Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en büyüleyici 10 doğa harikası! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Dünyadaki en güzel manzaralar, eşi benzeri olmayan doğa harikaları ve ilginç özellikteki farklı noktalar, yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğası ve mimari yapılarıyla insan ruhuna dokunmayı başarıyor. Bu muhteşem yerlerden 10 tanesini sizin için derledik. Listede Türkiye’den de bir yer var…
Dünyadaki en güzel manzaralar, eşi benzeri olmayan doğa harikaları ve ilginç özellikteki farklı noktalar, yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğası ve mimari yapılarıyla insan ruhuna dokunmayı başarıyor. Bu muhteşem yerlerden 10 tanesini sizin için derledik. Listede Türkiye’den de bir yer var…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Yucatan Cenotes, Meksika Yucatan Yarımadası yıllar önce yağan yağmur sularının toprak altına süzülmesiyle delinen, gözenekli kireçtaşı kayaçlardan oluşmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Zaman içinde oyukların genişlediği bölgelerde kireç taşlarının yüzeyi çökmüş, suları yeşil ve mavi renkteki derin doğal kuyular bu alanda ortaya çıkmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Mayaların ‘dz’onot’ kelimesinden ‘su dolu mağara’ anlamına geliyor ‘Cenote’ kelimesi… Mayalar için buralar yer altı dünyasına bir girişin simgesi inancına sahip… İnsanlar sık sık hem maddi hem de manevi fedâkarlıklar için burayı kullanıyordu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Maya yağmur Tanrısı Chac’ın burada yaşadığı inancı, dinsel merkezler ve şehrin kentlerinin Cenote etrafında kurulmasını sağlamış. Chichen İtza kentinin kalıntıları arasında bulunan bu tarz doğal kuyular ‘Kutsal Kuyu’ ya da ‘Kurban Kuyusu’ olarak da biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda buradaki kuyulardan çıkan insan iskeletleri, altın, bakır, gümüş nesneler yağmur Tanrısı Chac’a yakarış adına kurban edilenlerin bu doğal kuyulara atıldığını gösteriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Meksika’nın Chetumal kenti yakınlarındaki yemyeşil ağaçlarla kaplı koyu kral mavisi rengindeki Azul Kuyusu en çok ziyaretçi çeken yerlerden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Çok renkli ‘Bacalar Lagünü’ne yer altından kanallarla bağlı olan bu kuyunun 200 ile 300 metre çapında 90 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Yüzmek ve güzel vakit geçirmek için dünyanın birçok yerinden turisti ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Berrak ve temizliğiyle ön plana çıkan bu kuyular, küçük balık türlerinden deniz bitkilerine kadar birçok canlıyı tanıma fırsatı da sunuyor. Su altı fotoğrafçıları için ideal bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Plitvice Gölleri / Hırvatistan Split ve Zagreb şehirleri arasında yer alan Plitvice Gölleri Milli Parkı, Dinar Alpleri’nin bir parçası olan Plijesevica, Mala Kapela ve Medvedak dağlarıyla çevrili...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Birbirine şelaleler ve çağlayanlarla bağlı 16 göl bulunuyor
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Park; çeşitli, ilginç, renkli flora ve faunaya sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Ziyaretçiler dolaşırken birçok patikada yürüyüş yaparak veya gölleri tekneyle keşfetmenin zevkini çıkarıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Uçan Gayzer / Nevada – Amerika Amerika’nın Nevada Eyaletinde bulunan renkli gayzer eski bir göl yatağında jeotermal enerji kaynağı elde etmek isteyen bir çiftçinin delmesi sonucu oluşmuş bir doğa harikası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Çiftçinin müdahalesi sonucu yerden çıkan minerallerin ve suların yükselmesiyle günümüzdeki bu muhteşem manzara oluşmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Gayzerin yeryüzüne çıkış noktasında bulunan traverten, birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Moraine Gölü / Kanada Moraine Gölü, Kanada’nın batısındaki Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı’nda, Ten Pack Vadisi’nde yer alan bir göl.