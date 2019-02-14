Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en misafirperver 10 ülkesi seçildi! İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Çok sayıda gezgine göre bir varış yerini seçmekteki en çok değer verilen kriter gidilen ülkenin samimi ve ilginç olması… Bunu göz önünde bulundurarak Booking.com dünyanın ‘en misafirperver’ ülkelerinin listesini hazırladı. İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Çok sayıda gezgine göre bir varış yerini seçmekteki en çok değer verilen kriter gidilen ülkenin samimi ve ilginç olması… Bunu göz önünde bulundurarak Booking.com dünyanın ‘en misafirperver’ ülkelerinin listesini hazırladı. İlk sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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10- Yunanistan Antik çağlardan beri var olmuş, demokrasi, felsefe, batı medeniyetlerinin oluşmasına zemin hazırlayan Avrupa’nın en eski ülkesi Yunanistan...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Başta başkent Atina olmak üzere, antik tapınaklar, saraylar, geleneksel mutfak lezzetleri ve danslarıyla her yıl birçok gezgini ağırlıyor. İnsanının duygusal, sıcakkanlı ve misafirperver oluşu ülkeye gelen ziyaretçiler açısından belirleyici oluyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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9- Sırbistan Günümüze kadar birçok imparatorluğun izlerini taşıyan Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan önemli bir ülke Sırbistan...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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İç içe geçmiş tarihiyle güçlü bir kültürel kimlik taşımakta… Belgrad Katedrali, Studenica Manastırı, Nikola Tesla Müzesi, Novi Sad gibi bölgeler turistler için ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Ülkenin güvenli olmasıyla insanının sıcakkanlı ve arkadaş canlısı oluşu seyahat ederken rahat etmenizi sağlıyor
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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8- İrlanda İrlanda büyüleyici doğası, nefes kesen manzaralarıyla ünlü bir Kuzey Avrupa ülkesi... Killarney Ulusal Parkı, Moher Uçurumları, Balarney Kalesi ve Dublin gibi yerlerle gezginlerin çokça tercih ettiği ülkelerin başında geliyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Yerel halkın sıcak ve içten davranışı, yardımseverliği ülkeye gelen ziyaretçiler için çok büyük bir avantaj.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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7- Macaristan Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yer altı kaynakları ve yüzlerce yıllık kültürüyle seyahat severlerin tercih ettiği Orta Avrupa ülkesi Macaristan...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Tuna Nehri’nin efsanevi güzellikteki manzarası ile Pannonhalma Manastırı ülkenin öne çıkan yerlerinden…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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6- Romanya Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Romanya, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Kral Decebalus Heykeli, Corvin Şatosu, Bükreş Parlamento Sarayı, Balea Gölü gibi tarihi ve kültürel yerleriyle ön plana çıkıyor. Güler yüzlü ve misafirperver olmalarından dolayı ülkeye gelen ziyaretçiler tarafından tercih edilmesindeki önemli bir özellik.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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5- Tayvan Çin Halk Cumhuriyeti’nin güneydoğusunda bulunan küçük bir ada ülkesi olan Tayvan, dağ bölgeleri, güzel doğa manzaraları, tropik ikliminin yanı sıra teknolojisi, alışveriş merkezleri, gece hayatı ve ilginç yemek kültürüyle gezmeyi sevenler için ideal bir adres…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Yerel halkın çalışkan, hoşgörülü ve saygılı olması ülkeye gelen turistler için büyük avantaj…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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4- Yeni Zelanda Sahip olduğu buzulları, şelaleleri, yemyeşil tepeleri, kanyonları, vahşi ormanları gibi eşsiz yerleriyle ön plana çıkan Büyük Okyanus’un en özel ülkesi…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Son zamanlarda Auckland ve Christchurch şehirleri özellikle maceraperestler için popüler haline gelmiş destinasyonlar arasında yer alıyor. Halkın cömert, coşkulu ve hayata yönelik olumlu tutumuyla ülkeye gelen turistleri iyi yönde etkiliyor
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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3- Polonya Tarihi boyunca yüzlerce savaş görmüş, çeşitli direnişler yaşamış, sahip olduğu tarihi kilise ve müzeleriyle oldukça zengin bir kültüre sahip bir Orta Avrupa ülkesi…
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Planetaryumlar, Wawel Kalesi, Aziz Meryem Ana Bazilikası, Varşova Kraliyet Kalesi, gölleri ve tren yolları gibi tarihi, kültürel bir ziyafet sunuyor. Ülkeye gelen turistlere karşı sıcak bir ortam sunan Polonya halkı kimi zaman konuklarını evlerinde bile ağırlıyorlar.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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2- Çekya Charles Köprüsü, Prag Kalesi, Tarihi Şehir Meydanı gibi göz alıcı yerlere ev sahipliği yapan başkenti Prag olan Orta Avrupa ülkesi...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Son dönemlerde konforlu konaklama imkânları, çeşitli mutfak lezzetleri, tarihi ve kültürel yerleriyle ön plana çıkıyor. Halkının sabırlı ve sakin olması ülkeye gelen turistler açısından büyük kolaylık sağlıyor.
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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1- Avusturya Avusturya, zamanın büyük imparatorluğu, sanat ve kültürle donanmış bir Orta Avrupa ülkesi... Opera salonları, tarihi kiliseler, tarihi kaleleri, mutfağıyla dünyanın popüler tatil yerlerinden biri...
Çeviri: Erdem ENGİNAR
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Avusturya halkı nezaketli olmaları ve gelen turistlerle kurdukları samimi ilişkileriyle de ön plana çıkar.