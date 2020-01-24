Dünyanın en huzurlu adası! Göz kulak olacak bekçi aranıyor, tek şart ise...
İrlanda’nın diğer pek çok adası gibi Blasket Adaları da Karayip Adaları’ndan kopyalanmış gibi duran baş döndürücü beyaz kumlarla dolu bir plaja sahip. Atlantik kıyılarını andıran Avrupa’daki Büyük Blasket, İrlanda’nın batı kıyılarında kimselerin yaşamadığı adaya tam zamanlı göz kulak olacak bakıcı arıyor.
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‘An Blascaod Mor’ adıyla da bilinen Büyük Blasket Adası, nüfusun azalması ve kötü hava koşullarında acil bir durumda adaya ulaşılamama korkusundan ötürü 1954 yılında terk edilmiş. Şu anda adada bulunan üç kır evinde, 31 misafire kadar kişi konaklayabiliyor ve adaya ulaşım Dingle Yarımada’sından feribot ile sağlanıyor.
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Elektrik ya da sıcak su gibi takıntılarınız olmadığı sürece, zümrüt yeşiline bürünmüş adanın tadını çıkarabilirsiniz. Geniş mi geniş manzaranın yanı sıra cömert yağmur damlaları, kara parçasını her daim nemli tutuyor ve sert Atlantik rüzgârı, en azından telefonunuzu şarj edebilecek kadar yeterli elektrik üretmeyi başarıyor.
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Büyük Blasket Adası’nın güzellikleri, outdoor aktiviteler ile şenlenebiliyor: yemyeşil yollarda ve dağlarda yürüyüş yapmak, tarihi kalıntıları ve verimli deniz hayatını keşfetmek, geniş bir çeşit kuş yaşamına tanıklık etmek, adada yapılabilecek büyülü aktivitelerin arasında yerini alıyor.
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Yayınlanan iş ilanı, oldukça net
Adayı korumak için aranan iki kişi için yayınlanan iş ilanının detayları ise şu şekilde: “Eşsiz bir iş için Kahve Dükkanı’nı ve Adanın Konaklamasını, uzun dönem idare edebilecek sorumlular aranıyor.
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Bu kişiler, bir çift ya da iki arkadaş olabilir. 1 Nisan 2020 ve Ekim 2020 tarihleri arasında, konaklama ve yemek sağlanıyor.
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İşe talep oldukça fazla
Bir çift ya da iki arkadaş için uygun olan bu pozisyon, adanın kahve dükkânının yönetimini ve bu sene nisan ile ekim aylarında aktif olacak üç kır tatil evinin idaresini kapsıyor. Konaklama ve yemek gibi önemli unsurların sağlandığı iş için verilecek ücret, başvuru sırasında görüşülecek.
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Adaylar, bu iş için sıkı bir rekabetle karşılaşacaklarını göz önünde bulundurmalılar. Çünkü bir hafta önce CNN Travel’a konuşan Alice Hayes, “İş ilanını, internette yayınlayalı henüz altı gün olmasına rağmen yaklaşık 7 bine yakın başvuru aldık.
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İnanamıyoruz, hiç başvuru alamayacağımızı düşünürken çılgınca bir başvuru yapıldı. İran, Afganistan, Arjantin, Meksika, Türkiye gibi dünyanın çeşitli yerlerinden başvurular aldık.
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Hatta tanımadığımız dillerden başvurularımız bile var. Maillerimiz neredeyse çöktü ve telefonlarımız sürekli çalıyor.” sözleriyle işe talebin ne kadar fazla olduğunu açıklamış oldu. İlanı yayınlayan Hayes ve ortağı Billy O'Connor, Dingle Yarımadası’nın yakınında yaşıyor ve O'Connor, yaz aylarında adaya düzenli bot turları düzenliyor. İki ortak birlikte, içlerinden birinin ünlü İrlandalı yazar Peig Sayers’ın evi olan adanın kır evlerini baştan aşağıya yenilemişler.
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Önceki bakıcılar, deneyimlerini paylaşıyor
Adanın 2019 yılındaki bakıcıları Lesley Kehoe ve Gordon Bond, Büyük Blasket’taki deneyimlerini, Atlantik hayatının daha pembe bir manzarasını temsil etmesine rağmen Instagram ve Twitter aracılığı ile paylaşmışlar.
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2019’un koruyucularından CNN Travel’a konuşan Kehoe, bakıcı olmak isteyenlere, şu sözlerle bazı tavsiyelerde bulundu: “Buradaki hayat, sadece sosyal medyada gördüğünüzden ibaret değil. Doğada yaktığımız ateş, güzel manzaralar, gün batımı gibi paylaşımlar haricinde burada görmedikleriniz, kır evlerinin etrafında yoğunluktan koşarak odaları düzenlememiz ya da kahve dükkanına gelen kuyruk olan insanlar gibi durumlarla uğraşıyoruz.
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Ziyaretçi sayısı bazen günde 400’e kadar çıkabiliyor ve inanılmaz derecede yoğun olabiliyor. Bir de sıcak su olmaması, duş yapmayı zorlaştırıyor. Fakat bir süre sonra ben zorlayarak kendimi mecburen soğuk suya alıştırdım. Su, adadaki bir kaynak tarafından besleniyor, bu su öylesine saf ve taze ki tenim, saçık ve genel sağlığım artık inanılmaz derecede iyi.”
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Dingle Yarımadası’nın kıyısında İrlanda’nın güneybatısında yer alan ada, Avrupa’nın en uç batı noktasını oluşturuyor. Bu konumu da adayı, büyük ölçüde el değmemiş bir saflığa itmiş oluyor.
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Doğal olarak bu saflığın altında ne wifi ne yeterli elektrik ne de duş için sıcak su bulunuyor. Fakat birkaç mil ötedeki ana karada bulunan baz istasyonu sayesinde mobil internet oldukça iyi çekiyor.
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Blasket’ta içme suyu da limitli olduğundan, ziyaretçilere kendi sularını getirmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca adada bir cihazı şarj etmeye yetecek kadar elektrik üretebilen küçük bir rüzgâr türbini bulunuyor.
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Böylesine limitli olanakların olduğu adayı korumak için bu kadar çok farklı ülkeden kişinin istekli olması, bir yönden insanların şehir hayatından ve stresten ne kadar bunaldıklarını resmen gözler önüne seriyor. Kaynak: CNN Travel