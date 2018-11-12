Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba, sadece....
Bir tane bile arabanın olmadığı bir yerde yaşamak ya da böyle bir yeri gezip görmek, sizce de kulağa hoş gelmiyor mu? Bazıları için bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...
Bir tane bile arabanın olmadığı bir yerde yaşamak ya da böyle bir yeri gezip görmek, sizce de kulağa hoş gelmiyor mu? Bazıları için bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...
Fotoğraflar: Alamy
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Çizgi film setlerine benzeyen, aynı zamanda masalsı bir atmosfere sahip olan Giethoorn Hollanda'nın keşfedilmeyi bekleyen rotalarının başında geliyor.
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Hollanda'da bulunan ve ‘Hobbit Köyü’ olarak bilinen Giethoorn, ‘Hollanda'nın Venedik'i olarak da anılıyor.
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Amsterdam'dan trene binip, sonrasında ise otobüsle devam ederek bu şirin köye yaklaşık olarak üç saatte ulaşabilirsiniz.
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Hollanda sınırları içerisinde olduğu için köye gitmek için Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor.
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Film setlerinden fırlamış gibi evlere ve çizgi film setlerine benzer bir atmosfere şahit olacağınız bu köyde kanallar arasında gezinerek köyü keşfedebilirsiniz.
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Her yerin yemyeşil olduğu bu köy için ideal ziyaret zamanları sonbahar ve ilkbahar ayları…
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Yaklaşık 2 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Giethoorn, arabanın olmadığı bir köy.
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Bisiklet yolu yapıldığı için köyü bisiklete dolaşabilir ya da küçük kanallar arasında botlarla gezinerek köyü yakından keşfedebilirsiniz.
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‘Keçi boynuzu’ anlamına gelen köyde eski zamanlarda keçiboynuzu bulunuyormuş.
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Köy her ne kadar son zamanlarda popülerleşmeye başlasa da özellikle hafta sonları kafa dinlemek ve yemyeşil parklarda vakit geçirmek için akına uğruyor.
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Yaklaşık 180 civarında köprünün yer aldığı Giethoorn'da evler sazlık çatıları ve küçük tuğlalarıyla eşsiz bir görünüme sahip.
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Yapılacak aktiviteler Giethoorn'da yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında botlarla kanal turu yapmak, ördekleri beslemek, hobbit evleri arasında gezinmek, dar sokaklarda kaybolmak ve parklarda sere serpe dinlenmek gibi huzur verici aktiviteler sayılabilir.
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Giethoorn'da alışveriş Köyün merkezinde yerel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyalar alabileceğiniz pek çok mağaza bulabilirsiniz.
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Köyde satılan magnetler ve yerel eşyaların yanında ayrıca köye 15 km uzaklıkta bulunan Steenwijk ve Meppel gibi şehirleri de ziyaret edebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.
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Giethoorn'da konaklama Köyde konaklama seçenekleri olarak prefabrik hobbit evleri kiralama opsiyonunun yanında apart oteller veya B&B konseptinde pansiyonlarda da kalınabilir.
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Doğaya düşkünseniz bölgede pek çok kamp alanı bulunuyor.
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Çadır kurarak veya karavan kiralayarak bu şirin köyde doğa ile baş başa zaman geçirmek ve oksijen depolamak mümkün.
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Giethoorn'da ne yenir? Kanal kenarlarında pek çok kafe ve restoranın bulunduğu Giethoorn'da Hollanda peynirleri ve şarapların tadına bakabilirsiniz.
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Bunun yanında yöreye özgü kreplerin ve pancakelerin tadına bakabilirsiniz.
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Et, deniz ürünleri ve patates gibi yemeklere rastlayabileceğiniz Giethoorn'da ayrıca haşlama sebze yemekleri de yöresel lezzetler arasında bulunuyor.
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Müzik festivalleri ve eğlenceler Giethoorn'da temmuz, ağustos ve kasım ayları boyunca pek çok müzik festivali ve panayırlar düzenleniyor.
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Pek çok ünlü grubun konserlerine denk gelebilir ve köyde eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.