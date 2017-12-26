Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en ilginç köyleri! Hepsinde sadece bir kişi yaşıyor...
Gelişen teknoloji, hızla artan şehirleşme ve gündelik koşuşturmalar nedeniyle insanların daha sakin, daha doğal yerlere olan özlemi her geçen gün biraz daha artıyor. İş ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ise hemen güzel köyler geliyor. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz ilginç… Çünkü hepsinde bir kişi yaşıyor ve her birinin hikâyesine çok şaşıracaksınız. İşte sadece bir kişinin yaşadığı o köyler…
Gelişen teknoloji, hızla artan şehirleşme ve gündelik koşuşturmalar nedeniyle insanların daha sakin, daha doğal yerlere olan özlemi her geçen gün biraz daha artıyor. İş ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ise hemen güzel köyler geliyor. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz ilginç… Çünkü hepsinde bir kişi yaşıyor ve her birinin hikâyesine çok şaşıracaksınız. İşte sadece bir kişinin yaşadığı o köyler…
Monowi Amerika’nın Nebraska eyaletine bağlı bu kentin adı ‘vahşi çiçekler’ anlamına geliyor. 1902 yılında demiryolu projesi o yöne doğru genişlediğinde kurulmuş.
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1967 yılında postanesi kapanmış. 1930’lu yıllarda nüfusu 150 olan bu köy genç nüfusu büyük şehirlere kaptırmış.
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2000 yılı nüfus sayımına göre nüfus, 2’dir. Rudy ve Elsie Eiler çifti…
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Rudy 2004 yılında vefat edince Elsie buranın tek sakini olarak kalmış. Köyde yaşayan tek kişi olduğu için, muhtarı, kütüphanecisi, likör dükkanında garson da o…
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Kendi kendine vergi ödemesi de ayrı enteresan. Dört ayrı sokak lambası için her yıl devlete plan çizip veriyor.
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Yalnızca 1 kişi yaşıyor olmasına rağmen kütüphanede 5 bin adet kitap var. Bir de 80 mil öteden müşterileri olan bir küçük taverna var.
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PhinDeli Town Buford ‘Buford’ olarak bilinen bu küçük yer Amerika’nın Wyoming eyaletine bağlı... 2400 metre rakımda, Interstate 80 yolu üzerinde yer alıyor.
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Kentin ismi Amerikan Sivil Savaşı’nda görev yapmış General John Buford’u onurlandırmak için Buford olarak konulmuş. 2013 yılında Vietnamlı yeni sahibi kenti satın aldığında ismini ‘PhinDeli Town Buford’ olarak değiştirmiş.
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2013 yılında Buford nüfusu 1 idi… 1866 yılında kurulan köy esasında demiryolu bölgesi olarak kurulmuş ve yaklaşık 2000 nüfusu varmış. 1900’lü yıllarda postane kurulmuş, 2004 yılında postane kapanmış.
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Don Sammons, 1980 yılında eşi ve oğlu ile birlikte buraya yerleşmiş. 1992 yılında ise burayı komple satın almış. 1995 yılında eşi vefat etmiş, 2007 yılında da oğlu buradan taşınmış.
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Zaman zaman yedi ayrı aile yerleşmiş, ayrılmış. Sonuç olarak yine nüfus 1 olarak kalmış.
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Cass Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesindeki bu kasabanın tek sakini Barrie Drummond. Tranzscenic demiryolu şirketi için çalışıyor.
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Buradan geçen tren burada duruyor ancak neden durduğu da öte yandan merak konusu, çünkü kalınacak yer de yok, yemek yiyecek yer de
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Yani özetle bir turist ya da gezgin olarak burada pek işiniz olmaz. 1910 yılında 300 tane evin olduğu kasabada bugün bu demir yolu ofisi ve birkaç tane de tatilci evi kalmış.
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Rochefourchat Fransa Alpleri’nde yer alan bu komün köyünde yalnızca barakadan çevrilme tek bir ev bir de eski kalenin kalıntıları var.
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Köyde yalnızca 38 yaşındaki Jean-Baptiste Le Moyne de Martigny yaşıyor.
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Tomioka, Japonya 54 yaşındaki Naoto Matsumura, Tomioka’nın tek sakini, Fukushima nükleer enerji santralini patlamasının ardından "sınırlanmış bölge" içinde bulunan bir hayalet kasabada yalnız başına yaşıyor.
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Hatırlanacağı gibi 11 Mart 2011'de meydana gelen bir deprem ve ardından tsunami ile her yer harabeye dönmüş, bu yetmezmiş gibi çevredeki yüksek seviyeli nükleer santrallerin yarattığı tehlike yüzbinlerce insanın tahliye edilmesine neden olmuştu.
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Tomioko bu olayların ardından en tehlikeli bölgelerden biri ilan edilmiş.
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Matsumara da o sıra kasabasını terk etmiş ama birkaç yıl sonra geri dönüp önce araziyi yeniden verimli hale getirmeye çalışmış ardından ise bir yerel mezarlık inşa etmiş.
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Bir zamanlar 16.000 kişinin yaşadığı kasabada su ve elektrik almadan yaşayan Matsumara bir bakıma tek başına yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.
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Oil Springs Amerika’nın New York eyaletine bağlı bu kasabanın hikâyesi çok çalkantılı.
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İşin içine yerliler, petrol ve şifalı sular girince tahmin edebilirsiniz.
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Bu alan tarih boyunca bir türlü paylaşılamayan yer olmuş.
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2010 sayımına göre yalnızca 1 kişi yaşıyor ve bu kişi bir yerli Amerikalı.
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Picher Ghost Town yani hayalet şehir olarak anılmakta olan Picher, Amerika’nın Oklahoma eyaletine bağlı.
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Çevredeki maden ocaklarından kaynaklı çinko zehirlenmesi ve tornadonun da kenti vurmasıyla insanlar yavaş yavaş kentten ayrılmışlar.
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Gross Nebraska eyaletine bağlı bu köyde 1 çift yaşıyor.
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Bonanza Bir maden şehri olarak kurulan Bonanza, Amerika’nın Utah Eyaletinde bulunuyor. Şu an şehirde Mark Perkovich adlı bir kişi yaşıyor.