Dünyanın en çok turist çeken yerlerini bekleyen büyük tehlike

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dünyanın en çok turist çeken yerlerini bekleyen büyük tehlike
Küresel ısınmanın oluşturduğu olumsuz hava koşulları altında buzullar beklenenin aksine daha hızlı bir şekilde eriyor ve ne yazık ki, kuraklık artıyor. Gelecekte cennet olarak gördüğümüz birçok yer tehlike altında... İşte yakın zamanda yok olma tehlikesi yaşayabilecek yerler...
Küresel ısınmanın oluşturduğu olumsuz hava koşulları altında buzullar beklenenin aksine daha hızlı bir şekilde eriyor ve ne yazık ki, kuraklık artıyor. Gelecekte cennet olarak gördüğümüz birçok yer tehlike altında... İşte yakın zamanda yok olma tehlikesi yaşayabilecek yerler...
Fotoğraflar: Alamy, İngimage
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
2 / 26
VENEDİK Hemen hemen herkesi etkileyen âşıklar şehri Venedik, denizin üstüne kurulmuş bir şehir.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 26
İklim değişikliklerinin yarattığı olumsuz hava hareketleri, şiddetli yağmur ve rüzgârlar sebebiyle, romantik havasıyla büyüleyen Venedik’te su seviyesi her gün normalden daha fazla bir seviyeye ulaşıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 26
Yükselen deniz seviyesiyle birlikte Venedik, sular altında kalma tehdidiyle karşı karşıya.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 26
Yok olma tehlikesi dışında en son turistlerden vergi alınmasıyla gündeme geldi Böyle bir tehlike dışında geçtiğimiz haftalarda Venedik ile ilgili ilginç bir haber ortaya çıktı. İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden ‘kente giriş vergisi’ adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 26
Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezondaysa beş ile 10 Euro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı. Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Peki, bugüne kadar turistlerden alınan konaklama vergisinin durumu ne olacak?
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 26
Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı konaklama vergisininse kente giriş vergisiyle birlikte sona ereceği belirtildi. Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan üçüncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 26
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda ‘fazla turistten’ dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor. Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 26
LUT GÖLÜ İsrail ve Filistin sınırında yer alan Lut Gölü, dünyanın en tuzlu ve en alçak göllerinden ve küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 26
Su altındaki çeşitli asfalt parçaları su yüzeyine çıkarken, oluşan oluklar bazı dengesizlikleri gözler önüne seriyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 26
Ürdün ve İsrail’in bromür endüstrisinin yanı sıra, fabrikaların kirli atık boşaltımı da başlıca sebeplerden biri…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 26
Tahminlere göre, gittikçe yükselen sıcaklıkların neden olduğu kayıplar önlenemezse Lut Gölü tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 26
ALASKA Oldukça soğuk bir iklime sahip olan Alaska, Kuzey Amerika’da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 26
Küresel ısınmanın olumsuz etkileri sebebiyle buzullardaki erime gün geçtikçe artmakta. Eriyen buzullar orada yaşayan canlıların varlığını tehdit etmekte. Aynı zamanda yıkıcı sel felaketlerine sebep olabilir.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 26
Uzmanlar uyardı! Uzmanlar, Alaska'da Tongass Milli Parkı içinde yer alan Hobart Koyu'ndaki LeConte buzuluyla ilgili iki yıllık araştırmayı tamamladı. Yapılan araştırmalar sonucunda buzulun iki yıl içinde rekor bir erime sağlayacağını gösteriyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 26
Alaska’daki bu buzulun en önemli özelliği, Grönland’daki buzullarla benzerlik göstermesi. Yapılan ölçümler, Grönland’daki buzulların da aynı şekilde eriyeceğini ve deniz seviyesinin hızla yükseleceğini gösteriyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
17 / 26
NAPA VADİSİ Muhteşem üzüm bağlarına ve yemyeşil manzaraya sahip Napa Vadisi, eşi benzeri olmayan üzüm kokularının yayıldığı cennetten bir köşe niteliğinde…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
18 / 26
Artan sıcaklıkların asmalar için tehlike oluşturması sebebiyle şöhretini kaybetmek üzere…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
19 / 26
MALDİVLER Cennet görünümlü Maldivler, Hindistan’ın güneyinde ve Sri Lanka’nın güneybatısında yer alan 1200 adadan oluşan devlet.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
20 / 26
Maldivler’in bir kısmı şimdiden yok oldu bile. Ama bu kötü vaziyetin nispeten erken farkına varan ülke, 2019’un ortalarına kadar ‘karbon nötr’ bir hâle gelmeye, gaz kullanımını sıfıra indirmeye çalışıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
21 / 26
KEY WEST Amerika’nın en güney noktasında yer alan Key West, kıtanın saklı cenneti. Dalış severlerin varış noktası olan bu yer küresel ısınmanın yarattığı olumsuz koşullar sebebiyle sular altında kalma tehdidiyle karşı karşıya… Key West, önümüzdeki 30 yılda suların yaklaşık 40 cm yükseleceği tahmin ediliyor. Duval Caddesi’ni şimdiden sık sık sel bastığını da göz önünde bulundurunca durum burası için bir hayli ciddi…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
22 / 26
AMAZON Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Bolivya başta olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içinde yer alır. Çok sayıda ağaç, kuş, memeli hayvan ve balık çeşidine sahip orman, dünyada kalan yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturmakta… İklim değişikliğini etkileyen küresel ısınma, sıcaklık artışıyla birlikte Amazon’da yaşayan bitki ve hayvanların varlığını tehdit etmekte…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
23 / 26
RHONE VADİSİ Dünyanın en güzel şarap vadilerinden biri olan Rhone Vadisi, Fransa’nın güneyinde yer alıyor. Küresel ısınmanın getirdiği aşırı sıcaklar üzüm asmalarını olumsuz etkilerken, şarap üreticileri vadiyi terk edip daha kuzeye yerleşmekte…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
24 / 26
ALPLER Sekiz ülkeye yayılan Alp Dağları, kayak tutkunlarının favorisi olmaya devam ediyor. Ancak yükselen sıcaklıklar kış tatili dönemini kısa kesmemize yol açıyor. Pek çok resort bu eksikliği SPA merkezleri ve ata binme gibi açık hava aktiviteleriyle kompanse etmeye başladı.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
25 / 26
BÜYÜK SET RESİFİ Büyük Set Resifi kendine özgü yaşam çeşitliliğiyle, soyu tehlikede olan birkaç tür balina ve deniz memelisinin yanı sıra birçok balık, mercan, köpekbalığı, vatoz ve denizanasını barındırıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
26 / 26
İzinsiz yapılan balıkçılığın doğal yaşamı kötü etkilemesine ek olarak küresel ısınmanın sebep olduğu fırtınalar da mercan resifini tehdit ediyor. Sıcaklık artışıyla mercanlar beyazlama ve ölme tehlikesiyle karşı karşıya.