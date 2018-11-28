Dünyanın en ilginç ülkesi! Denizin üstünde göl gibi duruyor, uydu görüntüsü şaşırttı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ülkelere yolculuk dediğimizde aklımıza ilk olarak metropol şehirlere sahip, yüz ölçümü olarak büyük ülkeler gelir. Ancak bunların arasında haritalarda adeta gizlenmiş, küçücük diyebileceğimiz ülkeler de bulunuyor. Her birinin çok farklı hikâyesi var. Çoğunun adını ilk kez duyacaksınız…
Ülkelere yolculuk dediğimizde aklımıza ilk olarak metropol şehirlere sahip, yüz ölçümü olarak büyük ülkeler gelir. Ancak bunların arasında haritalarda adeta gizlenmiş, küçücük diyebileceğimiz ülkeler de bulunuyor. Her birinin çok farklı hikâyesi var. Çoğunun adını ilk kez duyacaksınız…
Fotoğraflar: Alamy
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Şehirlerden değil bölgelerden oluşuyor: Nauru Nauru, resmi adıyla ‘Pleasant Island’ dünyanın en küçük üçüncü ülkesi… Güney Pasifik’te, Mikronezya’nın bir adası.
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Nauru halkı geçimini buradaki verimli topraklarda yetişen başlıca hindistan cevizi olmak üzere tropikal meyvelerden, sebzelerden ve kuş artıklarından meydana gelen mineral bakımından çok zengin ‘guano’ rezervlerinden sağlıyor.
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Nauru sıradan bir ülkenin aksine, şehirlerden değil bölgelerden oluşuyor. Ulaşımın gelişmemiş olması ve turistler için barınacak yerlerin yetersiz olması beklenenin aksine bu güzel ada ülkesinde turizm sektörünün pek de gelişememisine sebep olmuş.
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Yüzölçümü 20 kilometrekare. 9 bin nüfusa sahip olan ülke, 19. yüzyılda Almanya’nın sömürgesiydi. 1968’de Birleşmiş Milletler’in onayıyla bağımsız bir ülke haline geldi.
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Sessiz sakin: Saint Kitts ve Nevis 1983 yılından bu yana bağımsız. Karayipler’deki iki adadan oluşan ülkenin yüzölçümü 269 kilometrekare.
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Saint Kitts ve Nevis, Guadeloupe’den, Antigua ve Barbuda’dan kısa bir mesafede yer alıyor. Tam anlamıyla Karayipler’i yaşamak isteyen herkes için burası ideal yer.
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Sahil, spor, festivaller, balayı ve düğünler gibi diğer Karayipler ülkelerinde yapmayı düşüneceğiniz her şeyi burada daha sakin ve daha az gürültü ile tecrübe edebilirsiniz.
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Yılda ortalama 2 bin kişi geliyor: Tuvalu Büyük Okyanus’ta bulunan Tuvalu, dokuz tane mercan adasından oluşuyor.
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Yılda ortalama sadece 2 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu ada ülkesi en az ziyaret edilen ülkeler listesinde yer alıyor.
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Coğrafi özelliklerinden dolayı diğer tropikal kesimlerde olduğu gibi bu iklimde de yetişen tarım ürünleri ve balıkçılık en önemli geçim kaynakları.
Hürriyet Seyahat
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Tuvalu, deniz seviyesine çok yakın bir ülke olduğu için küresel ısınmanın artması durumunda batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan yerlerden birisi... Böyle bir risk, bu küçük ülkeden göç miktarının fazla olmasının en büyük sebeplerinden…
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Hikâyesiyle şaşırtıyor: Sealand İngiltere'nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının hava saldırısını önlemek için İngiltere tarafından 550 metrekarelik alana inşa edilen bir deniz kalesi.
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İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates, işgal ettiği Sealand’ın uluslararası karasularında bulunduğu için devlet statüsüne çıkarılabileceğini söyledi ve kendisini prens ilan etti.
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Ailesiyle birlikte kendi kurduğu bu küçük ‘ülke’de yaşamaya başlayan Roy Bates, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından adadan atılmaya çalışıldı, ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı.
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Daha sonra mahkemeye taşınan bu olayda İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 6 mil açığında olması dolayısıyla Roy Bates'i haklı buldu. Bates, 1974 yılında kendince bir anayasa çıkardı.
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Bayrak, milli marş ve Amerikan Doları ile eşdeğer bir para birimi olan Sealand Doları'nı kabul etti. Roy, nüfusu 4 kişiden oluşan ülkesini 2007 yılında 10 milyon sterlin karşılığında satılığa çıkardığını duyurdu, ancak sonuç alamadı.
