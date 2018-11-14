Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en gizemli yeri! Yaşanan olaylar FBI'ı harekete geçirdi...
Bir zamanlar Amerika’nın korkulan hapishanelerinden birinin bulunduğu Alcatraz Adası aslında son derece zengin bir tarihle dolu. Hollywood filmlerinin de etkisiyle tüm dünya tarafından bilinen San Francisco Körfezi’ndeki bu özel ada, farklı dönemlerinde orduya ve hapishane sistemine ev sahipliği yapmış. Yıllar içerisinde körfezin batı kıyısının tarihi değişimine tanıklık etmiş olan ve İmkansızlar Adası olarak da isimlendirilen bu ilgi çekici yer günümüzde turistler için bir uğrak noktası. İşte Alcatraz Adası ile ilgili ilginç bilgiler...
Bir zamanlar Amerika’nın korkulan hapishanelerinden birinin bulunduğu Alcatraz Adası aslında son derece zengin bir tarihle dolu. Hollywood filmlerinin de etkisiyle tüm dünya tarafından bilinen San Francisco Körfezi’ndeki bu özel ada, farklı dönemlerinde orduya ve hapishane sistemine ev sahipliği yapmış. Yıllar içerisinde körfezin batı kıyısının tarihi değişimine tanıklık etmiş olan ve İmkansızlar Adası olarak da isimlendirilen bu ilgi çekici yer günümüzde turistler için bir uğrak noktası. İşte Alcatraz Adası ile ilgili ilginç bilgiler...
Fotoğraflar: Alamy
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AL CAPONE’UN MAHKUM BANDOSUNDA MÜZİK YAPTIĞI YER Kötü şöhretli gangster ve mafya babası Al Capone, Ağustos 1934'te yeni Alcatraz federal hapishanesine getirilen ilk mahkumlar arasındadır.
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Al Capone, Atlanta'da vergi kaçırma cezasını yerine getirirken, ayrıcalıklı davranılması için gardiyanlara rüşvet verir.
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Ancak adadaki hapishaneye nakledilmesinden sonra bu durum tamamen değişir. Şartlar Al Capone'u derinden etkiler.
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Bir görüşmesinde hapisane müdürüne “Alcatraz benim hakkımdan geldi.” dediği söylenir.
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Hatta 85 sayılı mahkum olarak da bilinen Al Capone adaya o kadar uyum sağlar ki, görevliler hapishane bandosunda bonjo çalmasına izin verirler.
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Bir zamanlar mafyanın korkulan ismi, her pazar günü hücre arkadaşlarıyla birlikte düzenli olarak İmkansızlar Adası sakinleri için müzik yapmaya başlar.
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AKIL ALMAZ KAÇIŞIN PLANLANDIĞI HAPİSHANE Tarihi boyunca toplam 36 mahkum kaçışı imkansız bu özel ada hapishanesinden kurtulmayı dener. Bu mahkumlardan 23'ü yakalanır, 6 tanesi vurularak öldürülür ve iki kişi ise boğulur.
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Frank Morris ile John ve Clarence Anglin'in de aralarında olduğu diğer beş mahkum ise 1965 yapımı 'Alcatraz'dan Kaçış' filmine ilham kaynağı olur.
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Kaçmaya çalışan 36 mahkumdan geriye sağ kalan kurnaz üçlü, çürüyen beton hücre duvarlarını kaşık yardımıyla kazıyarak kaçış tünellerini açarlar.
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Biri varmışçasına kabarttıkları yataklarına hapishane berberinden aldıkları saçlarla yaptıkları kafaları ekleyerek gardiyanları kandırmayı başarırlar.
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Firarilerin eşyaları ve kıyafetleri, San Francisco Körfezi kıyılarında yüzer halde bulunsa da, bedenlerine hiç bir zaman ulaşılamaz. Bu da zekice planlarıyla adadan kaçmayı başardıkları yönündeki inancı arttırır.
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ADINI DENİZ KUŞLARINDAN ALAN ADA Bol rüzgar alan ada, hapishane görevlileri ve suçlular sakini olmadan önce kahverengi pelikan sürülerinin yaşam alanı olmuştur.
