Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en huzurlu 7 yeri! Hepsi fotoğrafçıların akınına uğruyor...
Dünyamız keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici güzelliklerle dolu! Kimi zaman insan yapımı bazen de doğanın bir mucizesi olarak hayat bulan bu benzersiz yerlere doğru renkli ve bir o kadar da heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? İşte dünyanın en huzurlu 7 yeri...
Dünyamız keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici güzelliklerle dolu! Kimi zaman insan yapımı bazen de doğanın bir mucizesi olarak hayat bulan bu benzersiz yerlere doğru renkli ve bir o kadar da heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? İşte dünyanın en huzurlu 7 yeri...
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
Hürriyet Seyahat
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Popeye Village – Malta Dünyanın en ünlü denizcilerinden biri, gücünü ıspanaktan alan Temel Reis olsa gerek. Malta’da 1980’de çekilen filminin seti o zamandan beri olduğu gibi korunuyor ve ziyaretçilerine bir hayal aleminin kapılarını açıyor.
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İçinde birbirinden sevimli evler, yeme içme mekânları, oyun alanları, parklar, sergiler, müzeler bulunan Popeye Village, ailece vakit geçirebileceğiniz renkli bir eğlence merkezi.
Hürriyet Seyahat
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Akdeniz’in ortasında küçük bir ada ülkesi Malta. Temel Reis’in filmini çekmek için, gündelik hayatın denizle iç içe aktığı Malta’dan daha iyi bir adres bulunamazdı.
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Dünyanın en ünlü denizcisinin filmi 1980’de çekildi. Maltalılar o zamandan beri filmin setini koruyor, eğlence merkezine dönüştürülen bu sahil köyü, ziyaretçilerini bir hayal dünyasına götürüp Temel Reis ve arkadaşlarıyla tanıştırıyor.
Hürriyet Seyahat
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Daha ilk bakışta muhteşem doğası ve masalsı mimarisiyle sizi etkileyen merkez Sweethaven Village olarak da biliniyor.
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Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden merkezde birbirinden renkli ve sevimli evler, yeme içme mekânları, oyun alanları, parklar, sergiler ve müzeler bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Şehir dışında bakir bir koyun kıyısında, akvaryumu andıran tertemiz bir denize karşı kurulan köy, kayalıklardan dökülen şelalesiyle de ilgi çekiyor.
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Yılın her döneminde farklı organizasyonların da düzenlendiği köyde yaz dönemlerinde denize girmek için turist akını oluyor. Kışın ise daha sakin... Köye ulaşmak içinse merkezden araç kiralayabilir ya da günübirlik turları tercih edebilirsiniz.
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Huacachina – Peru Burası 1930'larda hali hazırda orada bulunan bir sulama kuyusunun etrafına kurulmuş.
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Çöldeki bu etkileyici vahanın içindeki küçük gölde bir deniz kızının yaşadığı efsanesine inanılıyor.
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Yolunuz düşerse deniz kızını görebilmek için bir gözünüz daima gölde olsun.
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Antilop Kanyonu -Arizona, ABD Işıkların görkemli gücünü Antilop Kanyonu’nda gözlemleyebilirsiniz. Güneş ışıklarının kanyonun içine girmesiyle rengârenk bir şekle bürünen kanyon, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat
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Antilop hâlâ Amerika’nın en çok ziyaret edilen ve fotoğrafı çekilen kanyonu.
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Shirakawa-go Köyü – Japonya Japonya'ya gitmeye karar verildiğinde akla hemen Tokyo, Hiroşima ya da Nagasaki gibi popüler yerler gelir. Aslında ülkede keşfedilecek daha güzel yerler var. Shirakawa-go Köyü bölgeye has tarihi yapıları ve doğasıyla adeta başka bir dünyaya aitmiş hissi veriyor.
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UNESCO tarafından Dünya Mirası kabul edilen Shirakawa-go, Japonya'nın Gifu bölgesinde, Shogawa Vadisi'nde bulunuyor.
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Geleneksel Japon evleriyle ünlü bu küçük köyde geçmişte çiftçilerin, tüccarların ve başlangıç seviyesindeki samurayların kaldığı biliniyor. Köyde bulunan tarihi evler birbirinin neredeyse aynısı.
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Böyle bir görüntü üzerine özellikle kış aylarında kar yağdığı zaman fotoğrafçılar için son derece çekici manzaralar meydana geliyor.
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Bölgeye yolunuz düşerse ünlü Japon lezzetlerinin dışında ülke mutfağının geleneksel lezzetlerini de tatma şansı bulabilirsiniz.
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Özellikle vadiye hakim, yüksek seyir terasından köyü izlemekse ayrı bir keyif... Shirakawa-go'ya gitmek için Tokyo'dan trenle Takayama'ya ulaşıp, buradan da otobüsle 50 dakikalık bir yolculuk yapmanız gerekiyor.
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Tianzi Dağları – Çin Sadece Çin'in değil, dünyanın da en yüksek noktalarından biri Tianzi Dağları.
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Dağların bulunduğu alan o kadar yüksek ki, aşağıda görünen manzaraya bakmak en cesur gezginleri bile zorluyor.
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Buraya turistik turların düzenlendiğine inanmak da bir hayli güç ancak özellikle macera ve aksiyon tutkunu gezginler seyahat için Tianzi Dağları'nı tercih ediyor.
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Kung Si Şelalesi – Laos Kısa zaman içinde sırt çantalı gezginlerin favori mekanlarından biri olmaya aday burası...
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Laos'taki Luang Prabang'da bulunan Kuang Si Şelaleleri, muhteşem üç katmanı ve tertemiz sularıyla görenleri büyülüyor.
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Şelalenin suları o kadar mavi ve berrak ki görenler suya atlamaktan kendilerini alamıyorlar.
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Rinjani Dağı – Endonezya Endonezya'daki en yüksek ikinci aktif volkan olan Rinjani Dağı, tırmanmayı göze alanları, birkaç gün süren meşakkatli tırmanış sonunda, zirvesindeki muhteşem manzarayla ödüllendiriyor.
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Yerli halk tarafından 'denizin çocuğu' olarak adlandırılan krater gölü, zirvenin tepesinde yer alıyor ve tırmanmayı başaranlar için harika bir manzara sunuyor.