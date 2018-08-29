Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Dünyanın en huzurlu adası! Sadece 9 kişi yaşıyor...
Kuzey Avrupa'da Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan Rovaniemi daha önceden gördüğünüz şehirlere hiç benzemiyor. Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon. Şehirdeki Kotisaari Adası ise oldukça ilginç, sadece dokuz kişi yazıyor.
Kuzey Avrupa'da Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan Rovaniemi daha önceden gördüğünüz şehirlere hiç benzemiyor. Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon. Şehirdeki Kotisaari Adası ise oldukça ilginç, sadece dokuz kişi yazıyor.
Fotoğraflar: Alamy, Jani Ylinampa
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Rovaniemi Kuzey Avrupa'nın da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Masalları andıran bir şehir olan Rovaniemi aslında diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliği bu değil.
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Rovaniemi'nin en önemli özelliğine gelmeden önce gitmek isteyen olabilir düşüncesiyle şehirden bahsedelim...
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Şehirde yarı kutup iklimi hâkim. Bu ne demek uzun kışlar ve çok kısa yazların yaşandığı Rovaniemi'de en yüksek sıcaklık Temmuz ayında ve 19 derece.
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En düşük sıcaklık ise Ocak ayında eksi 15 derece olarak belirlenmiş.
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Santa Claus'tan turist akını alan Rovaniemi'de buzdan yapılmış oteller, kurtların çektiği araçlar, donmuş göl üzerinde yürümek ve kutup hayvanları da ilginizi çekebilir.
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Rovaniemi’de ilginç bir ada… Şehrinde en ilginç kısım ise Kotisaari adası... Adada sadece dokuz kişi yaşıyor.
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Kotisaari adası kışın donuyor ve denizle bağlanıyor. Geçtiğimiz aylarda da Finlandiya doğumlu fotoğrafçı Jani Ylinampa, ülkesinde bir fotoğraf projesine imza attı.
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Kotisaari adasının dört mevsimdeki halini fotoğraflayan Ylinampa, çalışmasını insanların beğenisine sundu.
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Jani Ylinampa 15 yıldır benzeri projelere imza atıyor.
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Jani Ylinampa, Rovinaemi bölgesinde bulunan Kotisaari adasını sabırlı ve bir o kadar da uzun süren çekim serüveninin ardından dört mevsimi ve doğanın tüm renklerini kapsayacak bir şekilde yansıtmayı başardı.
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Ylinapa, sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerini ayrı ayrı fotoğraflayarak seriyi bir yılda tamamladı.
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Bölgeye ulaşım Helsinki üzerinden yapılıyor.
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Şehir, Lumberjack'lerin geleneksel bir sığınağı olarak anılıyor.
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Adaya yalnızca doğal teknelerle Kemi Nehri boyunca ulaşılıyor.
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Renkli kuzey ışıklarına da hakim bu ada, kütük endüstrisi tarafından kullanıldığından bir zamanlar odun kalesi olarak anılıyormuş.