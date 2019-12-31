Dünyanın bir ucundaki Türk adası! Yaşam çok ucuz, turistlerin yeni gözdesi oldu...
Atlas Okyanusu’nda ‘Türk’ adı taşıyan bir adanın var olduğunu biliyor muydunuz? Burası Grand Turk Adası... Yalnız bu cennet adanın ne geçmişte ne günümüzde Türklerle veya Türkiye ile bir ilgisi var... Peki neden burası ‘Türk Adası’ olarak anılıyor? Sadece Grand Turk değil, dünyanın bir ucunda Türk adası olarak bilenen bir başka ada daha var! İşte detaylar...
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Grand Turk Adası, Turks ve Caicos Adaları başkenti Cockburn Town'ın üzerinde bulunan bir ada. 38 adadan oluşan ülkenin başkenti ise Grand Turk (Büyük Türk)’dür. Ada, Turks ve Caicos Adaları dahilinde Birleşik Krallık'a bağlı. 18 kilometrekarelik alanıyla Turks Adalarındaki (Caicos dahil değil) en büyük adadır.
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Bölgenin tarihi, kültürel, finansal ve yönetimsel merkezi konumundaki ada JAGS McCartney Uluslararası Havalimanını da barındırmakta. Ada dev transatlantiklerin Karayipler’den düzenlenen turlar sırasında sıkça uğradığı bir yer değildir. Grand Turk turizm yolu ile dünyaya daha yeni yeni açılmakta... Bazı gemiler Doğu Karayip gezilerine bu adayı dâhil etmeye başlamış. Ada'da eski bir deniz feneri ile 19’uncu yüzyıldan kalma bir hapishane var.
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Neden Türk?
Adını şekli Türk fesine benzeyen Melocactus adlı kaktüsten aldığı söylenmekte… Ancak daha sonra bunun doğru olmadığı adaya Türk adının verilirken daha Türklerin fes giymediği ortaya çıkmış.
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Yapılan son araştırmalara göre adanın keşfinin denizci bir Türk olan Kemal-i Hasan tarafından yapıldığı ancak daha sonra burada koloni kuran İngilizlerin kâşifin isminin ne olduğunu bilmeyip yalnızca milliyetini bildiği için adaların adını Türk adaları koyduğu düşünülüyor.
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Bir başka Türk adası daha! Burada hâkimiyet sadece Türklerde
Kamboçya'nın güneyinde, beyaz kumları ve turkuaz deniziyle büyüleyen ama hâlâ ilkel şartlarda yaşam koşullarının da olduğu bir ada Koh Rong. Burayı özel kılansa resmen Türk hâkimiyeti altında olması… Adada ana karadan aldığınız biletten tutun, bindiğiniz bota, eğlendiğiniz bara ve kaldığınız otele kadar neredeyse her şey Türklere ait.
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Yaklaşık yedi-sekiz yıl önce bu adayı keşfeden bir Türk ve Alman, ilk yerleşim yerini yapıyor ve sonra da olanlar oluyor. Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın ‘Türk adası’ olarak anılmasını sağlıyor. Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip. Koh Rong Adası'na gitmek için önce Phnom Penh şehrine geliyorsunuz. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşılıyor.
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Türk nüfusu oldukça fazla
Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'da Türk nüfusu oldukça fazla. Türklerin, adanın kurulmasında da büyük payları var. Bu adada işletmelerin bir kısmı Türklere ait, bir kısmında da Türkler çalışıyor. Başka bir deyişle Kamboçya’nın Türk Adası… Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor.
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Lahmacundan menemene Türk mutfağı
Tabii adada Türkler yaşayınca Koh Rong'a Türk mutfağı da girmiş. Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken Türk mutfağı adada yer edinmiş durumda.
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Yaşam çok ucuz
Kamboçya'nın Türk adasında yaşam oldukça ucuz, günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurabilirsiniz. Ayrıca adada birçok aktivite yapılıyor. Su altına dalmak, adaları gezmek, adadaki kulüplerde eğlenmek…
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Elektrik yok
Sadece turistlerin gelmesine rağmen ada hâlâ bakir ama elektrik yok! Jeneratör gece 2'de kapanıyor ve sabah 9'da açılıyor. Elektrik sabah 11'de tekrar gidiyor ve 13.30'da tekrar geliyor. En büyük sorunlardan biri de internet...
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Peki Koh Rong'da neler yapılır?
Koh Rong su aktiviteleri için oldukça elverişli bir bölge… Çok sayıda ve farklı güzellikte olan plajlarına gidilebilir. Monkey Beach ve Secret Baach adanın en büyük sahili olan Long Beach, bembeyaz kumlara sahip. Birçok adanın yakınında yer almasının avantajını kullanılarak günübirlik ada turları yapılabilir. Daha geniş bir alan keşfederken aynı zamanda şnorkelle denizaltının farklı ve renkli yaşamına tanık olabilirsiniz.
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Değişik parkurlardan oluşan zipline etkinliği de tercihler arasında… Bu, yer yer ip üzerinde yürüyerek yer yer de ipte kayarak hem eğlenceli hem de adrenalin dolu bir aktivite… Parti Adası olarak da anılan Koh Rong, gece de oldukça renkli… Adanın farklı bölgelerinde kulüpler bulunuyor.
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Gecenin bir başka özelliği de denizde beliren fosforlu renkleriyle büyüleyici görünen planktonlardır. Denizin akıntısıyla hareket ederek dalgaları boyarlar ve çok etkileyici görüntüler sergilerler. Ada da Coco ve Tree House başta olmak üzere kalacak yer çok fazla...