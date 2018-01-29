Dünyanın en masalsı kasabaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şehrin kargaşasından uzaklaşmak ve sessiz sakin günler için kasabalar nezih bir hayat sunar insana… Sabah uyandığınızda peri masallarından fırlamış gibi duran ovalar, dağlar, deniz ve temiz hava tüm yorgunluğunuzu unutturur. İşte ilginç hikayeleri barındıran ve adını daha önce duymadığınız masalsı kasabalar…
Şehrin kargaşasından uzaklaşmak ve sessiz sakin günler için kasabalar nezih bir hayat sunar insana… Sabah uyandığınızda peri masallarından fırlamış gibi duran ovalar, dağlar, deniz ve temiz hava tüm yorgunluğunuzu unutturur. İşte ilginç hikayeleri barındıran ve adını daha önce duymadığınız masalsı kasabalar…
Fotoğraflar: Alamy
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Bled / Slovenya Slovenya’nın incisi olarak bilinen Bled Gölü, buzul bir tektonik göl... Alp Dağları’nın Jülien isimli kolu altında yer alıyor. 2120 metre uzunluğu, 1380 metre genişliği ve 30 metreyi geçmeyen derinliğiyle bir doğa harikası…
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Bled Gölü, 1800’lerde Avusturya İmparatorluk hanedanının yazlığı olarak kullanılmaya başlamasıyla beraber Avrupa Aristokrasi’nin en çok ziyaret ettiği mekanlardan biri haline gelmiş.
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2. Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya’nın eline geçen Bled Gölü, Mareşal Tito’nun yazlık mekanı olmuş. Sık ağaçların arasından geçerek ulaşılan bölgede yeşil bir doğal ortasında adacık bulunan bir göl ve bölgeyi saran dağlarla burası masal diyarını andırıyor.
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Her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği gölde doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları, sandal gezileri, at ve bisiklete binmek gibi aktiviteler yapılıyor.
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İnsanlık tarihi kadar eski bir yerleşim Gölün ortasında bulunan Bled Adası’nda insanlık tarihi kadar eski bir yerleşim yeri olduğu bilinmekte...
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Sloven araştırmacılar 14 bin yıl önce burada yerleşim izlerinin bulunduğunu tespit etmişler.
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Gölün ortasında bulunan Bled Adası’nda gölün adıyla anılan Bled Kalesi bulunuyor. Araştırmacılar kalenin ilk olarak 1011 yılında yapıldığını tespit etmişler ancak zamanla kale için de çoğalan nüfusa yerleşim imkanı azalması ile kale dışına yerleşim yeri oluşturulmuş.
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Bled Gölü’nde çok eski dönemlere ait yaşam malzemeleri bulunmuş. Kalede ayrıca eski dönemlerden günümüze kadar sağlam olarak gelen bir de şaraphane bulunuyor.
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Aynı zaman da adada, barok mimari tarz da yapılmış özgün bir yapı olan St. Mary Assumption Kilisesi bulunuyor. Kilise 10 nisan 1004 yılında o zamanlar İngiltere kralı olan 2. Henry tarafından yaptırılarak kilise papazına teslim edilmiş.
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Uzun evliliğin sırrı burada gizli Adadaki tek yapı 99 basamaklı St.Martin Klisesi… Adaya kilise inşa edilmeden önce Slav mitolojisinde aşk ve bereket tanrıçası ‘Ziva’ adına inşa edilmiş bir tapınak bulunuyormuş.
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Hikâyeye göre yeni evlenen erkekler kiliseye çıkan 99 merdiveni eşlerini kucaklarından düşürmeden tamamlayabilirlerse mutlu bir evlilikleri oluyormuş.
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Ayrıca Bled Gölü'ne gelenler iyi şans dilemek amacıyla bu adayı gezerek zil ve çanlar da çalıyorlar.
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Portree / İskoçya Portree, İskoçya’nın Skye Adası’nda yer alan bir kasaba. 2500 kişilik nüfusu, meşhur ve her daim dolu pub’ları, şahane balık restoranları ve eşsiz manzarasıyla Portree kafa dinlemek için muazzam bir yer.
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Ayrıca Kilt Rock, Old Man of Storr, Quaraing gibi görülmesi gereken yerlere de oldukça yakın.
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Sidi Bou Said / Tunus Sidi Bou Said, Tunus’un kuzeyinde Akdeniz’e nazır ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir kasaba.
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Kafeleri, restoranları, butik otelleri ile tüm hayat dertlerinin unutulabileceği Sidi Bou Said’de nereye bakarsanız bakın, eşsiz mavilikleri görüyorsunuz.
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Zuluk / Hindistan Zuluk, İpek Yolu üzerinde yer alan bir kasaba. Hindistan–Çin sınırında yer alan Zuluk, son birkaç yıldır turist kabul ediyor. Yani henüz turist akınına uğramamış bakir bir yer.
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Ayak basılmamış geniş ortamları, Kanchenjunga Dağları ve zigzaglı melankolik yolları ile insanın aklını başından alabilecek bu kasaba da henüz otel yok, ancak kasaba yaşayan Sih halkı bu açığı misafirperverlikleriyle kapatıyor.
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Khyber Pakhtunkhwa / Pakistan Swat Vadisi’nde yer alan bu muazzam köyde yaşayan insanlar her gün böyle bir güzelliğe bakarak yaşamlarını sürdürüyorlar. 2014 yılında Nobel Barış Ödülü alan Malala Yusufzay’da bu köyde yaşama şansını elde eden isimlerden biri.
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Folegandros / Yunanistan Santorini daha çok kişi tarafından bilinmesine karşın Folegandros da benzer mimariye sahip enfes bir Yunan kasabası. Kireç kaplı beyaz evleriyle tam bir Akdeniz köyü olan Folegandros’ta kubbesi mavi tarihi Ortodoks kiliseleri de bulunuyor.
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Santorini’ye göre daha az turist çeken bu kasaba yürüme mesafesinde özellikle yaz aylarında Ege Denizi’nin tadını da çıkarmak isteyenler buraya akın ediyor.
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Hakone / Japonya Hakone, meşhur Fuji Dağı’na oldukça yakın ve dillere destan güzelliklere sahip bir kasaba. Japonya’nın en çok ziyaret edilen köylerinden biri olan Hakone, Tokyo’ya 100 kilometre uzaklıkta.
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Cua Van / Vietnam Vietnam’ın Ha Long kentinde yer alan Cua Van kireçtaşı kayalıkların dibine kurulu bir balıkçı köyü.
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Renkli derme çatma evleri ve tekneleriyle modern hayatın, internetin, Facebook’un rahatsız edemediği bu şahane köyde yaklaşık 200 kişi yaşıyor.
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Whitefish / ABD ABD’nin Montana eyaletinde yer alan Whitefish kasabası Glacier Milli Parkı’nın eteklerine kurulmuş.
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Amerikan filmlerindeki huzurlu, olaysız, herkesin birbirine selam verdiği bir kasaba izlenimi veren Whitefish, özellikle sonbahar ve kış aylarında harika oluyor.
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Sitka / ABD Alaska eyaletinde yer alan bu harikulade kasabanın nüfusu 9200 civarında.
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Pasifik Okyanusu’nun kenarında kurulan kasabada Rus mimarisinin izlerini görmek mümkün.