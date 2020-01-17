Dünyanın en renkli 20 yeri belli oldu! Listeye Türkiye'den çok farklı bir yer girdi...
Dünyada hem manzaraları hem de farklı yerleşim yerleriyle insanları kendilerine hayran bırakan birçok yer var. Travel Away, büyüleyici bir yolculuğa çıkacağınız, renkten gözlerinizin kamaşacağı 20 yeri listeledi. Listede Türkiye’den öyle bir yer var ki, çok şaşıracaksınız…
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Dünyada hem manzaraları hem de farklı yerleşim yerleriyle insanları kendilerine hayran bırakan birçok yer var. Travel Away, büyüleyici bir yolculuğa çıkacağınız, renkten gözlerinizin kamaşacağı 20 yeri listeledi. Listede Türkiye’den öyle bir yer var ki, çok şaşıracaksınız…
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20- Pantone Hotel / Brüksel / Belçika ‘Renklerin Oteli’ olarak adlandırılan Pantone, Brüksel’in göbeğinde zemini ayrı ayrı renklendirilmiş harika bir otel. Canlı ve mat renklerin birbiriyle dengelendiği rengârenk bir tatil yaşamak isteyenler için ideal bir butik otel.
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19- Sighisoara / Romanya UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sighisoara Romanya’nın en renkli kasabası. İlginç Gotik detayları ve Angelo-Sakson mimarisiyle ortaçağ efsanelerini andırıyor. İnce ve kıvrımlı sokakları, rengârenk evleriyle harika bir masalsı yolculuğa çıkabilirsiniz.
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18- Girona Riverfront / İspanya Barcelona kadar ünlü olmasa da İspanya’nın en iyi korunmuş mahallerinden biri… Dünyanın en iyi restoranlarından olan El Celler de Can Roca ve Gustave Eiffel tarafından inşa edilen bir köprü bulunuyor. Ayrıca kentin en güzel yerlerinden olan nehir kıyısındaki pembe, sarı ve turuncu renklerle boyanmış evleri göreceksiniz.
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17- Torbole / İtalya İtalya’nın Trento şehrinde, Baldo Dağı’nın eteklerine kurulmuş Torbole kasabası. Ünlü alman yazar Goethe tarafından ‘doğa harikası, büyüleyici bir yer’ olarak tanımlanmış parlak renkte birçok evi barındırıyor. Ayrıca yelken ve rüzgar sörfçüleri için de en çok tercih edilen popüler bir destinasyon.
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16- Terror/ İspanya Gran Canaria’nın en şirin şehirlerinden biri olan Terror, sömürge tarzı mimarisi, Kanarya Adaları’nın en önemli bazilikası ve lezzetli Chorizo tatlısıyla misafirlerini ağırlıyor. Çarpıcı renklerle boyanmış ahşap balkonlu eski evleriyle ön plana çıkıyor. Kentin meydanında ve sokaklarında dolaşırken harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
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15- Colmar, Fransa Almanya sınırına yakın bir konum olan Alsas kasabasında bulunan Colmar, parke taşlı sokakları ve köprülerin geçtiği ilginç kanallarıyla çocukluk masallarını akla getiren yerlerden…
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Pastel renklerle renklendirilmiş, küçük çiçek saksılarla süslenmiş ortaçağ dönemine ait yarı ahşap evleri fotoğraflayarak büyüleyici bir gezi yaşayabilirsiniz.
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14- Keukenhof / Lisse / Hollanda İlkbahar mevsiminde Keukenhof’tan başka renkli bir yer bulmak konusunda zorlanacaksınız. ‘Avrupa Bahçesi’ olarak da bilinen Lisse’deki bu muhteşem park, mart ve mayıs ayları arasında her yıl kırmızı, turuncu, sarı, pembe ve mor renkli çiçeklerle doluyor. Keukenhof, dünyanın en muhteşem doğal çiçek bahçelerinden olan Dubai Miracle Garden’dan sonra en büyüğü olma özelliğine sahip.
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13- Costa Nova / Portekiz Portekiz’in Venedik’i olarak adlandırılan Aveiro’ya kısa bir mesafede bulunan Costa Nova, 19.yüzyılın ortalarında başta sanatçılar olmak üzere geniş kumsalıyla popüler bir plaj yeri destinasyonu haline geliyor.
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Costa Nova’nın en dikkat çekici özelliği ‘Palheiros’ denilen renkli çizgilerle boyanmış geleneksel ahşap evleri. Samanlık olarak da bilinen bu yapılar bir zamanlar yerel balıkçılar tarafından depolama alanı olarak da kullanılmış.
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12- Notting Hill/ Londra /İngiltere İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Notting Hill’in pastel renkteki sokaklarında dolaşırken keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sokakları çevreleyen Portobello Yolu’nun hemen dışında bulunan kırmızı, mavi renkteki evlerin fotoğraflarını çekebilirsiniz.
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Özellikle Notting Hill Karnavalı ve cumartesi günleri açık olan 16.yüzyıldan kalma antika eşyaların, meyve sebze tezgâhlarının, çeşitli kitapçıların bulunduğu Portobello Pazarı’nı ziyaret edebilirsiniz.
