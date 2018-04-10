Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en büyük volkan kalıntısı! İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...
Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. İşte Avustralya açıklarında güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi…
Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı.
Fotoğraflar: Alamy, BBC, Unusual Places
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İşte Avustralya açıklarında güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi…
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Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi Balls's Pyramid…
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İlk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Daha sonra 1982 yıllarında adacığa tırmanış yasaklandı.
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Yalnız birkaç yıl önce bu kayaya tırmanan iki dağcı, bir gece denizden 70 metre kadar yüksekte bir çalının altında uzun süredir kayıp bir sırrı buldular.
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Nedir o sır? Bu kayalığın 13 mil uzağında daha büyükçe bir ada var: Lord Howe Island.
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Bu adada neredeyse bir insan eli büyüklüğünde meşhur bir böcek türü vardı bir zamanlar.
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Avrupalılar bu böceğe ağaç istakozu adını vermiş.
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12 santim uzunluğundaki bu hayvanlar dünyanın en ağır böcekleriydi.
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Yerel balıkçılar bu böcekleri ağ ve oltalarına yem olarak takıyordu.
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Derken 1918'de günlerden bir gün S.S. Makambo adındaki bir İngiliz gemisi adada karaya oturdu. Bir yolcu boğuldu geri kalanı adaya tahliye edildi. Makambo'nun yeniden tamiri ve ayrılması dokuz gün sürdü.
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Ancak bu sırada gemiden bazı kara sıçanlar adaya sızmayı başardı. Çok geçmeden de lezzetli bir yiyecekle tanıştılar. Altı ayaklı dev böcekler...
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İki yıl sonra ada kara sıçan doluydu ve böceklerin nesli 1920'de tamamen tükendi.
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Tam 90 yıl boyunca da bir daha gören olmadı. 1960 yılında da soyunun tükendiği resmen ilan edildi.
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Ancak bazı dağcılar yıllarca Ball's Pyramid'in de bu böceklerden gördüklerini iddia ettiyse de yıllarca dedikodu olarak kaldı.
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Çünkü bu böcekler 'nocturnal' yani 'geceleri ortaya çıkan canlılar' olduğu için kimse gecenin bir karanlığında bu kayalıkta böcek aramak istemiyordu.
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Avustralyalı bilim insanları David Priddel ve Nicholas Carlile bu sırrı çözmeye karar verdiler. Kayalığa tırmandılar.
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Birkaç çekirge dışında bir şey bulamadılar. Vazgeçip geri inerlerken sudan 70 metre kadar yükseklikte küçük bir çalının altında taze böcek gübresi olduğunu fark ettiler.
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Bu gübre kime aitti? Bunu öğrenmenin tek yolu gece olunca yeniden gelmekti. Nick Carlile ve mahalli güvenlikçi Dean Hiscox gece karanlığında kayaya tırmanmayı kabul ettiler.
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Ve çalının etrafında iki siyah dev böcekle yüz yüze geldiler.
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90 yıl sonra insanla bu böcek türünün ilk karşılaşmasıydı.
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Nesli tükendiği düşünülen hayvan türü henüz gezegenimizden tamamen ayrılmış değildi.
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Çalılığın etrafını gezdiklerinde nüfus 24'e çıktı.
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Okyanusun ortasındaki bu kayalığa nasıl geldiler? Bu konu hakkında hiçbir bilgi yok. Ama bazı bilim insanları bir kuş kanadı ya da bir balıkçının ağından kurtulup da gelmiş olabileceğini söylüyor.
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Bilim insanlarının ilk düşündüğü birkaçını hemen korumaya alıp yeniden üremelerini sağlamak oldu.
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Avustralya hükümeti, böceklerin adadan alınmasına sıcak bakmadı.
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İki yıl boyunca kurulan komisyonlar bilim insanlar grupları araştırma raporları sonunda dörtböceğin kayalıktan alınmasına izin çıktı. Nüfusları artık 11 bini geçti.