kasabadaki rengârenk evler soğuk kutup ortamında içinizi ısıtabilir.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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7- Wroclaw Old Town / Polonya Polonya’daki dördüncü büyük şehir olan Wroclaw’da, tarihi ve kültürüyle eşsiz bir karışım ortaya çıkıyor. İyi korunmuş eski kent mimarisi ziyaret edenler için şaşırtıcı güzellikte. Gotik ve Barok tarzdan Art Nouveau’ya kadar birçok dönemin izlerini taşıyan pastel renkli tarihi binalar, Wroclow’u Avrupa’nın en renkli şehirlerinden biri haline getiriyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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6- Nyhavn Kanalı / Danimarka Bir zamanlar denizciler tarafından eğlence ve oyun alanı olarak kullanılan Nyhavn kanalı günümüzde de Danimarka’nın en popüler ve hareketli bölgelerinden…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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17 ve 18. Yüzyıllarda kanalın kuzey tarafında bulunan renkli evler başlangıçta yoksul ve orta sınıf halk için, kentin diğer tarafındaki büyük evlerse varlıklı aileler için tasarlanıyor. Ayrıca İskandinavya’nın en uzun bar restoranına ve kanalın her iki tarafında bulunan çokça sayıdaki mekânlarla birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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5- Cinque Terre / İtalya İtalya’nın Ligurya bölgesinde bulunan Cinque Terre İtalyanca ‘beş toprak’ anlamına geliyor. Ülkenin en sağlam kayalıklarının bulunduğu beş köyden oluşan Cinque Terre, sahil boyunca şaşırtıcı manzarasıyla göze çarpıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en görkemli sahil şeridi olarak Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore gökkuşağı rengindeki evleriyle değerli taşlar gibi parlıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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4- Kapalı Çarşı / İstanbul / Türkiye İstanbul’un gittikçe büyüyen Kapalı Çarşı’sı renklerin, güzel kokuların ve enerjinin patlama yaptığı Avrupa’nın en renkli yerlerinden…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Geleneksel halılara, mozaik tarzda fenerlere, ışıltılı mücevherlere ve harika mutfağına sihir katan baharatlar vitrinleri süslüyor. Pazarda heyecanla dolaşırken yorulup Türk kahvesini tadıp daha keyifli bir gezi yapabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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3- Reykjavik / İzlanda Avrupa’nın en soğuk ülkelerinden biri olan İzlanda’nın başkenti Reykjavik, ülkenin en büyük şehri. Şehir küçük ve ulaşımı kolay olduğu için kolayca gezilebilir. Müzeleri, kapalı mekânları, rengârenk yapıdaki evleriyle harika fotoğraflar çekebileceğiniz Avrupa’nın en fotojenik yerlerinden…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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2- Juzcar / İspanya Görünüşü tablo kadar güzel tepelerle çevrili parlak, mavi evleriyle Juzcar şehri kesinlikle göz kamaştırıcı, büyüleyici bir manzara sunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Sony’nin Şirinler çizgi filmi için 2011 yılında kasabada bulunan evleri mavi renge boyamasıyla ön plana çıkmış. İspanya’da yaşayan birçok insan tarafından ‘Şirinler Köyü’ olarak biliniyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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1- Burano Adası / İtalya Burano Adası, Venedik Lagünü’deki birbirinden renkli kutu evleriyle, birbirine köprülerle bağlı dört adadan oluşuyor. Burano, aylarca emek verilerek yapılan zarif el işi dantelleriyle de ünlü.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Adanın ev sahipliği yaptığı rengârenk kutucuk evler, yerel balıkçıların mülklerini sahiplenmek ve onları denizden görünür hale getirmek için parlak renklerle boyadıkları söyleniyor