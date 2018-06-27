Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en ilginç adasında sıra dışı yaşam! 40 yıldır burada, ondan başka kimse yok...
Doğa bilimci Zoe Lucas, 40 yıldır ıssız bir adada tek başına yaşıyor. 21 yaşında dünyanın en zor gidilen yerlerinden biri olan Sable Adası'nı genç bir öğrenciyken ziyarete giden Lucas, sadece vahşi atların, boz fokların ve kuşların yaşadığı adaya âşık oldu ve burayı yuvası yapmaya karar verdi. İşte Zoe Lucas ilginç hayatı…
Doğa bilimci Zoe Lucas, 40 yıldır ıssız bir adada tek başına yaşıyor. 21 yaşında dünyanın en zor gidilen yerlerinden biri olan Sable Adası'nı genç bir öğrenciyken ziyarete giden Lucas, sadece vahşi atların, boz fokların ve kuşların yaşadığı adaya âşık oldu ve burayı yuvası yapmaya karar verdi.
Fotoğraflar: Alamy, Daily Mail, Business Insider
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İşte Zoe Lucas ilginç hayatı…
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Adayı ilk ziyaretinde en çok vahşi atlardan etkilendiğini ve taşınma kararını onlar için aldığını söyleyen Lucas, hayat koşulları çok ağır olsa da 40 yıldır tek başına adada yaşıyor.
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İhtiyaç duyduğu malzemeler haftada bir adaya uçurulan Lucas, ıssız adada tek başına yaşarken hiç yalnız hissetmediğini ve ada hayatına tamamen adapte olduğunu belirtiyor.
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AT İSKELETLERİ TOPLUYOR Kendisini doğa bilimcisi olarak tanımlayan Lucas, zamanını ekoloji çalışarak, bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere vahşi at iskeletleri toplayarak ve kıyı temizliği yaparak geçiriyor.
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Bütün hayatını adaya adayan Lucas’ın, Sable Adası’nın Vahşi Atları adını verdiği kitabı da bulunuyor.
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Çevresinde 300’den fazla gemi batığı barındıran ve bu nedenle Atlantik Okyanusu’nun Mezarlığı olarak anılan adaya ulaşım sadece tekne veya charter ile sağlanabiliyor.
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Kış aylarında dondurucu soğukların yaşandığı adada, yılın 127 günü ise sis altında geçiyor.
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KORUMA ALTINDA Sable Adası 2013 yılında milli park olarak koruma altına alındı.
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Dünyada Sable Adası gibi ulaşılması zor ve ilginç hayatların olduğu birçok yer bulunuyor. İşte onlardan bazıları...
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PİTCAİRN ADASI Pasifik Okyanusu’nun ıssız adası Pitcairn'de, ne yerel halk, ne de araştırmacı bulunmuyor. Batısında kalan en yakın komşuları Gambier Adaları ve Tahiti, Pitcairn Adası'ndan yüzlerce kilometre ötede bulunuyor.
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Pitcairn, 1784'de denize indirilen ünlü İngiliz kargo gemisi HMS Bounty'nin öyküsünü taşıyor.
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1789'da adaya uğrayan gemide çıkan ayaklanmada kaptanlarını deviren 50 denizcinin adaya yerleştiği biliniyor. Günümüzde adada yaşayan ve çiftçilikle geçinen yaklaşık 100 insanın, ayaklanmacı denizcilerin soyundan geldiğine inanılıyor.
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Güney Pasifiğin orta yerindeki, dünyanın en ücra köşesindeki bu adanın tarihine gelirsek… 1790 yılında İngiliz donanmasına ait Bounty adlı gemide bir isyan çıkar. Denizciler gemiyi ele geçirir. İsyan başarıya ulaşmıştır ama artık dönecek bir ev yoktur. İngilizlerin gazabından, idamdan kaçmak için haritada bile görünmeyen bu adaya çıkan denizciler oraya vardıklarında ülkelerine bir daha dönememek için gemilerini yakarlar.
