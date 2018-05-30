Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri! Buradaki hayat sizi çok şaşırtacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Arap Yarımadasında yer alan, burada bulunan diğer ülkelerin aksine pek bilinmeyen, kendi kültürüne sahip çıkan, diğer Arap ülkelerine nazaran çok daha özgür ve rahat bir ülke Umman. Komşuları Suudi Arabistan, BAE ve Yemen’e kıyasla daha yaşanabilir bir ortam sunuyor insanlarına. İşte Umman hakkında detaylar...
Arap Yarımadasında yer alan, burada bulunan diğer ülkelerin aksine pek bilinmeyen, kendi kültürüne sahip çıkan, diğer Arap ülkelerine nazaran çok daha özgür ve rahat bir ülke Umman. Komşuları Suudi Arabistan, BAE ve Yemen’e kıyasla daha yaşanabilir bir ortam sunuyor insanlarına. İşte Umman hakkında detaylar...
Fotoğraflar: Listelist
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Yüz ölçümü Türkiye’nin yarısı kadar olmasına karşın iç kısımlarında bulunan çöller sebebiyle nüfusu sadece 3 milyon olan ferah ülke. Bir sultanlık olan Umman’ın sultanı Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd.
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Her ne kadar bizim ülkemiz ile kıyaslanamazsa da Umman’ın çok sayıda tarihi ve doğal güzelliği var.
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Umman’ın doğalgaz üretimi petrol üretimine göre fazla, bu sebeple petrol zengini diğer Arap ülkelerine göre daha avantajlı bir noktada yer alıyor.
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Başkenti Maskat son derece planlı ve düzenli bir şehir, her şeye sahip olan şehirde Kraliyet Opera Binası bile var.
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Umman diğer zengin Arap ülkeleri gibi şehirlerini gökdelenlerle doldurmak yerine altyapıya yatırım yapmış, kendilerine özgü mimari tarzı korumaya çalışıyorlar.
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Umman batılılaşmaya, onlara benzemeye çalışmıyor kesinlikle, ancak Sultan Kabus modern bir ülke yaratmak için milyonlarca dolarlık yatırım yapmaktan da çekinmiyor.
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Hem Osmanlı’dan gelen sempati hem de TV’lerinde yayınlanan Türk dizileri sebebiyle Ummanlılar Türklere son derece sıcak davranıyor.
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Ancak genelde Hatay’dan giden Arap kökenli Türk vatandaşlarını bildikleri için Arapça bilmediğinizi belirtmeniz lazım.
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Umman, Kuveyt ile birlikte bölgenin en zengin ülkesi, kişi başı milli gelirleri 20 bin dolar civarında.
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Aynı zamanda yine bölge ülkelerinin aksine son derece güvenli bir ülke, Umman dünyanın en güvenilir 19. ülkesi.
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Ülkenin geneli İbadhi mezhebine mensup, bu nedenle çok toleranslı bir İslam anlayışına sahipler.
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Ülkede alkol satışı yasak ancak Dutyfree’lerden alınan belli miktarda içkiyi ülkeye sokmanıza izin var, ayrıca otellerin barlarında da içki bulmak mümkün.
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Salalah’a inşa edilen liman ile Dubai limanının trafiğine rakip olan Umman’ın yakın zamanda Doğu’nun Rotterdam’ı olacağı konuşuluyor.
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Umman, Fas ile birlikte Osmanlı egemenliğine girmemiş tek Arap ülkesi.
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Ülkenin iç kısımları çöl olduğu için, neredeyse bütün nüfus deniz kıyısındaki şehirlerde ve balıkçı kasabalarında yaşıyor, iç kısımlarda sadece bedeviler mevcut. Ülkenin iklimi çok sıcak, kışın bile sıcaklık 20 derece civarında, ama Umman’ın başkenti Maskat son derece yeşil bir şehir.
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Bunu dağlardan şehre özel kanallarla getirdikleri su sayesinde başarıyorlar, bu suyu çok akıllıca kullanıp şehrin her yerine döşenmiş olan hortumlarla yeşil bir şehir ortamı yaratıyorlar.
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Umman ve Ummanlılar temizliğe çok önem veriyor, şehirleri, evleri, vs. çok temiz, her yerde tütsü kokusu almak mümkün.
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Umman’ın gece hayatı yok denecek kadar az, sadece otellerde bu imkanı bulabiliyorsunuz.
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Umman, Afrika kültüründen de bir hayli etkilenmiş bir ülke, dansları, kıyafetleri, vs. hep Afrika kültüründen izler taşıyor.
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Umman’da dalış ve Çöl safarisi turizmi bir hayli rağbet görüyor.
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İnanılmaz güzellikteki mercan kayalıkları, hayatınızda adını bile duymadığınız balıkları görüp, onlara dokunmak size unutulması güç maceralar yaşatabilir. Kaynak: Listelist