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Sealand'ın kurucusu Prens Roy Bates 2012'de 91 yaşında yaşamını yitirince ülke Prens Naibi Michael Bates’e kaldı. Ülke, gelirini bazı ülkelerde saklanması yasak olan internet verilerini depolayarak elde ediyor.
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Sealand ve KKTC’den sıra dışı bir maç Sealand FİFA’ya üye olmayan Tibet, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi gibi ülkelerin milli takımları tarafından oluşan NF-Board’ın bir üyesi. NF-Board ise özel durumları sebebiyle FIFA'ya üye olamayan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkeler veya özerk bölgeler gibi toplulukların uluslararası futbol maçları yapabilmeleri için 12 Aralık 2003 günü kurulan bir organizasyon.
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Bu ülkelerin içerisinde Cebelitarık, Laponya, Grönland gibi takımlarda var. Ama hiç kuşkusuz en garibi Sealand ulusal futbol takımı. Bu ülkelerin içerisinde Cebelitarık, Laponya, Grönland gibi takımlarda var. Ama hiç kuşkusuz en garibi Sealand ulusal futbol takımı.
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Danimarka amatör liginde mücadele eden Vestbjerg takımı Sealand’ın ulusal takımı olmak istemiş. Kral Bates bunu kabul etmiş. Bütün futbolcular bir gecede Sealand vatandaşı olmuş. Vestbjerg maçlarından önce Sealand ulusal marşı okunuyor.
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Vestbjerg amatör bir takım hiç kimse futbolu bir meslek haline getirmiş… Yaş ortalaması da yüksek bu takımın. KKTC ile yaptıkları bir maçta KKTC 6-1 yenmişti.
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Nükleer bomba denemelerini yaşadı: Marshall Adaları Yüz ölçümü 181 kilometrekare olan Marshall Adaları, Kuzey Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan bir ülke.
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Marshall Adaları, 1940’lı ve 1950’li yıllarda adaların yakınlarında ABD tarafından yapılan nükleer bomba denemeleri nedeniyle zararlı ve kirli bölgelerden biri sayılıyor. Ülkenin nüfusu sadece 68 bin.
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Futbolla tanınıyorlar: San Marino Dünyanın en küçük ülkelerinden San Marino’nun bazı toprakları, ülke sınırları dışında bulunuyor. 62 kilometrekare yüzölçümü olan ülke, İtalya’nın kuzeyinde. Dördüncü yüzyılda kurulduğu için Avrupa’nın en eski ülkesi olarak kabul ediliyor. Ülkeye giden tek ulaşım karayoluyla sağlanıyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı turizmcilik. Ayrıca futbola verdikleri önemle de tanınıyorlar.
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Çatalca’dan daha küçük: Maldivler Çoğu kişinin görülmesi gerekenler listesinde yer alan bir ülke Maldivler. Berrak denizi ve romantik atmosferiyle tanınan Maldivler, aynı zamanda Asya kıtasının da en küçük ülkesi.
Hürriyet Seyahat
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298 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Maldivler, Hint Okyanusu’nda, Hindistan’ın güneyinde yer alan 1200’e yakın ada ve adacıktan oluşuyor. İstanbul’un Çatalca ilçesinden daha küçük burası…
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Refah seviyesi en yüksek yer: Lihtenştayn İsviçre ile Avusturya arasındaki ülkenin yüzölçümü 160 kilometrekare. Avusturya ve İsviçre arasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Tamamen Alp Dağları’nda konumlanmış tek ülke olan Lihtenştayn yaklaşık 37 bin nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ülke, refah seviyesinin yüksekliği ile de biliniyor.
Hürriyet Seyahat
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Papa’ya ev sahipliği yapıyor: Vatikan Vatikan, yalnızca 0,44 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ülkesi olma özelliğini taşıyor. Öyle ki Vatikan, ortalama bir mahalleden bile küçük bir ülke. Mimari bakımdan çok zengin… Gerçekte Roma’da bir semt olan ülkenin nüfusu yalnızca 770 kişi. Tabii çoğu da din görevlilerinden oluşuyor.
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En küçük ikinci ülke: Monte Carlo, Monaco Dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monako’nun kara sınırları Fransa’yla komşu durumda. Ülkenin başkenti her ne kadar Monte Ville olsa da Monako’nun en ünlü şehri Monte Carlo’dur. Bu şehir kumarhaneleriyle tanınıyor ve ülkenin en zengin şehri konumunda yer alıyor. Akdeniz’e kıyısı olan bu güzel liman ülkesinde yapılabilecek en güzel şey bir yat turuna çıkmak. Mimari olarak da güzel yapılara sahip olan Monako’da Palais Precier olarak bilinen Kraliyet Sarayı bulunmakta. Fotoğrafları süsleyecek mütevazi ama görkemli bir yapı…