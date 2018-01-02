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Seyahat

Dünyanın en gizemli yeri: Por-Bazhyn

Bozkırın ormanla kucaklaştığı engin bir plato... Sularında balıkların oynaştığı dupduru bir göl ve zamana direnen duvarları ve o gölde yansıyan bir kale... Bugünkü Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde, Tere Gölü'nün barındırdığı ada üzerinde 1250 yıllık Por-Bazhyn Sarayı'nın kalıntıları bulunuyor. İşte tüm gerçekleriyle Por-Bazhyn...

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Bozkırın ormanla kucaklaştığı engin bir plato... Sularında balıkların oynaştığı dupduru bir göl ve zamana direnen duvarları o gölde yansıyan bir kale... Bugünkü Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde, Tere Gölü'nün barındırdığı ada üzerinde 1250 yıllık Por-Bazhyn Sarayı'nın kalıntıları bulunuyor. İşte tüm gerçekleriyle Por-Bazhyn...

Fotoğraflar:Siberian Times, Amusing Planet, projectavalon.net, Alamy

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Por-Bazhyn Tıva Özerk Türk Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan, Tere Gölü'nün tam ortasındaki bir adanın üzerine kurulmuş 6 hektar alanı kaplayan 1200 yıllık bir yapı.

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Por-Bajin aslında küçük bir kale. Dört yanı surlarla çevrili ve dört köşesinde burçlar yükseliyor.

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Güney tarafına bakan burçtaki delikler, inşa sırasında kullanılan ağaçların zamanla çürümesiyle oluşmuş.

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Şehirde yangın sonucu yok olduğu anlaşılan bazı kısımlar var. Ve araştırmacılar bu yapının Uygur Türkleri tarafından yapıldığı görüşünde.

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'Por Bayın' adı, 'Toprak Ev' anlamına geliyor. 'Bayın' sözü bu açıdan 'Bayındırlık' sözcüğüyle aynı kökenden sayılabilir.

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Por-Bazhyn ilk keşfeden Avrupalı, Rus Arkeolog D.A. Klementz'dir. Klementz, Doğu Sibirya'ya bir coğrafya araştırması için gittiğinde bu yapıyı keşfetmiş...

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Klementz, bu yapının 200 km. ötesindeki bu günün Moğolistan sınırları içinde kalan Kara Balasagun kentinden ayrı bir yapıda inşa edildiğini fark etmiş.

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Ondan 60 yıl sonra ise USSR etnografya enstitüsü çalışanı olan S.I Vainshtein burada araştırmalarını yapmış.

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Vainshtein, araştırmalarından sonra Klementz'in söylemlerine benzer olarak bu yapının MS 750 yılında Uygur Hanı Bayançur Han tarafınca yapıldığını ortaya sunmuştur.

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Kenti çevreleyen surların, mimari biçim benzerliklerinden dolayı bazı Çinli ustalara yaptırıldığı düşünülmekte...

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Vainshteinin teorisinden başka öne sürülen bir teori olmasa da yinede bazı tartışmalar süre gelmekte.

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Selenge yazıtlarında ise burası ''Sonbahar geldiğinde ordumu ayarlamak için burasını kurdum'' şeklinde geçiyor.

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Bu ilginç yapının etrafında uzun zaman boyunca kazılar yapıldı.

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Bu kazı çalışmalarına günde yaklaşık 100 kişi katılıyordu.

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Yöneticiler, uzman araştırmacılar ve gönüllü öğrencilerden oluşan kazı ekibi dönüşümlü olarak kesintisiz çalışıyordu.

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Tere Gölü, etrafı dağlarla çevrili 1300 rakımlı bir platoda yer aldığı için kazı çalışmaları rahat yapılamıyordu.

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Kazıların rahat yürütülebilmesi için göl içindeki kaleye özel olarak yapılmış 1400 metre uzunluğundaki tahta köprüden ulaşılıyordu.

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Por-Bajin kazısı, hâlâ büyük çaplı bir kurtarma ve araştırma faaliyeti olarak biliniyor.

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Tuva'ya gidenler için ilgi çekici yerlerden biri de 'ovo'lar.

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Dağların zirve noktalarına yapılan ovolar, Tuvalılar için kutsal ibadet yerleri.

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Adak, dua, dilek içeren ve genellikle mavi bezlerle süslenen ovo, Por-Bajın yolunda bir dağ geçidinde yer alıyor.

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Ayrıca Por-Bajin ve çevresinde Türk anıtmezarları ve yazıtlar da bulunuyor.

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Üzerindeki yazılar neredeyse silinmek üzere olan bu mezar taşları, kazı ekibinin başkanı Prof. Dr. Dimitry Vasilyev tarafından saha araştırmalarında tespit edilmiş.

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