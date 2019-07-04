Dünyanın en büyük yeraltı şehrinden tarih fışkırıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yer altı şehrinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında bin 500 yıl önce Doğu Roma döneminde savaş atlarının yetiştirildiği ve atların bakımlarının yapıldığı ahır ortaya çıktı. Ahır içerisinde 50 yemlik bulunurken, yemliklerde 100 atın aynı anda beslendiği ifade ediliyor.
İHA
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın en büyük yer altı kentinde ortaya çıkartılan ahırın bin 500 yıllık olduğunu ve burada Doğu Roma İmparatorluğu'na ait savaş atlarının yetiştirildiğini söyledi. Başkan Arı, “Şimdi Nevşehir, Kapadokya bölgesi dünya turizminin başkentidir. Türkiye’nin her tarafında farklı turizm destinasyonları bulabilirsiniz ancak Kapadokya ve Nevşehir’in özel bir yeri var.
İHA
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Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kapadokya bölgesi dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgedir.
İHA
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Deniz turizmini veya farklı turizm aktivitelerini farklı ülkelerde, farklı şehirlerde benzerlerini bulabilme olasılığınız var. Fakat Nevşehirimizin ve Kapadokya bölgemizin bir alternatifini dünyanın hiçbir yerinde bulmanız mümkün değil.
İHA
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Bu manada Nevşehirimize ve Kapadokya bölgemize yıllık 2 milyon 700 bin turist gelmektedir. İnşallah bu yıl 3 buçuk milyon turist hedefi bulunmaktadır.
İHA
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Ancak şehir merkezimizin turizmden aldığı pay maalesef şuanda sıfır.
İHA
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Fakat şehir merkezinin turizmden aldığı payın artırılabilmesi için elimizde çok önemli bir enstrüman kale bölgesinde çıkan dünyanın en büyük yer altı şehri olarak ifade ettiğimiz kale bölgesindeki yer altı şehrimizdir.
İHA
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Dünyanın en büyük yer altı şehrimizden her gün tarihi aydınlatacak ve bu bölgedeki yerleşimin hangi döneme ait olduğunu ifade edecek her gün farklı turizm ve tarihi yerler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ahırlar bölgesidir.
İHA
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Aynı anda 100 tane atın bakımının yapıldığı ve yetiştirildiği ahırlar bölgesi ortaya çıktı. Bu ahırların Roma dönemine ait olduğu belirtiliyor.
İHA
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İnşallah biz şimdi şehrimizde yeni bir turizm hamlesi başlatarak hem kale bölgemizi hem de buradaki yer altı şehrini faaliyete geçirmeyi hedefliyoru
İHA
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Bu faaliyete geçirme esnasında ise bizim en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de bu ahırlar bölgesiyle birlikte bu bölgenin tarihine dair verilerin elimize net bir şekilde geliyor olmasıdır. Bu anlamda da 100 tane Roma savaşçı atının yetiştirildiği mekân ortaya çıktı” dedi.