Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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'Dünyanın Çatısı'nda ilginç yaşam! Medeniyete dair hiçbir belirti yok, hatta...
Afganistan'ın kuzeydoğusunda yer alan ‘Hindukuş Dağları’ ile çevrili Wakhan (Vahan) Koridoru, halkı ve kendine özgü yapısıyla farklı bir yer. Burası 'dünyanın çatısı' olarak da adlandırılıyor. İpek Yolu'nun en gözde noktalarından biri olan Wakhan, medeniyetin en ücra köşelerinden... İşte Wakhan ve yerliler hakkında ilginç bilgiler…
Afganistan'ın kuzeydoğusunda yer alan ‘Hindukuş Dağları’ ile çevrili Wakhan (Vahan) Koridoru, halkı ve kendine özgü yapısıyla farklı bir yer. Burası 'dünyanın çatısı' olarak da adlandırılıyor. İpek Yolu'nun en gözde noktalarından biri olan Wakhan, medeniyetin en ücra köşelerinden... İşte Wakhan ve yerliler hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
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Wakhan Koridor'u Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Pakistan ve Çin'e komşu bölgenin adı olarak biliniyor.
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Fakat Wakhan Koridoru medeniyetin en ücra yerinde bulunan ve kabilelerin yaşadığı bir yer durumunda.
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Bu ilginç bölge hakkında fotoğraf çeken ve çeşitli bilgilere ulaşan Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue ve New York'ta yaşayan meslektaşı Frederic Lagrange bölgeye giden ender insanlardan…
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Özellikle Eric Lafforgue dikkatini çeken bu yerde daha çok Wakhan bölgesine yoğunlaşmış bir fotoğrafçı...
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Wakhan bölgesi adını Pamir Dağları'nın Afganistan’daki bölümünden alıyor. Bölgede iki topluluk var: Wakhiler ve Kırgızlar…
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Wakhiler vadide yerleşik hayata geçen bir topluluk. Wakhiler hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlıyorlar. Daha yükseklerde yaşayan Kırgızlar ise sadece hayvancılıkla geçiniyor ve göçebe bir hayat sürüyor.
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Afganistan’ın en ücra köşesi olan Wakhan Koridoru'na hiçbir savaş uğramadığı gibi medeniyete dair hiçbir belirti de yok.
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240 kilometre uzunluğunda olan bu vadide tahminlere göre 12 bin kişi yaşıyor. Bu ıssız topraklarda yaşayanların dünyada olan biten gelişmelerden haberi yok.
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Kışın aşırı soğuk oluyor Burada kış çok sert geçiyor. Hayvanlar bile ısı ve enerjilerini korumak için çok hareket etmiyorlar.
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Zaten bölgede en büyük yaşam kaynağı bu hayvanlar.
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Bölgeyi incelemeye giden bir diğer isimse New York'ta yaşayan fotoğrafçı Frederic Lagrange…
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Lagrange ise yıllardır hayalini kurduğu Afganistan ziyaretini gerçekleştirmek için yola koyulmuş.
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Lagrange, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye uçarak yolculuğuna başlamış. Kabil'den buraya ulaşmak oldukça sıkıntılı…
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Fotoğrafçı üç günlük araba yolculuğunun ardından Afganistan-Tacikistan sınırına ulaşmış.
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Ayrıca ekipman ve kamp malzemeleri için dört çoban ve dört eşek kiralamış.
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Bölgeyi karış karış gezen Lagrange BBC’ye verdiği söyleşisinde bölge hakkında şunları söylüyor:
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“Kırgızlar bölgede otağ adı verilen bu yerlerde yaşıyorlar. Ayrıca bölgede öğretmen de yok doktor da…”
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Bölgede yaşayan biriyle konuşan Lagrange, kaç yaşında olduğunu sorduğu kişiden "bilmiyorum" cevabını almış.
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40 yaşında olduğunu tahmin eden kişi bölgede bilginin az düzeyde olduğunu vurgular nitelikte.
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Kırgızlar ve Wakhiler daha çok Wakhan Koridoru'ndan ayrılmak istediklerini söylüyorlar.
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Fakat gidecek yerlerinin olmaması onları çaresiz bırakıyor.
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Ve ne kadar gitmek isteseler de burayı güzel bir hapishane şeklinde tanımlıyorlar.