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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat'Dünyanın Çatısı'nda yaşıyorlar! Sadece 20 aile var...
Seyahat

'Dünyanın Çatısı'nda yaşıyorlar! Sadece 20 aile var...

Bir zamanlar efsanevi İpek Yolu’nun parçası olan Orta Asya’daki Pamir Dağları dünyanın en ilginç yerlerinden… Burası ‘Dünyanın Çatısı’ olarak biliniyor. Bölgedeki köyde 20 aile var ve medeniyetten uzak bir hayat sürüyorlar. Sovyetler zamanında yabancılara kapatılan yerleşim yeri, şimdilerdemaceraperest gezginler için uğrak bir nokta… Bunun nedeni de çok ilginç. BBC Travel yazarlarından Pascal Mannaerts bölgeye gitti ve gördüklerini yazdı. İşte Pamir Dağları’ndaki insanların sıra dışı yaşamları hakkında bilgiler…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bir zamanlar efsanevi İpek Yolu’nun parçası olan Orta Asya’daki Pamir Dağları dünyanın en ilginç yerlerinden… Burası ‘Dünyanın Çatısı’ olarak biliniyor. Bölgedeki köyde 20 aile var ve medeniyetten uzak bir hayat sürüyorlar. Sovyetler zamanında yabancılara kapatılan yerleşim yeri, şimdilerdemaceraperest gezginler için uğrak bir nokta… Bunun nedeni de çok ilginç. BBC Travel yazarlarından Pascal Mannaerts bölgeye gitti ve gördüklerini yazdı. İşte Pamir Dağları’ndaki insanların sıra dışı yaşamları hakkında bilgiler…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Farsça’da ‘Bam-i Dünya’ (Dünyanın Çatısı) olarak bilinen Pamir Dağları, Tacikistan ve Çin arasındaki Gorno-Badakhshan’da (Dağlık Badahşan) yer alıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bir zamanlar İpek Yolu’nun bir parçası olan bölge Sovyet yönetimi zamanında kapatıldı.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak yakın zamanda maceraperest gezginleri tekrardan kabul ediyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Gorno-Badakhshan, Pamir Dağları’nı Afganistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’dan geçen Pamir Karayolu ile dış dünyaya bağlıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bölgeye, kış aylarında yağan yoğun kar nedeniyle ulaşım zorlaşıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Pamir’in bulunduğu İpek Yolu’nun güney bölgesindeki Yamchun Kalesi dikkat çekici yapıtlardan... Tarihi 3. yüzyıla dayanıyor ve Afgan sınırı boyunca uzanan Wakhan Vadisi’nde bulunuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Uçurumun tepesine yapılan bu kalede İpek Yolu üzerindeki kargo, trafik ve güvenliği kontrol ediliyordu.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Görkemli geçmiş ve farklı bir miras
Pamir halkı Tacikistan’da yaşayan diğer halktan farklı olarak güçlü bir kültürel kimliğe sahip.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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2008 yılından beri her yıl temmuz ayında başkent Khorog, Pamir bölgesinin dört bir yanından gelen dansçıları, sanatçıları ve tarihi İpek Yolu üzerinde yaşayan diğer dağ topluluklarını ağırlıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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‘Dünyanın Çatısı’ adlı festivaline katılanlar; sanat, müzik ve dans alanındaki yeteneklerini sergiliyorlar.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca Tacikistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerinde kaşlar kadınlar için çok önemli...

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Güzellik ve saflığın sembolü olarak görülüyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kadınlar kaşlarını birleştirmek için kajal kalemiyle boyuyorlar.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Dünyadan uzak
Bulunkul köyü dağlık Tacikistan bölgesine yakın modern dünyadan uzak bir hayat yaşanıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Köyde yaklaşık 20 aile var. Tuğla, çamur, ahşap ve taştan yapılmış evlerde yaşıyorlar.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yollar taşlı ve topraktan oluşuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Renkli kutlamalar ve farklı etkinliklere rağmen burada bölgede yaşayanların geçim kaynağı hayvancılık…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tibet öküzü denilen yaklar, keçi ve koyunlar köylülerin hayatta kalması için büyük bir öneme sahip.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Çünkü burada başka bir iş imkânı bulunmuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Köydeki tek okulda iki öğretmen ve yaklaşık 50 çocuk bulunuyor. 18 yaşına geldiklerinde bazıları ailelerine ve sürülerine bakmak için köyde kalıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bazı gençler de köylerini sevse de geleceği için daha iyi yerlerde kalmayı istiyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Birçok genç genellikle iş bulmak için Tacikistan’a ya da Rusya’ya taşınıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak Bulunkul'da yaşayan birçok yaşlı sakinler buradan başka bir yerde yaşamayı düşünmüyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Hayatlarında birçok kez Khorog bölgesine gitmelerine rağmen Pamir'deki yaşantılarını, alışkanlıklarını bulamayacağını söylüyorlar. Kaynak: BBC Travel

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Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy

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