Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en ilginç adaları! Hepsi satılık, fiyatları ise...
Dünya üzerinde binlerce ada mevcut. Ama üzerinde insanların yaşayabileceği evlere sahip adalar az. İşte deniz, kum ve güneşin hiç eksik olmadığı bir yer istiyorsanız bu adalar tam size göre. Bu adaları almak için tek şart ise milyon dolarlara sahip olmanız. İşte satın alabileceğiniz adalar...
Dünya üzerinde binlerce ada mevcut. Ama üzerinde insanların yaşayabileceği evlere sahip adalar az. İşte deniz, kum ve güneşin hiç eksik olmadığı bir yer istiyorsanız bu adalar tam size göre. Bu adaları almak için tek şart ise milyon dolarlara sahip olmanız. İşte satın alabileceğiniz adalar...
Fotoğraflar: BBC, Alamy
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1- Holms of Stromness, Büyük Britanya Büyük Britanya sınırları içerisinde yer alan Holms of Stromness, Orkney Adaları'na bağlı iki özel adadan oluşuyor.
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Bu adada elektrik, bir adet rüzgar gülü tarafından sağlanıyor. Şimdiye kadar Holms of Stromness için verilen teklifler ise 375 bin dolardan başlıyor.
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2 – Isla Cantinela, İspanya Üzerinde 1920'li yıllardan kalma bir İspanyol kalesi barındıran Isla Cantinela'nın etrafı, yalnızca yılın altı ayı sularla çevrili oluyor.
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Sadece tekneyle erişim sağlanabilen bu ilginç adanın özel bir iskelesi de bulunuyor. Ada diğer yapılardan farklı olarak daha gelişmiş ve modern görüntüye de sahip.
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Bu adanın fiyatı ise 4,2 milyon dolar.
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3–Danmarks Holme, İsveç İsveç'in başkenti Stockholm'de, Lidingö ve Nacka kentleri arasında yer alan Danmarks Holme, sahip olduğu kraliyet geçmişi ile muhteşem bir yer.
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1600'lü yıllardan beri Stockholm sosyetesini ağırlayan Danmarks Holme üzerinde üç adet gelişmiş kulübe ve üç adet de malikâneye ev sahipliği yapıyor.
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Bu adanın fiyatı ise 2 milyon dolar.
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4–Moffat Adası, Kanada Geniş aileler, gençler ve her türlü eğlenceyi sevenler için ideal bir yer olan Moffat Adası, üç ayrı konuttan oluşuyor.
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Kanada'da yer alan bu eksantrik ada, şu an 2 milyon dolardan satışa çıkarılmış durumda. Ancak şöyle bir durum var, adayla birlikte görmüş olduğunuz dayalı döşeli malikaneye de sahip oluyorsunuz.
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5–Happy Days Adası, ABD ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Happy Days Adası, Batı Adası ve Doğu Adası olmak üzere iki adadan oluşuyor.
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İki ada birbirine yaklaşık 31 metrelik bir köprü ile bağlı.
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40 adet konutun yer aldığı Happy Days Adası'nın fiyatı ise diğerlerine göre biraz daha pahalı bu adanın değeri; 19 milyon dolar!
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6–Balast Key, ABD ABD'nin Florida eyaletine yaklaşık 15 km mesafedeki ünlü Key West bölgesinin güneyinde yer alan Balast Key, adeta bir mücevher değerinde.
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ABD'nin en güney noktalarından birinde bulunan Balast Key'e en yakın yerleşim yaklaşık 13 km uzaklıkta bulunuyor.
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Balast Key'in değeri 15,8 milyon dolar.
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7–Tavern Adası, ABD ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Tavern Adası'nın hikayesi biraz karışık. 30 yıldır piyasalarda adı geçmemesi bir yana, adayla ilgili çok sayıda efsane bulunuyor.
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Bilindiği kadarıyla Tavern Adası, 1651 yılında ilk olarak Avrupalılar tarafından iskan edilmiş. Sonrasında bağımsızlık savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmiş.
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Bir başka efsaneye göre ise 1938 yılında Louisianalı yazar Lillian Hellman, "The Little Foxes" isimli filmin finalini burada bitirmiş.
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O zamanki sahibi ise ünlü şovmen Billy Rose'muş ve Lillian Hellman'a adayı kendisi tahsis etmiş.Adanın değeri 10,99 milyon dolar
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8–Sandstone Adası, Avustralya Hani derler ya, şehre yakın ama gürültüden uzak diye, işte Sandstone Adası, yeni sahibine böyle bir şey yaşatacak nitelikte.
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Büyükada'ya sahip olmak kadar değerli bir ada olan Sandstone adası 55 dönümlük bir araziye sahip.
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Ada üzerinde bir ev ve Amerikan tarzında bir ahır yer alıyor. Ada için henüz fiyat biçilmemiş, teklifler ise değerlendirilme aşamasında.
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9–Johnny's Cay, Karayipler Bembeyaz kumları ve turkuaz rengindeki suyu ile ünlü olan Karayipler'de bir adanız olsun istemez miydiniz?
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Geleneksel bir tarza sahip olan 1987 yılında inşa edilmiş, 2 yatak odalı bir eve sahip olan Johhny's Cay, Hope Town Deniz Feneri'nin muhteşem manzarası ile büyülüyor adeta.
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Ada üzerinde 2 yatak odalı bir misafir evi de mevcut. Sadece 5,99 milyon dolar ödeyerek Karayipler'de bir ada sahibi olabilirsiniz.
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10–Cerralvo Adası, Orta Amerika Kendisine en yakın kara olan Baja California Yarımadası'na yaklaşık 26 km mesafede yer alan Cerralvo Adası, bulunduğu coğrafyadan kaynaklı olarak oldukça kurak bir bitki örtüsünden ve çöle benzer bir yaşam alanından oluşuyor.
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Dağlık sırt çizgileri ve 640 metre rakımlı zirveleriyle Cerralvo Adası'nın ekoturizm için mükemmel olacağı düşünülüyor.