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Adaya çıkan denizci sayısı sekizdir. Mürettebatın geri kalanı adayı bulana kadar kendi içlerindeki kavgalarda telef olmuştur. 1838 yılında bir İngiliz kolonisine dönüşen ada 1952’de bir diğer İngiliz kolonisine, Fiji’ye bağlanır. Fiji’nin 1970’te bağımsızlığını kazanması üzerine, Yeni Zelanda’daki İngiliz büyükelçisi Pitcairn Valisi sıfatıyla adanın yönetimini üstlenir.
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TRİSTAN-CUNHA ADASI Güney Afrika ve Güney Amerika'nın tam ortasında yer alıyor. Adada sadece, 300 kişiyle beraber, 300 sığır ve 500 koyun yaşıyor. Ulaşım ise tam bir sorun. Burada Havaalanı yok; bu yüzden ihtiyaçlarını karşılamak için, yılda sadece sekiz kez Güney Amerika'dan gelecek olan gemiyi beklemek durumundalar.
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Adada yaşamanız için size bir iş imkanı sunuluyor. Yapacağınız iş; hayvanlara bakmak; bağcılık, seracılık gibi tarım işleri. Çünkü adada bugüne kadar sadece patates yetiştirilmiş; şimdiyse farklı sebze ve meyveler yetiştirmek istiyorlarmış.
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Ayrıca adada, iş dışında vakit geçirebileceğiniz yüzme havuzu, pub , cafe ve bir tane de dans salonu var. Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.
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1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu. 800'lerden beri İngiltere'nin topraklarında sayılan adalara ulaşabilmek için tek yol, 3200 km mesafede bulunan Güney Amerika kıyılarından yapılacak tekne yolculuğu.
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KERGUELEN ADALARI Hint Okyanusu'nda bulunan küçük bir takımada olan Kerguelen Adaları ‘Issızlık Adaları’ olarak da biliniyor. Hava yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı adalara gitmek için, Madagaskar'da bulunan Reunion Adası'ndan altı günlük bir tekne yolculuğu yapmanız gerekiyor.
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Ada'da tıpkı yüzlerce kilometre güneyindeki Antarktika gibi yerel halk değil ancak Fransa'dan gelen araştırmacılar bulunuyor. 1776 yılında ünlü kaşif James Cook'un ayak bastığı takımadalar, bugün bir uydusu bulunan Fransa'nın füze savunma sisteminin bir parçasından başka bir şey değil
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ITTOQQORTOORMİİT Yaklaşık iki milyon 200 bin metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olmasına rağmen Grönland'da sadece 57 bin insan yaşıyor. Adanın en ıssız ve bilinmeyen kasabası ise, İzlanda'nın kuzeyinde kalan, adanın doğu ucundaki balıkçılık ve avcılıkla geçinilen Ittoqqortoormiit.
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Kasaba, Grönland'ın İngiltere büyüklüğündeki bir ilinde yer alıyor. 500 kişinin yaşadığı kasabada, kişi başına 388 kilometre kare alan düşüyor.
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COOBER PEDY Avustralya'nın ulaşımı en zor şehri. Burası bir ada değil ama burada yaşam oldukça ilginç… 1915'de geniş opal rezervleri keşfedilmesiyle burası cazip bir yer haline geliyor.
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Madenciler daha sonra yüksek sıcaklıklara dayanamayarak şehri yer altına kuruyorlar. 100 yıl sonra günümüzde ise burası turistikler için ilginç bir mekan… Hem ekonomik hem de kültürel manada mirası olan 2 bin nüfuslu Coober Pedy kasabasının yarısından fazlası yer altında yaşıyor.
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Kesilip parlatılabilen, süs ve ziynet eşyası yapımında kullanılan opal ışık aldığında bunu gökkuşağı gibi farklı renklerde parıldayarak dışarı verdiğinden aranan ve değerli bir maden sınıfında yer alıyor. Avustralya dünya opal yataklarının yüzde 95 'ine sahip ve Coober Pedy kasabası da bu madenin kalbi…