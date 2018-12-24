Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en ilginç insanları! Altı ay kan içiyorlar diğer altı ay ise...
Doğu Afrika’da yer alan ve 760 kilometrelik uzunluğu olan Omo Nehri’nin bulunduğu muhteşem Omo Vadisi, kendi içerisinde birçok kabile ve küçük topluluklar barındırıyor. Onlardan biri Bodi Kabilesi… Altı ay inek kanıyla beslenip, sıra dışı bir hayat sürüyorlar. Hatta kendi aralarında çok ilginç bir yarışmaları da var. İşte Bodi Kabilesi'nin tuhaf yaşamları…
Doğu Afrika’da yer alan ve 760 kilometrelik uzunluğu olan Omo Nehri’nin bulunduğu muhteşem Omo Vadisi, kendi içerisinde birçok kabile ve küçük topluluklar barındırıyor. Onlardan biri Bodi Kabilesi… Altı ay inek kanıyla beslenip, sıra dışı bir hayat sürüyorlar. Hatta kendi aralarında çok ilginç bir yarışmaları da var. İşte Bodi Kabilesi'nin tuhaf yaşamları…
Fotoğraflar: Alamy
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Etiyopya’nın Omo Vadisi’nde yaşayan ve yarı göçebe hayatı benimseyen Bodi Kabilesi ‘Engai’ adı verilen Tanrı'ya inanıyor. Hukuk kurallarını ise yaşlılar belirliyor.
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Aralarında tartışma çıktığında kavga etmek yerine birbirlerine büyükbaş hayvan hediye ediyorlar. Sorunlarını bu şekilde çözüyorlar. Göçebe yaşamları hayvanlardan almışlar.
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Hayvanlar mevsim geçişlerinde bölge değiştirerek göç ettikleri sırada Bodi Kabilesi de hayvanları takip ediyor.
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Bodi Kabilesi küçük çalılar, ağaç dalları ve sığır dışkılarıyla yaptıkları evlerde yaşamını sürdürüyor. Evlerinde bulunan tek göz odada anne, baba ve çocuk kalırken evin hemen girişinde inekler kalıyor.
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Genellikle çırılçıplak dolaşan kabile diğer kabileler gibi diğer insanlara karşı savunmacı ve yabani değil.
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Aksine kendilerini ziyaret eden insanları evlerinde ağırlıyorlar. Turistlere bazen inek kanı bile ikram ettikleri oluyor.
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Bu ilginç kabilede şişman olmak altın kural. Aynı zamanda kabileyi dünyanın duymasını sağlayan kişi Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue…
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Bu geleneği fotoğraflayıp tüm dünyayla paylaştı. Kabilenin kadınları daha çok evde kalarak çeşitli süslemelerle uğraşıyor.
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Yaptıkları incik boncuk, avcılık malzemeleri ve fil kılından bileklik gibi süslemeleri bölgeyi ziyarete gelen turistlere satıyorlar. Hatta bir marketleri bile var.
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Erkeklerse ok, mızrak ve avcılıkla zaman geçiriyor. Böylelikle geçimlerini kolaylıkla sağlamış oluyorlar.
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Kadınlar keçi derisinden yaptıkları kıyafetleri tercih ederken erkekler sadece bellerine bağladıkları ince bezle dolaşıyor.
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Kan içiyorlar! Bodi Kabilesi yılbaşı kutlaması çerçevesinde aralarından seçilen gençlere 'şişman adam' yarışması düzenliyor. Şişmanlamanın formülü ise basit, kan…
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Gençler altı ay boyunca aralıksız ineklerden elde ettikleri kanı kana kana içiyor ve kilolarını iki katına çıkarıyor.
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‘Ka’el’ töreni olarak adlandırılan gün geldiğinde altı ay boyunca en çok şişmanlayan erkek ödüllendiriliyor.
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Mais, kahve ve sorgum gibi bitkileri yetiştiren sıra dışı kabileyi bu tören boyunca izlemeye gelen onlarca turist oluyor.
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Omo Vadisi'nden tıpkı Bodi Kabilesi gibi ilginç yaşamları olan kabileler var. İşte onlardan bazıları...
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Hayvan dışkısını vücutlarına süren kabile: Dassanech Yaşadıkları bölgenin verimsiz ve kurak topraklara sahip olmasından dolayı sık sık göç eden Dassanech kabilesi geçimini hayvancılıkla sağlamaya çalışıyor.
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Yaşanan kuraklıklar ve su kayıpları buna engel teşkil ediyor. Dassanechler balık ve timsah avlamada bütün kabileler arasında en iyisi. Bu durum beslenme yönünden onlara ayrıcalık sağlıyor.
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Kabilenin çok ilginç bir geleneği var, 'Dimi' adını verdikleri bu gelenekte babalar kızlarının gelecekteki evliliklerini kutsarlar.
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Tören esnasında 10-30 arasında büyükbaş hayvan kesilir. Ve hayvanın dışkısıyla hazırladıkları karışımı vücutlarına sürerek dans ederler. Çünkü kabilede hayvan dışkısı büyük önem arz eder.
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En tehlikeli kabile: Turkana Kuzey Kenya’daki Turkana Gölü yakınlarında yaşayan Turkana Kabilesi, Afrika’daki kabileler arasındaki en tehlikeli kabilelerden... Yaşadıkları bölgede su ve besin kıtlığının yaşanmasından dolayı çok fazla kabile savaşına dâhil olan bu kabile Akuj adını verdikleri hayvanları Tanrıları için kurban ederler.
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Daha iyi şartlarda yaşamak için farklı bölgelere göç eden kabile, sığır yetiştiriciliğiyle geçinir. Yaşayabilmek adına yaptıkları göçlerde deve, eşek, keçi ve koyun gibi hayvanlar da yetiştirirler. Giyim tarzları ise renkli kolye ve bileziklerden oluşmaktadır.
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Erkekler öldürdükleri her düşman ve hayvan için vücuduna dövme yaptırıp statüsünü ya da gücünü gösterir. Kabiledeki üyeler vücutlarına mavi, kırmızı ve sarı boyalarla süslemeler yaparlar.
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Pamuk dokumacılığı ile geçinen kabile: Dorze Soğuk bir iklim bölgesinde yaşayan Dorzeler bütün bir sene boyunca neredeyse her gün sis içerisinde yaşarlar.
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Pamuk dokumacılığıyla geçimlerini sağlayan Dorzeler bu alanda kendilerini hâlâ geliştirmektedirler.
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Kendilerine ait olan pamuk dokuma kooperatifi ile hem geçimlerini sağlayıp hem de büyük bir nam salmaktadırlar. Ayrıca bu kabile farklı yaşam tarzları ile de gündeme geliyor.