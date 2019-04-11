Dünyanın en iyi seyahat destinasyonları belli oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en çok okunan seyahat sitesi Tripadvisor, 2019’un en iyi destinasyonlarını belirledi... Listede Türkiye'den de bir yer var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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10- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Arap Yarımadası'nın en gelişmiş ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai, Orta Doğu'daki en önemli turizm merkezi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayan şehir, özellikle yaz tatili yapmak için son derece ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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9- Marakeş, Fas Fas'ın orta kısmında bulunan Marakeş, “Kızıl Şehir” olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Kuzey Afrika'ın en egzotik şehirlerinden olan Marakeş'in en büyük gelir kaynağı turizm.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Turistik açıdan oldukça zengin olan şehrin her bir yanı yürüyerek keşfedilebilir. Alışveriş yapabileceğiniz geleneksel pazarlar mutlaka görülmeli.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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8- İstanbul, Türkiye Ülkemizin en güzel şehirlerinden İstanbul, 2019'un en iyi destinasyonları arasında 8. sırada yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Turistleri tarihi, mimari güzelliği ve boğaz manzarası ile çeken İstanbul, dünyanın dört bir yanından misafirlere ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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7- Barselona, İspanya Latin kültürünü deneyimlemek için çoğu kişi Barselona'ya seyahat etmeyi tercih ediyor. Renkli gece hayatı, tarihi yapısı ve zengin sanat tarihiyle İspanya'nın en hareketli şehirlerinden Barselona, çok ilgi çekici bir şehir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Barselona'nın simgesi olan Sagrada Familia bazilikası en çok merak edilen yerler arasında.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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6- Phuket, Tayland Tayland'ın en büyük adası olan Phuket, Hint Okyanusu'nun bir parçası. Büyüleyici doğası, beyaz kumlu plajları ve turkuaz rengi okyanus suyu ile Phuket, her yıl ortalama 5 milyon ziyaretçiyi konuk ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Özellikle balayı rotalarının en sevilen yerleri arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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5- Bali, Endonezya Tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya, cenneti ayaklarınıza getiriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Huzurlu bir tatil arayışında olanların özellikle gitmeyi tercih ettiği Bali; mükemmel otelleri, okyanusun ortasında bulunan spaları ile eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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4- Girit, Yunanistan Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit, ülkemize olan yakınlığı nedeniyle Türkiye'den de birçok misafir ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle bilinen ada, özellikle yaz aylarında birçok turistin uğrak noktası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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3- Roma, İtalya İtalya'nın başkenti olan Roma, özellikle tarihi güzelliği ile dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Ayrıca İtalyan mutfağını en güzel şekilde tadabileceğiniz restaurantlarıyla da mükemmel bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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2- Paris, Fransa Sen Nehri çevresine kurulu Paris, Avrupa'nın en popüler şehirlerinden biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Dünyanın en romantik şehri olarak kabul edilen Paris'in en çok görülen ve fotoğraflanan yeri Eyfel Kulesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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1- Londra, İngiltere 2019'un en iyi destinasyonları listenin başını Londra çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Önemli bir dünya şehri olan Londra; tarihi zenginliği, çok sayıdaki sanat galerisi ve müzesiyle ön plana çıkıyor.