Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en masalsı ülkesinde ilginç olay! Nüfusunun yüzde 60’ı Elflerin varlığına inanıyor…
İnsanı, doğası ve coğrafyasıyla büyüleyen İzlanda çoğu kişinin hayalini süslüyor. Buzulları, Mavi Lagün’ü ve şelaleleriyle görülecek birçok güzelliği barındırsa da İzlanda’yı ilginç yapansa inanışları… Örneğin İzlanda halkının yüzde 60’ı Elflerin gerçek olduğuna inanıyor. Hatta bazıları Elfleri gördüğünü bile iddia ediyor. İşte İzlanda ve Elfler hakkında ilginç bilgiler…
İnsanı, doğası ve coğrafyasıyla büyüleyen İzlanda çoğu kişinin hayalini süslüyor. Buzulları, Mavi Lagün’ü ve şelaleleriyle görülecek birçok güzelliği barındırsa da İzlanda’yı ilginç yapansa inanışları… Örneğin İzlanda halkının yüzde 60’ı Elflerin gerçek olduğuna inanıyor. Hatta bazıları Elfleri gördüğünü bile iddia ediyor. İşte İzlanda ve Elfler hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Ingimage, DepoPhotos, Alamy
Hürriyet Seyahat
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Yüzüklerin Efendisi serisi ya da masallarda geçen Elfler, İskandinav kültürlerinde sıkça rastlanılan mitolojik ve doğaüstü varlıklar. İzlanda Üniversitesi tarafından 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İzlanda halkının yüzde 62’si Elflerin gerçek olduğuna inanıyor. Bu tip araştırmalar hâlâ devam ediyor.
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Hatta Laura Studarus’un BBC için yazdığı bir yazıda, İzlandalı şarkıcı ve söz yazarı Jófríður Ákadóttir, Elflere ait bir kayaya tırmanarak onları rahatsız ettiği için Elfler tarafından ‘cezalandırıldığını’ anlatıyor. Ákadóttir başından geçenleri şöyle anlatıyor:
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“Küçükken oyun oynadığımız alanda, diğerlerinden çok daha büyük bir kaya vardı. Bunun bir Elf kayası olduğundan emindik ve aslında Elfleri rahatsız etmemeliydik. Benim iki katım kadar büyüktü ama yine de ona tırmanmayı başardım.
Hürriyet Seyahat
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Arkadaşlarım, bunun kötü bir fikir olduğu konusunda beni uyarmışlardı. Kayanın tepesine ulaştım ve yere inmek için atladığım anda ağzımdan kan aktığını hissettim. Ağlayarak eve koştum ve o kayaya bir daha asla dokunmadım.”
Hürriyet Seyahat
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İzlanda kültüründe mitolojik kahramanlar Elflere ‘Huldufólk’ ismi veriliyor. Huldufólk, ‘saklı halk’ anlamına geliyor.
Hürriyet Seyahat
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İnanca göre Elfler devasa kayalıklarda yaşıyorlar ve genel olarak insanlara karşı tehlike teşkil etmiyorlar. Yalnızca yuvalarına bir zarar geldiğinde veya rahatsız edildiklerinde tehlikeli olabiliyorlar.
Hürriyet Seyahat
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Huldufólk’u rahatsız etmemek amacıyla İzlanda’daki bazı inşaat projelerinin başındakiler, Elflerin yaşadığı kayaları tahrip etmemek için rotalarını değiştirmek durumunda kalabiliyor.
Hürriyet Seyahat
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Başka bir inanışa göre de İzlanda’da Huldufólk’a çarpabilir diye herhangi bir yere taş atmak hoş karşılanmıyor.
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Başka bir İzlandalı Sigtryggur Baldursson, annesinin İzlanda’da bir çiftlikte ‘görünmez’ arkadaşlarla oynayarak büyüdüğünü anlattığı hikâyelere hayatı boyunca biraz şüpheci yaklaşmış olsa da, Elfler hakkındaki tutumunu bir nebze değiştiren doğaüstü bir olay yaşamış.
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Sigtryggur Baldursson’un anneannesi ileri seviye kanseri mucizevi bir şekilde yenmiş. Bu işte Elflerin parmağı olduğunu düşünen Baldursson, yaşadığı olayı şöyle anlatıyor:
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“Annem bir gece uyandığında, anneannemin odasına doktorların girdiğini ve onu tedavi etmeye başladığını görmüş. Bir hemşire ve iki doktorun aralarında konuşmasına tanık olan annem, doktorlardan birinin ‘Bence, her şey iyi olacak,’ dediğini duymuş.
