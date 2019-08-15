Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en güzel doğal havuzları! Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız iki yer bulunuyor…
Dünyanın dört bir köşesine dağılmış pek çok ülkede doğa tarafından inşa edilmiş harika havuzlar bulunuyor. Yüzülebilecek yeni yerler keşfetmeye karşı koyamayanlardansanız bu liste tam size göre… Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız iki yer bulunuyor.
Dünyanın dört bir köşesine dağılmış pek çok ülkede doğa tarafından inşa edilmiş harika havuzlar bulunuyor. Yüzülebilecek yeni yerler keşfetmeye karşı koyamayanlardansanız bu liste tam size göre… Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız iki yer bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Azenhas Mar / PORTEKİZ Pek çok yazar ve şair tarafından ‘peri masalı kasabası’ olarak tanımlanan Sintra, Lizbon’a 30 kilometre mesafede. Ancak bir tam günü hak ediyor ve tam anlamıyla ortaçağda hiking yapıyormuşsunuz gibi bir duygu veriyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Burada mutlaka görülmesi gereken yer ise Azenhas Mar… Lizbon'un kuzeyinde bir saatlik sürüş mesafesinde olan Azenhas do Mar, kayalıkların dibinde yer alan doğal havuzuyla görülmeye değer bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Porto Moniz / PORTEKİZ Porto Moniz, Portekiz'in Madeira Özerk Bölgesinde Madeira Adası'nda yer alan bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Buradaki doğal havuzlar Madeira'nın en büyük turistik yerlerinden biri.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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La Fortuna Şelalesi / KOSTA RİKA Kosta Rika'nın dünyanın en mutlu ülkelerinden biri... La Fortuna Şelalesi de Kosta Rika'nın La Fortuna bölgesinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Şelale 70-75 metre yüksekliğinde ve büyüleyici güzellikte bir ormanın içinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kuang Si Şelalesi / LAOS Kuang Si Şelalesi'nin bulunduğu bölge muhteşem doğal manzarası, mağaraları ve şelaleleriyle ziyaret edilmeyi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Masmavi sularıyla harika bir atmosfere sahip olan Kuang Si Şelalesi her yıl turistlerin akınına uğruyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Giola / YUNANİSTAN Yunanistan'ın Thassos adasında bulunan bu yer, dünya üzerinde ki çok az sayıda olan doğal oluşumlardan birisi...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Görenleri büyüleyen Giola Gölü, komşu ülke Yunanistan'a gidenlerin kesinlikle gidip görmesi gereken bir yer. Yunanistan'ın doğal güzellikleri ile ünlü Thassos Adası, eğlenceli plajları ve masmavi sularıyla bölgeye çok sayıda turist çekmekte.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Denizden kayalarla ayrılmış olan ve berrak suyuyla içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz Giola Gölü, sıra dışı bir gezi yaşamak isteyenler için birebir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Havasu Şelalesi / ABD Havasu Şelalesi, ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı içinde bulunuyor. Şelalenin döküldüğü yerde bir sürü küçük havuz var. Ayrıca çevrede kamp da kurabiliyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Buraya ulaşmak için 'Hualapai Hilltop' park alanından 16 kilometrelik uzun bir yürüyüş yapılması gerekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Cenote Ik Kil / MEKSİKA Meksika'daki tabiat harikası Cenote Ik Kil, eşsiz bir güzelliğe sahip ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda, Valladolid ve Mérida arasında yer alan, Chichen Itza adında bir Maya kenti bulunmakta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Bu Maya şehrinin yakınlarında Ik Kil Arkeoloji Parkı yer alıyor. Bu parkın içinde bulunan ve doğal olarak meydana gelmiş 'Cenote Ik Kil Doğal Çukuru' görenleri büyülüyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Calanque d'En Vau / FRANSA Muhteşem bir manzaraya sahip olan bu yer her yaz bölgeye çok sayıda turist çekmekte...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Fransa'da ulusal bir parkta bulunan Calanque d'En Vau bu yazın favori mekanlarından...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Cyprus Lake Mağarası / KANADA Bruce Yarımadası Ulusal Parkı’ndaki Cyprus Lake Mağarası, dev bir mağarayla çevrili, muhteşem turkuaz sularla dolu bir doğal kuyudur. Bu eşsiz yer yürüyüş ve doğa âşıkları tarafından sıkça ziyaret edilir. Mağara, Georgian Bay’den gelen dalgaların zaman içerisinde kaya formasyonunu parçalamasıyla oluşmuştur. Dev kayaların yanından geçerken, gün ışığı tarafından ortaya serilen parıltılı su altı tünelini görebilirsin. İçeri girdikten sonra da berrak suların keyfini yüzerek çıkarabilirsin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kral Havuzu / ANTALYA Antalya’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Sapadere kanyonu / ALANYA Alanya’da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından biri Sapadere Kanyonu. Alanya merkezden 40 km uzaklıkta yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kanyona gitmek için eğer kendi aracınız yoksa Alanya şehir merkezinden araç kiralayarak ya da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, aynı zamanda Toroslar’ın içinde de safari yapan turlarla ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kanyon içerisinde değişen derinlikteki doğal havuzlarda çocuklarınızla birlikte de yüzebilirsiniz. Ancak kanyonun suyu dağdan geldiği için oldukça soğuk.