Dünyanın bir ucundaki Türk adası! Yaşam çok ucuz, turistlerin yeni gözdesi oldu...

Yaklaşık yedi-sekiz yıl önce bu adayı keşfeden bir Türk ve Alman, ilk yerleşim yerini yapıyor ve sonra da olanlar oluyor. Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın ‘Türk adası’ olarak anılmasını sağlıyor. Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip. Koh Rong Adası'na gitmek için önce Phnom Penh şehrine geliyorsunuz. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşılıyor.