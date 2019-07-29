Dünyanın en az nüfusa sahip ülkeleri! Kalabalıktan uzak krallar gibi yaşıyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kalabalıktan ve kargaşadan bunalıp, sessiz sakin bir yerlerde kafa dinleyip yaşamak isteyenler için dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesini bir araya getirdik. İşte o ülkeler...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Nauru İlk sırada Nauru bulunmakta. Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Montserrat İkinci sırada nüfusu 4000 ile 6000 arasında değişen Montserrat bulunmakta. Nüfusun değişmesinin nedeni ise çevrede bulunan volkanlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Türkçe’de Sarp Dağ anlamına gelen Montserrat’ı 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Saint Helena Sıradaki ülkemiz Saint Helena. Atlas Okyanusu’nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık’a bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena’da hiçbir yaşam izine rastlanmamış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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En son 2008’de yapılan seçime göre nüfusu 4255’tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon’dur.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Falkland Adaları Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın 480 km doğusunda bulunan Falkland takımadaları 776 küçük adadan meydana gelir. İçişlerinde serbest olsa da dışişlerinde ve savunmada Birleşik Krallık’a bağlı olan bu ülkenin nüfusu 2012’de yapılan tahmine göre 2932’dir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafında keşfedildiği söylenmektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Niue Güney Pasifik’te bulunan ve adalardan oluşan Niue, dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden bir diğeri. Sahip olduğu doğal ortamıyla dikkat çeken Niue’ye ulaşım oldukça zor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Fakat Yeni Zelanda ya da Avustralya üzerinden aktarma yapmak mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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2016’da yapılan tahminlere göre nüfusu 1624 olan Niue, 18. yüzyılın üçüncü çeyreğinde James Cook tarafından keşfedilmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tokelau Sırada Tokelau var. Sadece 1411 kişilik nüfusa sahip olan Tokelau, Büyük Okyanus’ta Yeni Zellanda’ya bağımlı bir ada ülkesidir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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1948’de kurulan bu ülke Monarşi sistemiyle yönetilmektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Vatikan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan’ın ülke mi yoksa şehir mi olduğu konusunda birçok farklı fikir mevcut.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çünkü Vatikan aslında İtalya’nın Roma şehrinde bulunuyor. Nüfusu ise 500 civarındadır. Bu rakam turistler hesaba katıldığında 1500’ü bulmaktadır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Pitcairn Adaları Hawaii’ye 3500 km uzaklıkta olan Pitcairn Adaları, Pasifik Okyanusu’nda çok küçük bir topluluktan oluşuyor. En eski yerleşim izleri 11. yüzyılı gösteren Pitcairn’in nüfusu sadece 50!
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adada sadece korsanlar yaşarken 1808 yılında balina avcıları Pitcairn’e denk gelmişler ve bu küçük ada kıtalararası sefer yapan gemiler için bir liman haline dönüşmüş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sealand Sosyal medyada fotoğraflarına rastlamış olma olasılığının oldukça yüksek olan Sealand’in nüfusu ise sadece 27!
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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550 metrekarelik alana sahip olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarını önlemek için İngiltere tarafından deniz kalesi olarak olarak inşa edilmiş. Resmi dili İngilizce olan Sealand’ın para birimi ise Sealand Doları’dır. Kaynak: biletall