Hürriyet Seyahat
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Bunu duyan annem biraz rahatlamış ve tekrar uykuya dalmış. Sabah uyandığında, henüz yeni uyanan anneanneme sormuş, ‘Dün doktorlarla mı konuştun?’ Anneannemin cevabı ise, ‘Hangi doktorlar? Dün gece burada doktor falan yoktu ki,’ olmuş. İşin garibi, bu olaydan sonra anneannem hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı.”
Hürriyet Seyahat
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Reykjavik’te yer alan ve İzlanda Paranormal Derneği’ne bağlı olan ‘Elf okulu’nun kurucusu Magnús Skarphéðinsson’un Elfler hakkında bir teorisi var:
Hürriyet Seyahat
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Skarphéðinsson’un teorisi şöyle: “Aydınlanma, 1700’lerde başlamış olmasaydı, bambaşka bir toplumda yaşıyor olurduk. Fakat Aydınlanma yüzünden korkunç bir bedel ödedik. Aydınlanma, inancı öldürdü. İnanç, medeniyeti bir arada tutan yegâne harçtır.
Hürriyet Seyahat
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Yalnızca inancı da değil, miti ve psişik yetenekleri de öldürdü. İzlanda’daki çoğu insanın Elflere inanmasının nedeni, dış dünyadan izole bir şekilde yaşamamız.
Hürriyet Seyahat
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Aydınlanma, Amerikan ordusu 1941’de ülkemizi işgal edene dek İzlanda’ya ulaşmamıştı. Sonrasında biz de aydınlandık ve Elfleri hayatımızdan silmeye başladık.” Gezginleri ve yerelleri İzlanda’nın büyülü yaratıkları hakkında bilgilendirmek için kurulan bu okulda, İzlanda mitolojisi ve folklörü hakkında birçok kaynak bulabilmek mümkün. Skarphéðinsson, henüz gerçek bir Elf ile bizzat karşılaşmamış. Fakat onları gördüklerini öne süren 900 İzlandalı ile görüşmüş ve onların anılarını derlemiş.
Hürriyet Seyahat
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Bu 900 kişiden 75’i Elflerle arkadaşlık kurduklarını, 35’i de Elflerin evlerinde ağırlandıklarını öne sürmüş. 2013 yılında Ragnhildur Jónsdóttir liderliğinde bir grup, huldufólkların evlerinin bulunduğu bir lav yatağından geçmesi planlanan yeni bir yol çalışmasını protesto etmişti.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
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Bu protesto üzerine inşaat çalışmaları durdurulmuş ve devlet orta yolu bulmak için uğraşmıştı. İzlanda Yol ve Sahil Yönetimi’nde İletişim Müdürü olarak görev yapan G Pétur Matthíasson bu değişimi inanç kaynaklı olmaktan ziyade daha pratik bir çözüm olarak görüyor:
Hürriyet Seyahat
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“Protestoculardan biri, yapılacak yolun rotasının üzerinde yer alan büyük bir kayalıkta Elflerin yaşadığını savunuyordu. Rotayı değiştirme kararını verirken, Elflere olan bireysel inancımızdan ziyade, Elflerin ve saklı halk fikrinin İzlanda’nın kültürel zenginliği için aslında ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurarak harekete geçmeye karar verdik.
Hürriyet Seyahat
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Burada devasa bir kaya oluşumu vardı ve bu gerçekten eşsiz bir görüntüydü. Bunu bozmak yerine yolu başka bir yerden geçirebileceğimizi fark ettik ve böyle devam ettik.”
Hürriyet Seyahat
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‘Ragga’ ismiyle de anılan Ragnhildur Jónsdóttir, İzlanda’nın ‘Elflere fısıldayan kadını’ olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat
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Ragga, bütün hayatı boyunca Elfler ile iç içe yaşadığını öne sürüyor. “En eski arkadaşım huldufólk ırkından olan Pulta” diye anlatıyor.
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“Pulta ile arkadaşlığımız tam ne zaman başladı hatırlamıyorum ama annem 2 yaşımdan beri onun hakkında konuştuğumu söylüyor. Pulta ile arkadaşlığımız hâlâ devam ediyor.
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Onunla birlikte Elf Bahçesi’nde çalışıyoruz ve onu neredeyse her gün görüyorum.
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Saklı halk ile birlikte, bizim ve onların dünyası arasındaki köprüyü kurmak ve iletişimi sağlamak için çalışıyor, çevirmenlik yapıyorum,” diyor. Kaynak: BBC Travel, sabotagetimes.com, Listelist