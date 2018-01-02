Dünyanın en gizemli yeri: Por-Bazhyn

Bozkırın ormanla kucaklaştığı engin bir plato... Sularında balıkların oynaştığı dupduru bir göl ve zamana direnen duvarları ve o gölde yansıyan bir kale... Bugünkü Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde, Tere Gölü'nün barındırdığı ada üzerinde 1250 yıllık Por-Bazhyn Sarayı'nın kalıntıları bulunuyor. İşte tüm gerçekleriyle Por-Bazhyn...
Bozkırın ormanla kucaklaştığı engin bir plato... Sularında balıkların oynaştığı dupduru bir göl ve zamana direnen duvarları o gölde yansıyan bir kale... Bugünkü Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde, Tere Gölü'nün barındırdığı ada üzerinde 1250 yıllık Por-Bazhyn Sarayı'nın kalıntıları bulunuyor. İşte tüm gerçekleriyle Por-Bazhyn...