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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En önemli özelliği buzullarla beslenen bir göl olmasıyla beraber biyoçeşitlilik konusunda oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Buzul dağlarıyla çevrili, kapalı bir havzaya sahip olan bu göl bahar zamanı ziyaretçilerine oldukça güzel bir görsel şölen sunuyor. Gölün içinde kanolarla gezintiye çıkabilir, yeşilin ve mavinin harika uyumunun tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Moeraki Kıyıları / Yeni Zelanda Otago ve Moeraki sahilleri arasındaki bu devasa kayaların çapları 50 metre, boyları da 4 metreyi geçebiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Farklı renk ve tonlarda bulunan kayalar, bilim insanlarına göre 60 milyon yıl önce okyanusun dibinde mineral ve çamur karışımı sonucunda oluştuğunu söylüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Yıllar boyu devam eden erozyon ve suyun çekilmesi sonucu günümüzde sahilin ortasında bulunuyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Hveravellir Kaplıcaları / İzlanda İzlanda’nın ortasında bulunan ‘Hveravellir’ veya ‘Kaplıca Alanları’ olarak adlandırılan jeotermal bir alan. Deniz seviyesinin 650 metre yükseğinde bulunan bir doğa rezervi olan kaplıcalar, İzlanda’nın incileri olarak biliniyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Geniş dağlık arazilerde yapılan yürüyüşlerden sonra böyle bir manzarayla karşılaşmak ziyaretçiler için rahatlama imkânı sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Büyük Mavi Delik / Belize Belize’den 70 km uzaklıkta Lighthouse Resifi’nin merkezinde bulunan 300 metre çapında 125 metre derinliğindeki büyük sualtı obruğu…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Bilim insanlarına göre Buz Çağı döneminde deniz seviyesinin daha düşük olduğu zamanlarda mağara olarak oluşmaya başlamış, deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalmış. Yaklaşık 10 bin yıl önce oluştuğu düşünülen su altı obruğu, günümüzde büyüleyici dalış merkezlerinden sayılıyor. Ayrıca zengin su altı florasıyla dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Grand Prismatic Spring / Yellowstone Ulusal Parkı - Amerika Yeni Zelanda’da bulunan Frying Pan Gölü ve Dominika’daki Boiling Gölü’nün ardından dünyanın en büyük üçüncü kaplıcası olma özelliğine sahip. Büyüklüğünün yanı sıra suda bulunan mineral ve bakterilerle gökkuşağı renklerine sahip olmasıyla büyüleyici bir manzara sunuyor. 50 metre derinliğe ve 90 metre genişliğe sahip göle girilemiyor. Ancak Yellowstone Ulusal Parkı’nda buraya geziler ve turlar düzenleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Cehennem Kapısı / Türkmenistan Türkmenistan’ın Derveze bölgesinin yakınlarında, Karakum Çölü’nün ortasında bulunan 1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucunda oluşan bir doğalgaz çukuru denebilir. Türkmen jeologlar doğal gaz araması sırasında yanlış taraftan uygulanan basınç sonucunda yanmaya başladığını söylüyor. 50 yıldır kesintisiz yanmaya devam eden devasa çukurun, alevleri yüzlerce metre uzaktan görülüp duyulabiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Kapadokya / Türkiye Önceleri bölgede aktif olarak bulunan Erciyes ve Hasan Dağı’nın lavlarının püskürtmesi sonucu zamanla vadi yamaçlarından inen sel sularının rüzgârla birlikte tüflerden oluşan aşındırması sonucu oluşmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar. Alamy
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Tüf üzerinde yer alan sert tabakalar aşınmaya daha dayanıklı oldukları için günümüzdeki şeklini almış. Bu yapılar arasında Hristiyanların evleri ve ibadethaneleri de bulunuyor.