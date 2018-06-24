Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en gizemli adası! 222 yıldır saklı hazineyi arıyorlardı, öyle şeyler bulundu ki....
Efsanelere konu olan Oak Adası, Kanada'nın Nava Scotia Adası yakınlarında küçük bir ada. Söylentilere göre Oak Adası’nda kimsenin tahmin edemediği bir hazine gizli. O hazineyi bulmak isteyenlerin başına gelenler ise oldukça ürkütücü... İşte Oak Adası ile ilgili ilginç bilgi ve iddialar...
Efsanelere konu olan Oak Adası, Kanada'nın Nava Scotia Adası yakınlarında küçük bir ada. Söylentilere göre Oak Adası’nda kimsenin tahmin edemediği bir hazine gizli. O hazineyi bulmak isteyenlerin başına gelenler ise oldukça ürkütücü... İşte Oak Adası ile ilgili ilginç bilgi ve iddialar...
Fotoğraflar: Alamy, Reddit, Oak Island Treasure, BBC, CNN
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Oak Adası, Nova Scotia kıyıları açıklarında yer alıyor. Mahone Körfezi’nin geniş dönemeci ile korunur.
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Tarihte 1975 yılından beri söylenti halinde günümüze kadar gelen hazine dedikodusu hâlâ gizemini koruyor.
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Oak Adası'nda gömülü hazine için birçok defineci servetini ve neredeyse tüm hayatını adadı.
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Hazinenin orada olduğu biliniyor fakat gelişen tüm teknolojiye rağmen çıkarılamıyor.
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Ünlü korsan Kaptan William Kidd´in gizli hazinesi, Shakespeare´in Bacon tarafından saklanan el yazması gerçek oyunları, Fransız ve İngilizlerin sakladığı hazineler, Vikinglerin gizli üssü, korsanların bankası, Avrupalılar´dan kaçan İnka veya Mayaların altın stokları ve daha birçok uçuk kaçık iddia.
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222 yıldır kazılıyor ama dibine bir türlü ulaşılamıyor 1796 yılının bir yaz günü, 16 yaşındaki Daniel McGinnis kanosu ile kürek çekerek Mahone Körfezi’ni geçti ve Oak Adası’nda keşfe çıkar. Önce eski bir patikadan ormanını derinliklerine yürür sonra da ağaçsız bir bölgeye çıkar.
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Bölgede sadece tek bir büyük meşe ağacı varmış. Ağacın dallarından biri budanmış ve toprakta bir çukur bulunuyormuş. Sonradan ‘Para Çukur’ adını alan çukur, genç Daniel'in dikkatini çeker.
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Belki de bir define bulmuştu! Hemen evine döner ve ertesi gün arkadaşlarını da yanına alarak tekrar adaya gider.
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Söylentilere göre kimsenin tahmin edemediği bir hazine gizli Üç genç, göçüğü kazmaya çalışırlar. Neredeyse dokuz metre kazarlar ama çukurun dibini göremezler.
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Pes edip, geri dönerler. Yaşadıkları yer Chester'a gidip, define olduğunu düşündükleri çukuru kazmak için yardım isterler ama kimse yanaşmaz.
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Bölgeye ilk yerleşenlerden Chesterlı bir kadının annesi geçmişte Oak Adası’nda yaşanan bir olaydan bahseder.
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Gizemini koruyor Zamanında adada ateşler ve garip ışıklar görünmüş. Bir tekne dolusu adam, ne olup bittiğini incelemek için adaya gitmişler.
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Sonra da arkalarında iz bırakmadan yok olmuşlar. Aradan dokuz yıl geçer. 30 yaşındaki Simeon Lynds, Anthony Vaughn’ın kendisine anlattığı öyküden etkilenir.
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Daniel ve arkadaşlarına yardım etmeye karar verir. Grup 1804 yılında esrarengiz Oak Adası’na çıkarlar.
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Çukuru kimin yaptığı halen muamma Karşılaştıkları manzara ise şöyledir: Aradan geçen yıllar boyunca kimse buraya el sürmemiştir. İlk aşamada 27 metreye ulaşırlar ve her üç metrede bir aynı meşe kütüklerinin bulunduğu anlaşılır.
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12 metreden sonra kütüklerin üstünde bir kömür tabakası, 15 metrede bir kat cam macunu, 18 metrede ise bir kat Hindistan cevizi lifi bulunur.
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Ve 27 metreye gelindiğinde en garip şeyi keşfederler: Üzerinde garip bir yazının bulunduğu bir taş.
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Taşı çıkarırlar ama kuyuya oluk oluk su dolunca çalışmalar yine yarım kalır.
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Dönelim, adadaki çukuru araştıran ekibe: Bir yıl sonra kaldıkları yerden devam etmek isteyen ekip, bu kez çukura paralel yeni çukurlar kazmayı dener. Çukura da 'Para Çukuru' adı verilir. Fakat kısa sürede paralel kuyu da suyla dolar. Çalışmalar 45 yıl boyunca durur.
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Bu aksiliğin bir Bubi Tuzağı olduğu düşünülür. Aynı zamanda yaklaşık 150 metrelik bir su yolu da keşfedilir. Fakat su ne kadar çabuk boşaltılsa da, deniz suyu gelip yine boşluğu doldurur.
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Geçtiğimiz ocak ayında adada bulunan Roma dönemine ait kılıç, düşünülen her teoriyi yıkacak gibi.
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2. yüzyıla ya da daha öncesine ait olduğu düşünülen kılıç, Romalıların sanılandan çok önce Kanada'ya geldiği ve burada yerli halkla bir savaşa girmiş olabileceğini gösteriyor.
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Çukuru kimin yaptığı halen muamma.
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Adadaki araştırmalar halen sürüyor ancak ilk araştırmanın üzerinden geçen 221 yıla rağmen Oak Adası gizemi devam ediyor.