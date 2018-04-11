Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sırrı inanılmaz! Sıradan bir çukur gibi görünüyor ama...
Dünya üzerinde mimarisi ve görüntüsü ile büyüleyen birçok yapı ve ev bulunuyor. Ancak bunların aksine dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve yerin altına yapılmış yapılarda var. İşte görüntüleri ve yapılış tarzları ile şaşırtan o evler…
Dünya üzerinde mimarisi ve görüntüsü ile büyüleyen birçok yapı ve ev bulunuyor. Ancak bunların aksine dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve yerin altına yapılmış yapılarda bulunuyor… İşte görüntüleri ve yapılış tarzları ile şaşırtan o evler…
Fotoğraflar: Make Architects, Alamy
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Hogan, Arizona Hogan evleri Navahoların birincil geleneksel evleri. Diğer geleneksel evleri içinde yazlık ev, gömme ev ve buhar kulübesi bulunur.
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Hogan evleri konik ya da yurt çadırı şeklinde çakılan kütükler ve bu kütüklerin dış yüzeylerinin çamurla sıvanmasıyla oluşuyor.
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Ayrıca bu evlerin kapısı güneşin ışıklarını sabah erkenden görebilmek için her zaman doğuya açılıyor.
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Bu evlerin birinin içinde ölüm gerçekleşirse o ev tabut olarak kullanılır ve ölü orda saklanır… Ölümlü hoganın ağaç aksanı da kesinlikle başka bir iş için yeniden kullanılmaz.
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The Hole House ~ Swiss Village of Vals İsviçre’nin kaplıcaları ve el değmemiş doğası ile tanınan Vals bölgesinde, mimarlık firması SeArch and Christian Muller tarafından tasarlanan bu yer altı evi estetiği ile olduğu kadar dayanıklılığı, içinde bulunduğu doğa ile bütünleşmesi ve verimliliği ile göz dolduruyor.Dağ yamacının içine inşa edilen villanın, doğal güneş ışığını bolca içeri alan geniş camlarla kaplı,
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iç bükey dış duvarı avlusu ile birleşerek güzel dairesel bir şekil oluşturuyor.
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Yeraltı evinin geniş camları doğal ışığı içeri almanın yanında, villanın önünde uzanan dar vadi manzarasını da ev sakinlerine, canlı bir tablo gibi sunuyor.
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Hobbit Evi - İngiltere İngiltere’nin Batı Yorkshire tarafında olan bu ev, Upper Holme Vadisi manzaralı.
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82 yaşındaki Quarmby’nin 41 yıl önce tasarladığı inanılmaz güzellikteki bu yer altı evini yaptırmak ise 18 ay sürmüş.
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Yıllardır yerin altına gizlenmiş bu mağara evde yaşayan mimar ve ailesi, şimdilerde ise 700 bin sterline evi satmaya çalışıyor.
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Cebel Dehar Tunus'un Cebel Dehar bölgesinde bulunan bu ev dünyanın en ilginç mekanlarından biri.
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Uzaktan bakıldığında dev bir çukura benzeyen yerde aslında yerleşim bulunuyor.
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Vadide yaşayan insanlar, yüz yıllardır kışın soğuğunda ve yazın sıcağında korunma amacıyla bu çukur şeklindeki evlerde barınıyor.
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Bu etkileyici görüntüye sahip evler görenleri şaşırtıyor…
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Cave Pool, Santorini / Yunanistan Bu çarpıcı yer altı evi ve havuzu ışıltılı denize bakan eşsiz terası ile inanılmaz bir yer.
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Büyük bir duvarın altında su dolu bir havuzda dinlenirken aynı zamanda muhteşem bir deniz manzarası sunan Cave Pool Santorini son derece romantik bir yer. İlginç yapısı ile görenleri şaşırtan bu yer oldukça yoğun ilgi görüyor…
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The Brochs of Coigach, İskoçya İskoçya'nın kuzey batı kıyısındaki çevre dostu tatil evi The Brochs of Coigach'ın size ilham vereceğinden emin olabilirsiniz.
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İçerisinde büyük bir çizim odası,yemek alanı, mutfağı ve üç odası ile çok ilginç bir yer olan The Brochs of Coigach tatil amaçlı olarak da cazip hale gelmiş mekanlardan biri.
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İçinde sauna ve duş bulunan bu mekanda her bir pencere kıyı şeridinin ayrı bir güzelliğini yansıtıyor…
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Earth House, İsviçre Dünya evleri, çevreye duyarlı, ekolojik ve ilerici bir mimarinin yorumuna dayanan bir ev. Doğaya olan yakınlıkları nedeniyle dikkat çeken bu ev dört duvarın yarattığı stres ve bunaltının ötesinde bir deneyim yaşamanızı sağlayacak nitelikte…
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Vetsch Architektur tarafından tasarlanan Earth House yer altı evlerinden oluşan yerleşimin güzel bir örneği.
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Girişin gizli ve yerleşimin yanına entegre edildiği için bu küçük ev yapay bir gölün etrafında yapılmıştır.
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Bolton Eco Evi, İngiltere İngiltere’nin Bolton şehrinde yapılan ve “geleceğin evi“ olarak adlandırılan ev, tasarım ve inşası açısından mevcut sürdürülebilirlik anlayışının sınırlarını zorluyor.
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Proje 920 metre karelik bir alanı kapsıyor ve Kuzeybatı İngiltere’nin ilk karbon sıfır evi sayılıyor. Dört yatak odalı, tek katlı bina Pennine dağının yamacına yerleştirilmiş.
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Sürdürülebilirlik kriterleri üzerine tasarlanmış yapı, alışık olmadık manzaralı bir noktaya yapılmış.
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Görsel olarak bu manzaranın güzelleşmesi için binanın etrafı ve çatı kendiliğinden çıkan çiçeklerle ve bitkilerle kaplanmış.