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İspanyol Teğmen Juan Manuel de Ayala, 1775 yılında Golden Gate kıyılarından ilk kez geçer ve adaya Pelikanlar Adası anlamına gelen “La Isla de los Alcatraces” ismini verir.
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Zamanla adanın ismi Alcatraz olarak değişir. Mahkumların gidişinden sonra ada, kuşları ağırlayan eski doğal haline dönmeye başlar. Martılar ve karabataklar şu an adanın en kalabalık nüfuslu misafirleridir.
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ALCATRAZ KUŞÇUSU’NIN YAŞADIĞI CEZAEVİ Alcatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Stroud, bir bar kavgasında barmeni öldürerek hapse düşer ve daha sonra 1916 yılında bir gardiyanı bıçaklar.
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Ölüm cezası müebbet hücre hapsine çevrilen Stroud, penceresinde gördüğü kuşlar sayesinde yaşama bağlanır.
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Kuş bilimi alanında okuduğu kitaplarla kendini geliştiren Stroud iyi bir ornitolog olmayı başarır. İki kitap yazan, yetiştirdiği kanarya ve diğer kuşların bilimsel çizimlerini hazırlayan Stroud, yeniden anlam kazandırdığı hayatıyla bilime katkıda bulunur.
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Hayatı ‘Alcatraz Kuşçusu' adıyla 1962 yılında Burt Lancaster'ın canlandırdığı bir filme uyarlanmıştır.
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PROTESTOCU AMERİKAN YERLİLERİNİN MİSAFİRHANESİ Hapishane kapandıktan altı yıl sonra,1969 yılında, Mohawk Richard Oakes liderliğindeki yaklaşık 100 Amerikan yerlisi, 1868 tarihli bir anlaşmayı gerekçe göstererek adayı işgal eder.
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Protestocular adaya bir üniversite ve kültür merkezi kurulmasını talep ederler. İşgalciler Alcatraz'da iki yıl kadar kalmayı başarır ve en son protestocu 1971 yılında adadan çıkarılır.
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Ancak o günleri hatırlatan graffitilerden bazıları günümüzde de hala adanın duvarlarında yer alır.
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PASİFİK KIYISI’NIN İLK DENİZ FENERİNİN EV SAHİBİ 1854 yılında kayalık adanın üstündeki küçük deniz feneri kullanıma açıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Kıyısındaki türünün ilk örneği olmuştur.
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ABD Ordusu, Golden Gate'i görmesini engelleyen bir hücre evi inşa ettikten sonra, deniz feneri 1900'lerin başlarında kullanılmaz hale gelir.
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1909 yılında, günümüze kadar korunan yeni, uzun bir deniz feneri ile değiştirilir.
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FBI'IN ELİNE GEÇEN GİZEMLİ MEKTUP Birkaç ay önce ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ulaşan bir mektup, Alcatraz Adası Cezaevi'nden 1962'de kaçan üç mahkûmdan birinin yaşayabileceğini gösterdi. ‘KPIX 5’ isimli televizyon kanalının haberine göre, San Francisco Richmond Bölgesi Polis Merkezi, mahkûmlardan John Anglin'in imzasını taşıyan bir mektup aldı.
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"Adım John Anglin. Haziran 1962'de kardeşim Clarence ve Frank Morris ile birlikte Alcatraz'dan kaçtım. 83 yaşındayım ve yaşıyorum. Kanser hastasıyım. Firar ettiğimiz gece ölmedik, hayatta kalmayı başardık" yazan mektubun daha sonra FBI'ya iletildiği ve banka soyguncusu Anglin kardeşler ile Morris hakkındaki dosyanın yeniden açıldığı belirtildi. Anglin, mektupta sadece bir yıl cezaevinde kalması güvencesi halinde teslim olacağını belirtirken, Anglin'in gerçekten hayatta olup olmadığı ise bilinmiyor. Mektupta Frank Morris'in 2008'de, Clarence Anglin'in ise 2011'de öldüğü ileri sürülüyor. FBI'nın mektup üzerindeki parmak ve DNA izlerini incelediğini ancak bir sonuca ulaşamadığını belirtiliyor.