Dünyanın en huzurlu adası! Göz kulak olacak bekçi aranıyor, tek şart ise...

İşe talep oldukça fazla Bir çift ya da iki arkadaş için uygun olan bu pozisyon, adanın kahve dükkânının yönetimini ve bu sene nisan ile ekim aylarında aktif olacak üç kır tatil evinin idaresini kapsıyor. Konaklama ve yemek gibi önemli unsurların sağlandığı iş için verilecek ücret, başvuru sırasında görüşülecek.