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11- Whitby Beach Huts / Kuzey Yorkshire/ İngiltere Whitby’deki West Cliff Beach’te gezinti yaptığınızda kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renge boyanmış plaj kulübeleriyle etkileyici bir Kuzey Yorkshire manzarası sunuyor. 1950’li yıllarda burada bulunan geleneksel kıyı dağ evleri, popüler bir aile aktivitesiyken günümüzde güneşin tadını çıkarmak için de en çok tercih edilen yerlerden…
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10- Procida Adası / İtalya İtalya’daki Napoli Körfezi’nde bulunan Procida Adası, güzel sahili boyunca pastel renkteki evleriyle ön plana çıkıyor. Kışın balıkçıların gemilerini koydukları pastoral limanı ve mavi, pembe, sarı renkteki binalar harika bir bütünlük oluşturuyor. Birçok ressamın çalışma noktası haline gelen Procida Adası düz bir kartpostaldan çıkmış gibi gözüküyor.
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9- Menton / Fransa Limon kokulu şehir olarak da bilinen İtalya’ya komşu dikkat çekici bir sahil kasabası Menton. Ilık ve güneşli bir iklimi olan eski bir İtalyan şehir havasındaki Fransız kasabası, görkemli Belle Epoque konakları ve tropik bahçelerinin yanı sıra deniz tarafından bakıldığında üst üste geçmiş renkli eski binalarıyla göz alıcı bir destinasyon.
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8- Longyearbyen / Norveç Norveç’in Svalbard takımadalarında bulunan küçük maden kasabası Longyearbyen. Muhteşem buzulları, serbestçe dolaşan ren geyikleri, isimsiz sokakları ve renkli ahşap evleriyle ünlü. Güneşin dört ay boyunca yüzünü göstermediği kasabadaki rengârenk evler soğuk kutup ortamında içinizi ısıtabilir.
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7- Wroclaw Old Town / Polonya Polonya’daki dördüncü büyük şehir olan Wroclaw’da, tarihi ve kültürüyle eşsiz bir karışım ortaya çıkıyor. İyi korunmuş eski kent mimarisi ziyaret edenler için şaşırtıcı güzellikte. Gotik ve Barok tarzdan Art Nouveau’ya kadar birçok dönemin izlerini taşıyan pastel renkli tarihi binalar, Wroclow’u Avrupa’nın en renkli şehirlerinden biri haline getiriyor.
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6- Nyhavn Kanalı / Danimarka Bir zamanlar denizciler tarafından eğlence ve oyun alanı olarak kullanılan Nyhavn kanalı günümüzde de Danimarka’nın en popüler ve hareketli bölgelerinden… 17 ve 18. Yüzyıllarda kanalın kuzey tarafında bulunan renkli evler başlangıçta yoksul ve orta sınıf halk için, kentin diğer tarafındaki büyük evlerse varlıklı aileler için tasarlanıyor. Ayrıca İskandinavya’nın en uzun bar restoranına ve kanalın her iki tarafında bulunan çokça sayıdaki mekânlarla birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.
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5- Cinque Terre / İtalya İtalya’nın Ligurya bölgesinde bulunan Cinque Terre İtalyanca ‘beş toprak’ anlamına geliyor. Ülkenin en sağlam kayalıklarının bulunduğu beş köyden oluşan Cinque Terre, sahil boyunca şaşırtıcı manzarasıyla göze çarpıyor. Dünyanın en görkemli sahil şeridi olarak Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore gökkuşağı rengindeki evleriyle değerli taşlar gibi parlıyor.
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4- Kapalı Çarşı / İstanbul / Türkiye İstanbul’un gittikçe büyüyen Kapalı Çarşı’sı renklerin, güzel kokuların ve enerjinin patlama yaptığı Avrupa’nın en renkli yerlerinden… Geleneksel halılara, mozaik tarzda fenerlere, ışıltılı mücevherlere ve harika mutfağına sihir katan baharatlar vitrinleri süslüyor. Pazarda heyecanla dolaşırken yorulup Türk kahvesini tadıp daha keyifli bir gezi yapabilirsiniz.
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3- Reykjavik / İzlanda Avrupa’nın en soğuk ülkelerinden biri olan İzlanda’nın başkenti Reykjavik, ülkenin en büyük şehri. Şehir küçük ve ulaşımı kolay olduğu için kolayca gezilebilir. Müzeleri, kapalı mekânları, rengârenk yapıdaki evleriyle harika fotoğraflar çekebileceğiniz Avrupa’nın en fotojenik yerlerinden…
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2- Juzcar / İspanya Görünüşü tablo kadar güzel tepelerle çevrili parlak, mavi evleriyle Juzcar şehri kesinlikle göz kamaştırıcı, büyüleyici bir manzara sunuyor. Sony’nin Şirinler çizgi filmi için 2011 yılında kasabada bulunan evleri mavi renge boyamasıyla ön plana çıkmış. İspanya’da yaşayan birçok insan tarafından ‘Şirinler Köyü’ olarak biliniyor.
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1- Burano Adası / İtalya Burano Adası, Venedik Lagünü’deki birbirinden renkli kutu evleriyle, birbirine köprülerle bağlı dört adadan oluşuyor. Burano, aylarca emek verilerek yapılan zarif el işi dantelleriyle de ünlü. Adanın ev sahipliği yaptığı rengârenk kutucuk evler, yerel balıkçıların mülklerini sahiplenmek ve onları denizden görünür hale getirmek için parlak renklerle boyadıkları söyleniyor