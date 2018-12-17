Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en eski yerleşim yerinde ilginç yaşam! Hiçbir parayı kabul etmiyorlar, hatta...
Hindistan'ın en kutsal şehri olarak bilinen Varanasi, aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden. Hinduların ibadet şehri olarak da bilinen Varanasi, ölü yakma törenlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burada yaşayan Sadhular, Tanrıların temsilcileri olduklarına inandıkları için Hindular tarafından saygı görüyor. Toplumdan kutsamalar ve dualar karşılığında yiyecek alıyorlar. İşte size Varanasi ve ilginç yaşamalarıyla Sadhular hakkında sıra dışı bilgiler…
Hindistan'ın en kutsal şehri olarak bilinen Varanasi, aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden. Hinduların ibadet şehri olarak da bilinen Varanasi, ölü yakma törenlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burada yaşayan Sadhular, Tanrıların temsilcileri olduklarına inandıkları için Hindular tarafından saygı görüyor. Toplumdan kutsamalar ve dualar karşılığında yiyecek alıyorlar. İşte size Varanasi ve ilginç yaşamalarıyla Sadhular hakkında sıra dışı bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Ölü yakma deyince gözünüzde ne canlanıyor? Ben Hindistan’a giderken en çok bunu görebileceğim için çok heyecanlanmıştım. Tabii bir de Taj Mahal’i… Ama size Varanasi’yi anlatacağım. Delhi’den Varanasi şehrine gitmek uçakla 1.5 saat, trenle ise 12.5 saat sürüyor.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Herkes Hindistan’a gitmişken şehirlerarası yolculuklarınızı trenle yapın dese de 12 saatlik tren yolculuğundan gözüm korktu açıkçası. Varanasi, diğer adıyla Benares, Hindistan’ın en kutsal şehri.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Ülkenin dört bir yanından gelen Hinduların hac ziyareti yaptıkları yer. Şehrin içinden ölülerin yakıldığı ve küllerinin atıldığı kutsal nehir Ganj geçiyor. Yaklaşık 4 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Şehrin koruyucu ve aynı zamanda yok edici Tanrısı olan Şiva Vishwanat’ın şehri olan Varanasi, Hinduizm ve Jainizm’de yedi kutsal şehrin en kutsal olanı.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Şehre iner inmez değişik puslu bir hava sizi karşılıyor. Zaten daha şehre girmeden fark ediyorsunuz buranın mistik havasını. İnekler caddelerde dilediği gibi dolaşıyor, kimsenin onlara müdahale etme hakkı yok.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Biliyorsunuz Hindistan’da inekler kutsal sayıldığı için Hindular ineklere tapıyor. Bunun nedeni ise bu hayvanı seviyor olmaları. Aslında bunu sadece ineklerle sınırlandırmamak gerekiyor. Tüm canlılara karşı sevgi ve saygı besliyorlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Zaten Hindistan’a gittiğinizde fark edecekseniz bu insanların sevmediği bir şey yok mu diye. O kadar sevgi dolular ki anlatmak imkansız. İneklerin kutsal sayılmasının bir diğer nedeni ise ineklerin tüm kainatın anası olan Tanrıça'nın sembolü olması ve insanlığa olan yararları.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Hatta o kadar ki, bir ineği öldürmek Tanrıyı öldürmek anlamına geliyor. Siz siz olun ve Hindistan’da sakın ineklere yaklaşmayın.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Sivrisinekler şehri istila etmiş durumda. Onlardan en fazla şikayetçi olanlar ise yine inekler. Bu nedenle caddedeki arabaların yanında durarak kendilerini bir şekilde sivrisinekten korumaya çalışıyorlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Rehberimiz de bizi uyarıyor mutlaka sivrisinek ilacınızı kullanın ve yanınıza alın diye. Özellikle de ölü yakma törenlerinde. Gelelim ölü yakma törenlerine…
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Bu şehir kutsal sayıldığı için Ganj Nehri’nde 24 saat boyunca ölüler yakılıyor ama turistler en çok sabah güneşin doğumunda ölülerin yakıldığı belirli hatlara kayıklarla götürülüyor.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Amaç hem güneşin doğuşunu izlemek hem de ölülerin yakılışını izlemek. Ghat nehrin kıyısında bulunan basamakların adı.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Hindular günahlarından arınmak için bu ‘Ghat’larda yıkanıyor aynı zamanda burada ölülerini de yakıyorlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Ölen ve külleri nehre atılan kişilerin ruhlarının özgürleştiğine inanıyorlar yani bir diğer deyişle Hindular bu şehirde ölüp yakıldıklarında sürekli tekrarladıklarına inandıkları ölüm-yaşam döngüsünden kurtulup huzura kavuşacaklarına inanıyorlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Birçok Hindu ölmeden önce Varanasi’ye gelip burada ölümü bekliyor.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Dünyevi her şeyi bırakıyorlar, sadece karınlarını doyurmak ve yakılacakları zaman ihtiyaçları olacak odun parasını toplamak için dileniyorlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Bir de Sadhular denen din adamları var. İşte onlarla ilgili ilginç detaylar…
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Sıra dışı hayatlar Sadular ya da ‘Sadhular’, Hindistan ve Nepal’de bulunan etnik ve dini bir grup. Tanrıların temsilcileri olduklarına inandıkları için Hindular tarafından saygı görüyorlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Toplumdan kutsamalar ve dualar karşılığında yiyecek alıyorlar. Sadhular antik Vedik ayetlerinde ‘Sessiz olanlar’ veya ‘Uzun saçlılar’ olarak adlandırılmışlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Eski zamanlarda Sadhuizm dinsel yaşamın en yüksek biçimi olarak görülmüş. Bir şehrin bir Sadhu tarafından korunduğuna hâlâ inanılmakta.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Eskiden sadece Brahmanların Sadhu olmasına izin verilirdi fakat artık her kast üyesi Sadhu olabilir. Sadhular, safkanlık ve yoksulluk sözü verirler.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Hiçbiri parayı kabul etmez ve genellikle evlenmezler. Belirli dini düzenlemelere uyarlar, muhtaç olanlara dini hizmet sunarlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Çoğu Sadhu erkektir. Az sayıdaki kadın sadhular’a ise ‘sadhin’ denilmekte...
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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En muhafazakâr Sadhular ‘Nagalar’dır. Nagalar, kıyafet giymezler. Sadhular genellikle ait oldukları mezhepe ait semboller taşımaktadırlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Sadhular, sol ellerini havaya kaldırmak, bir ayağa kalkmak veya bir kaktüs yatağında yıllarca uzanmak gibi şeyler yapar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Paraları veya yiyecekleri toplamak için diğer insanlar sık sık yanlarına bir battaniye verirler. Çoğu bir bez ve bir altın bilezik takar. Onlar başka bir topluluğun parçası değillerdir ve genellikle manastırda yaşarlar.
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
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Bir Sadhunun günlük rutini fiziksel bedenini arındırmak ve zihni yükseltmek, kutsal ayetleri okumak ve namaz yoluyla Tanrıya ulaşmak amacıyla yapılan egzersizleri içerir. Ayrıca birçok Sadhu ailesinden ayrı yaşamaktadır. Sol ellerini havaya kaldırmak, bir ayağa kalkmak veya bir kaktüs yatağında yıllarca uzanmak gibi şeyler yapar.