Dünyanın en büyük yeraltı şehri Türkiye'de! 2023 yılında açılacak

Bizim buraya harcayacağımız para bizim bütçe açısından hiçbir değeri ve önemi yoktur. Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağımız bu kadar önemli bir mekan için harcayacağımızı parayı biz bütçeden bir gider olarak görmeyeceğiz dedi. Turizm Bakanımız ile uzun süre bu işi konuştuk demişti. Bu da şu. Bakanlarımızın buraya tam desteği var. Bir siyaseten söylenen söz değildir. Bu bölgenin ayağa kaldırılmasını bakanlarımızda çok arzu ediyorlar. Biz koşar adımlarla bu işi neticelendirmemiz lazım. Burada bulunan Meryem Ana kilisesi ve Çamlı kilise 2020 yatırımına girdi. İnşallah bunu hızlı bir şekilde yaparak şehrimizin turizmine kazandıracağız.