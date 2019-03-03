Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en ilginç adası! Bu kadınların yaptıkları sizi çok şaşırtacak...
Güney Kore’deki Jeju Adası dünyanın en ilginç adalarından biri. Burası 'Tanrıların Adası' olarak da biliniyor. Jeju Adası muhteşem doğası ve ilginç yapısıyla görenleri şaşırtan cinsten. Yalnız burayı özel kılan adada yaşayan Haenyeolar. Kendilerine Türkçesi ‘Deniz Kızı’ anlamına gelen ‘Haenyeo’ diyen bu insanlar yaz-kış demeden dalış yapmak zorundalar. İşte Jeju Adası ve adada yaşayan ‘Deniz Kızları’nın ilginç hikâyesi…
Güney Kore’deki Jeju Adası dünyanın en ilginç adalarından biri. Burası 'Tanrıların Adası' olarak da biliniyor. Jeju Adası muhteşem doğası ve ilginç yapısıyla görenleri şaşırtan cinsten. Yalnız burayı özel kılan adada yaşayan Haenyeolar. Kendilerine Türkçesi ‘Deniz Kızı’ anlamına gelen ‘Haenyeo’ diyen bu insanlar yaz-kış demeden dalış yapmak zorundalar. İşte Jeju Adası ve adada yaşayan ‘Deniz Kızları’nın ilginç hikâyesi…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Jeju Adası’ndaki ‘Deniz Kızları’nın hikâyesine geçmeden önce biraz adanın güzelliklerinden bahsedelim. Çevresini saran kayalar, adeta bir heykeltıraşın elinden çıkmış eserler kadar dikkat çekiyor Jeju Adası’nda…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Jeju’nun mükemmel plajlarında denizin ve güneşin tadını çıkarmanın dışında yapılacak pek çok alternatif ve görülmesi gereken oldukça ilginç yerler bulabilme şansınız var.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bunların en başında Cheonjiyeon Şelaleleri yer alıyor. Çevresinde hayvanların ve bitkilerin özgürce yaşayabildiği yer olarak bilinen bu şelale, 22 metre yüksekliğinde.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Altında bulunan küçük göletse ‘Koi’ adı verilen renkli balıklar bulunuyor. Jeju’da görmeniz gereken yerlerden biriyse Manjanggul Mağarası.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Şehir merkezinden kalkan otobüslerle ulaşabileceğiniz bu mağara, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer almakla beraber dünyada bulunan en iyi lav tünellerinden biri sayılıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İçerisinde doğal yollarla oluşan sarkıtlar ve taş sütunları görebileceğiniz mağarada yarasalara da rastlamanız mümkün. Volkanik patlamalardan oluşan Jeju için aslında tehlike arz eden bir doğa olayının müthiş bir görsele dönüşmüş hali de diyebiliriz.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Adada diğer görülmesi gereken yerler arasında Seongsan Ilchulbong tepesi ve pek çok efsanevi hikâyeye sahip olan Yongduam Kayası bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Jeju Adası’nın turistlerin ilgi odağı konumuna gelmesindeki diğer bir sebepse muhteşem bitki ve çiçeklere ev sahipliği yapması.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Jeju Adası’nın bu kadar bilinen bir ada olmasının aslında en önemli sebeplerinden biriyse ‘Haenyeo’lar. İlginç özelliklere sahip bu insanlar Jeju Adası’nın tanınmasında en önemli rolü üstleniyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kendilerine ‘Haenyeo’ diyen bu insanlar dondurucu soğuklara aldırmadan inanılmaz derinliklere dalıyorlar. Üstelikte bunu yaparken sadece kendi nefeslerini kullanıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dalış yapan kadınların çoğu 70 yaşın üstündeJeju Adası’nın bu meşhur sakinleri Güney Kore’de Haenyeo olarak biliniyorlar. Türkçe olarak ise isimleri ‘Deniz Kızı’ anlamına geliyor. Haenyeolar kalamar ve deniz kestanesi toplamak 20 metre derine dalabiliyorlar. Bu kadar derine dalarken de oksijen tüpü kullanmıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Nefeslerini iki dakikaya kadar tutabilen Haenyeolar bu ilginç özellikleriyle tanınıyor. Üstelik dalış yapanların çoğu 70 yaşından büyük. Genç yaştakilerin yapmakta zorlanacağı bunca şeyi yapan Haenyeolar çevrelerinde büyük ilgi görüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu yeteneklerinin sebebi olaraksa altı yaşından itibaren eğitim almaları gösteriliyor. Eğitim alan kişiler küçük yaşta yüzmeyi ve dalmayı öğreniyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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14 yaşındayken denizin derinliklerinde para getirecek kabuklu deniz hayvanlarını toplamayı öğrenmiş oluyorlar. Eğitim gören kızların anneleri özellikle ürünün bol olduğu köşeleri, tehlikeli durumlarda sakin kalmayı ve mesleğin ayrıntılarını öğretiyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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17 yaşına geldiklerindeyse tam gün çalışmaya başlıyorlar ve 70 yaşına kadar ayda 15 gün dalıyorlar, topluyorlar ve topladıkları şeyleri satıyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Aslında bu iş yeni ortaya çıkan bir şey değil. Çünkü Kore ve Japonya sahillerinde 1500 yıldır dalgıçlık yapılıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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17. Yüzyılın başında erkekler de kadınlar da bu işi yapıyordu. Erkekler denizin derinliklerine dalarken kadınlar sahile yakın yerlerde deniz otları toplamakla uğraşıyordu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sonraları sadece erkeklere getirilen yüksek vergiler ve işin tehlikeli oluşu erkeklerin bu işi bırakıp tarım ve sanayide çalışmalarına neden oldu. Kadınlarsa vergiden muaf oldukları için sadece sahil yakınlarında kalmayıp denizin derinliklerine yöneldiler.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Haenyeo (Deniz) kadını olmak, kadınlara hem ekonomik bağımsızlık hem de diğer alanlarda daha özgür olma olanağı sundu. Örneğin artık boşanma hakkına sahiptiler.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Boşanıp başka biriyle evlenebiliyorlardı. Kadınların sözü daha fazla geçmekteydi, evin parasını onlar kazanıyordu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sanki anaerkil bir toplum kurulmuş gibiydi. Eğitim sistemine ve yolların yapımına katkı sundular.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Birlik beraberlik o kadar güçlendi ki, adada yaşayan kadınlar 1932 yılında Japon sömürgeciliğine karşı verilen mücadelenin vazgeçilmez parçası haline geldiler. Hatta adlarına şiirler yazıldı, şarkılar yapıldı.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Zamanla kadınların işin tehlikesi nedeniyle mesleğe duyulan ilgi azaldı. 1960 yılında 30 bin Haenyeo varken, 2006’da bu sayı 5406’ya düştü. Şimdilerde Haenyeoların hemen hemen hepsi 70 yaşın üstünde…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Haenyoların daldıkları Kore Boğazı yılın çok büyük bir bölümünde dondurucu derecede soğuk oluyor. Nesillerinin başlangıcıysa 5. Yüzyıla kadar dayanıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yaptıkları işin zorluğu ve verdikleri emek yüzlerindeki kırışıklıklardan okunabiliyor. Sayılara ise gittikçe azalıyor…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yeni neslin çoğu iş ve eğitim için şehir merkezine taşınıyor. En son bu insanların fotoğraflarını çeken Mijoo Kim’e göre Kore mirasını koruyan Haenyeolar, kendi nesillerinin de son örneği olacak. Son olarak Haenyeoluk hâlâ devam ediyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Son olarak Haenyeoluk hâlâ devam ediyor. Ne kadar sürer bilinmiyor ama Jejudo Adası’nda bu kadınların hayatlarını, çalışmalarını anlatan bir müze de var.