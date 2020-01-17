Dünyanın en renkli 20 yeri belli oldu! Listeye Türkiye'den çok farklı bir yer girdi...

6- Nyhavn Kanalı / Danimarka

Bir zamanlar denizciler tarafından eğlence ve oyun alanı olarak kullanılan Nyhavn kanalı günümüzde de Danimarka’nın en popüler ve hareketli bölgelerinden… 17 ve 18. Yüzyıllarda kanalın kuzey tarafında bulunan renkli evler başlangıçta yoksul ve orta sınıf halk için, kentin diğer tarafındaki büyük evlerse varlıklı aileler için tasarlanıyor. Ayrıca İskandinavya’nın en uzun bar restoranına ve kanalın her iki tarafında bulunan çokça sayıdaki mekânlarla birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.