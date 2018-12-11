Dünyanın en güçlü pasaportları!Türkiye'nin yeri çok şaşırttı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Pasaport Index'in hazırladığı listeye göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Düzenli olarak yapılan Pasaport Index listesi, pasaportların gücünü ortaya koyan ve ülkelerin vizesiz seyahat ettiği ülkeleri ortaya koyuyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...:
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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10- LIECHTENSTEIN 157 vizesiz ülke. Liechtenstein ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi aynı puana sahip.
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9- ROMANYA 158 vizesiz ülke. Romanya ile birlikte Bulgaristan aynı puana sahip.
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8- ESTONYA 160 vizesiz ülke.
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7- MALEZYA 161 vizesiz ülke. Malezya ile birlikte Slovenya, Polonya, Litvanya, Slovakya, Letonya ve Avustralya aynı puana sahip.
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6- İZLANDA 162 vizesiz ülke. İzlanda ile birlikte Malta ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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5- ÇEKYA (ÇEK CUMHURİYETİ) 163 vizesiz ülke. Çekya (Çek Cumhuriyeti) ile birlikte Macaristan aynı puana sahip.
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4- JAPONYA 164 vizesiz ülke. Japonya ile birlikte Belçika, Avusturya, Yunanistan, Portekiz, İsviçre, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada aynı puana sahip.
Hürriyet Seyahat
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3- DANIMARKA 165 vizesiz ülke. Danımarka ile birlikte İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Norveç, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri aynı puana sahip.
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2- SİNGAPUR 166 vizesiz ülke. Singapur ile birlikte Almanya aynı puana sahip.
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1- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 167 vizesiz ülke.
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39- TÜRKİYE 115 vizesiz ülke. Geçtiğimiz yıla kıyasla Türkiye de listede ilerleme kaydetti. Aralık 2017'de sıralamada 45. sırada yer alan Türkiye aradan geçen zamanda 3 ülkeyle daha vizeleri kaldırdı. Türk pasaportu Gürcistan ve Nikaragua ile birlikte bu yıl listede 39. sırada kendine yer buldu. Türk pasaportuna sahip kişilerin 115 ülkeye vizesiz seyahat edebileceği vurgulandı.